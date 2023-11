Các con của Tăng Thanh Hà không ngại làm điều này với bố mẹ, các chuyên gia giáo dục nói đây là dấu hiệu thông minh

Tuy không chia sẻ hình ảnh khuôn mặt của 3 nhóc tỳ nhà mình nhưng Tăng Thanh Hà không ít lần đăng tải những khoảnh khắc hàng ngày của các con, hoặc những kỷ niệm đáng yêu bên con. Dưới sự nuôi dạy của nàng "ngọc nữ màn ảnh Việt", cả 3 nhóc Richard, Chloe và Mason đều rất ngoan ngoãn, mê đọc sách và đặc biệt sống rất tình cảm, thích thể hiện tình cảm với cha mẹ.

Tăng Thanh Hà từng nhiều lần khoe những bức thư, tấm thiệp của 2 nhóc lớn nhà mình viết gửi mẹ với nội dung "I love you, mommy" hay "Rikki yêu mẹ",... Hay có lần cậu cả Richard từng thổ lộ: "Do you know i love you so much mommy?" (Mẹ biết con yêu mẹ nhiều lắm không?),...

Các con của Tăng Thanh Hà thường xuyên bày tỏ tình cảm với bố mẹ

Những hành động bày tỏ tình cảm này tuy nhỏ bé nhưng thực chất lại có rất nhiều ý nghĩa. Nếu con bạn cũng giống như các con của Tăng Thanh Hà, thích bày tỏ tình cảm với cha mẹ, nói lời yêu thương thì hãy vui mừng nhé. Bởi theo các chuyên gia giáo dục, việc thường xuyên nói "Con yêu bố mẹ" là một dấu hiệu cho thấy sự thông minh của trẻ.

Nếu một đứa trẻ phải xa cha mẹ trong một thời gian, đứa trẻ sẽ nói những câu như: "Mẹ ơi, con yêu mẹ, con nhớ mẹ". Hoặc ngay cả khi không xa cha mẹ, mà trong cuộc sống hàng ngày, khi cảm nhận được tình yêu thương, trẻ cũng sẽ nói những câu bộc lộ cảm xúc của mình. Cha mẹ sẽ rất xúc động khi nghe con mình nói những điều như vậy. Lúc đó, họ cảm thấy con mình đã trưởng thành và có thể bày tỏ tình cảm với cha mẹ.

Đôi khi ngay cả người lớn cũng khó thể hiện cảm xúc của mình một cách rõ ràng. Vì vậy, nếu con thường xuyên thể hiện cảm xúc với bạn mà không ngần ngại thì khi lớn lên, con chắc chắn sẽ là người được nhiều người yêu mến với kỹ năng giao tiếp cá nhân mạnh mẽ, biểu hiện điển hình của trí tuệ cảm xúc cao.

Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ hãy khuyến khích, giúp đỡ con nhận biết và bày tỏ cảm xúc của mình. Không chỉ cảm xúc yêu thương mà còn cả những cảm xúc bình thường khác của con người như lo lắng, buồn bã,... Việc biết cách nhận ra cảm xúc và bày tỏ cảm xúc của mình sẽ giúp ích cho trẻ rất nhiều trong quá trình trưởng thành.

Các lợi ích cụ thể như: Bình thường hóa cảm xúc giúp cảm lo lắng, căng thẳng; thúc đẩy trí tuệ cảm xúc; học cách tự xoa dịu bản thân làm giảm hành vi không lành mạnh; giải phóng trẻ trở thành phiên bản tốt nhất; tạo nền tảng sức khỏe tinh thần tốt; mở đường cho sức khỏe và hạnh phúc lâu dài;...