Các đại gia bán lẻ quốc tế ‘đua’ mở rộng thị trường tại Việt Nam

Mới đây, trong cuộc gặp với Thủ tướng, đại diện Tập đoàn AEON cho biết Việt Nam là quốc gia mà AEON đầu tư lớn nhất trên thế giới, với tổng vốn đầu tư hơn 1,18 tỷ USD. Hiện tập đoàn này đã mở 6 trung tâm thương mại tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng...

Đặc biệt, trong tháng 9, trung tâm thương mại AEON Mall tại Thừa Thiên Huế đã chính thức khai trương, trở thành trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp lớn nhất miền Trung.

Trong thời gian tới, AEON dự kiến sẽ tiếp tục triển khai các dự án lớn tại Thanh Hóa, Bình Dương, Quảng Ninh, với tổng mức đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng cho mỗi dự án.

Nhiều đại gia mở rộng bán lẻ tại Việt Nam.

Central Retail cũng đã và đang thực hiện mở rộng mạng lưới tại Việt Nam. Theo đó, tập đoàn này đã khởi công dự án trung tâm thương mại GO! Hưng Yên và đưa vào hoạt động GO! Hà Nam. Vào đầu tháng 10, Central Retail đã khởi công dự án Trung tâm thương mại GO! Yên Bái.

Theo báo cáo của đơn vị nghiên cứu Savills, Việt Nam có tiềm năng tiêu dùng cao trong khu vực. Trong 7 tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của Việt Nam tăng 8,7%. Đáng chú ý, thị trường tiêu thụ không chỉ tập trung ở các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM mà đã mở rộng sang các tỉnh thành lân cận với mật độ dân số cao.

Bà Từ Thị Hồng An - Giám đốc cấp cao bộ phận cho thuê Thương mại Savills TPHCM - cho biết: "Các chủ đầu tư trong nước có lợi thế về sự hiểu biết người tiêu dùng và quỹ đất hiện có. Trong khi đó, các chủ đầu tư nước ngoài như AEON, Central Retail lại có kinh nghiệm lâu năm trong thị trường khu vực, giữ được uy tín và chiến lược đầu tư mạnh mẽ khi bước vào thị trường Việt Nam".

Bà Hồng An nhấn mạnh thêm, trong lĩnh vực bán lẻ, uy tín và kinh nghiệm là yếu tố quyết định thành công trong việc phát triển và vận hành. Các nhà đầu tư trong nước có lợi thế về quỹ đất hiện hữu, giúp họ đảm bảo sự bao phủ rộng khắp trong thị trường bán lẻ.

Theo nghiên cứu của Savills, ngành hàng tại các trung tâm thương mại cũng đang có sự dịch chuyển để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng . Cụ thể, tỷ trọng ngành hàng ăn uống đang có xu hướng gia tăng, trong khi ngành hàng thời trang và bán lẻ truyền thống lại có xu hướng giảm.