Bắt tạm giam Nguyễn Văn Phượng

Ngày 16/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Phượng, 60 tuổi, trú tại xã Liên Phương, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên về các tội Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Văn Phượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Trước đó, ngày 15/5, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên nhận được nguồn tin của Công an xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, với nội dung: Vào khoảng 16h ngày 14/5, Nguyễn Văn Phượng điều khiển xe ôtô BKS: 89A-325.30 di chuyển trên đường liên thôn thuộc địa phận thôn Vân Phương để về nhà.

Khi đi đến khu vực công trường đang thi công xây dựng bờ kè sông, Phượng dừng xe bước xuống và yêu cầu anh Trần Đình Quyết – người giám sát công trình cùng đội công nhân đang thi công di chuyển xe cần bơm bê tông đang đổ bê tông ở bên đường để Phượng đi qua.

Anh Quyết đã trao đổi và có đề nghị Phượng chờ hoặc quay lại đi đường khác tạo điều kiện cho đội thi công; nhưng Phượng không đồng ý dẫn đến việc Phượng và anh Quyết xảy ra to tiếng, xô xát với nhau.

Quá trình xảy ra xô xát, Phượng đã dùng tay tát anh Quyết. Vụ việc đã cản trở giao thông, thu hút sự chú ý, hiếu kỳ của nhiều người dân xung quanh và gây mất an ninh trật tự tại khu vực.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc trên, tổ công tác Công an xã Liên Phương đã có mặt tại hiện trường.

Tổ công tác ghi nhận tại khu vực đang thi công bờ kè sông có 1 chiếc xe bồn đổ bê tông và 1 chiếc xe ô tô con đang đỗ ở vị trí đối đầu nhau gây ách tắc giao thông.

Tổ công tác đã yêu cầu Phượng điều khiển lùi xe ra khỏi vị trí đang dừng đỗ để các phương tiện khác lưu thông, tránh gây ách tắc, cản trở giao thông nhưng Phượng không chấp hành.

Khi tổ công tác lập biên bản ghi nhận vụ việc, Phượng liên tục to tiếng và dùng điện thoại di động ghi hình tổ công tác. Do hành vi của Phượng gây cản trở tổ công tác thực hiện nhiệm vụ và gây mất an ninh trật tự nên Đại úy Nguyễn Văn Tùng – cán bộ Công an xã Liên Phương đã yêu cầu Phượng dừng ngay việc to tiếng, đồng thời đề nghị Phượng dừng việc dùng điện thoại để ghi hình.

Tuy nhiên, Phượng không chấp hành và có lời nói lăng mạ, xúc phạm Đại úy Tùng và tổ công tác của Công an xã Liên Phương.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định: hành vi của Nguyễn Văn Phượng đủ yếu tố cấu thành tội Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.