Các doanh nghiệp ngoại như Facebook, Google... đã nộp 11.498 tỷ đồng tiền thuế

Ngày 3/11, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác thuế tháng 10/2023, kế hoạch triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác thuế tháng 11/2023.

Theo báo cáo tại hội nghị, kết quả thu ngân sách lũy kế 10 tháng đầu năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 1.201.575 tỷ đồng, bằng 87,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,1% so với cùng kỳ.

Cũng trong 10 tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thực hiện được 52.596 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT, đạt 65,6% kế hoạch năm 2023 và bằng 94% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 492.641 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 86,9% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 48.705 tỷ đồng bằng 95% so với cùng kỳ năm 2022.

Công tác quản lý nợ thuế đã được cơ quan thuế các cấp quan tâm, chú trọng triển khai. Tính đến cuối tháng 10/2023, toàn ngành Thuế thu hồi nợ thuế ước thu được 38.812 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 10 là 159.452 tỷ đồng, tăng 4,1% so với thời điểm cuối tháng 9/2023, tăng 7,9% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Để tiếp tục hỗ trợ người dân và DN vượt qua khó khăn, đẩy nhanh tốc độ hồi phục nền kinh tế trong năm 2023, trong 10 tháng đầu năm, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho DN và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn, giảm là khoảng 158.145 tỷ đồng, trong đó: số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn khoảng 106.476 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 51.669 tỷ đồng.

Về Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài (NCCNN), đến hết tháng 10/2023, đã có 74 NCCNN đăng ký thuế khai thuế và nộp thuế qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế dành cho NCCNN. Tổng số thuế các NCCNN đã khai, nộp là 11.498 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là 3.478 tỷ đồng; năm 2023 là 8.020 tỷ đồng.

Đối với cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử trong nước, tính đến ngày 18/10/2023, đã có 375 sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc cung cấp thông tin.

Về hóa đơn điện tử, với việc toàn bộ các tổ chức, DN, cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Kết quả triển khai toàn quốc lũy kế đến cuối tháng 10/2023, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là hơn 5,6 tỷ hóa đơn (trong đó có hơn 1,62 tỷ hóa đơn có mã và hơn 3,98 tỷ hóa đơn không mã).

Hiện nay Tổng cục Thuế đang tiến hành đối chiếu chênh lệch dữ liệu tờ khai thuế GTGT và dữ liệu HĐĐT nhằm khai thác số thuế kê khai thiếu của NNT, để yêu cầu kê khai bổ sung, qua đó bước đầu xác định NNT có rủi ro trong quản lý và sử dụng hóa đơn.