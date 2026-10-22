Các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Theo khoản 1 Điều 13 Bộ luật Lao động 2019, hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 quy định có 2 loại hợp đồng lao động, cụ thể:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2024 cũng nêu rõ, người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên.

Như vậy, theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 không có quy định về hợp đồng thực tập. Do đó, nếu công ty ký hợp đồng với sinh viên thực tập, hợp đồng này có thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương, có sự quản lý, điều hành và giám sát của một bên thì đây vẫn được xác định là hợp đồng lao động và công ty phải đóng BHXH bắt buộc đối với sinh viên thực tập.

Đề nghị công ty đối chiếu với các quy định nêu trên để biết thực hiện việc đóng BHXH đúng theo quy định.

BHXH Việt Nam cung cấp quy định về việc đóng BHXH đối với thực tập sinh để ông Hưng được biết.