Các đơn vị vận chuyển hàng hoá có thông báo quan trọng trước Tết

Ngày 10-2 (23 tháng Chạp), theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều đơn vị vận chuyển tại TPHCM đã tạm ngưng hoặc hạn chế tiếp nhận hàng hóa trên một số tuyến liên tỉnh do quá tải và cận lịch nghỉ Tết.

Nhân viên Vietnam Post tại TPHCM cho biết hiện các tuyến đi khu vực Tây Nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông (nay thuộc Lâm Đồng mới) và các tỉnh từ miền Trung trở ra hầu như không còn khả năng chuyển hàng tận tay người nhận trước Tết.

Đối với các tỉnh thành miền Tây, nếu người dân gửi hàng trong hôm nay, khả năng vẫn phát kịp trước Tết. Tuy nhiên, nếu gửi từ ngày mai trở đi, người nhận nhiều khả năng phải chờ đến sau Tết mới nhận được hàng.

Nhân viên J&T Express cho hay các đơn hàng đi Tây Nguyên và ĐBSCL vẫn có khả năng giao kịp nếu gửi trong hôm nay 10-2.

Riêng miền Bắc khả năng cao người nhận không nhận được trước Tết.

Về phía Viettel Post, nhân viên cho biết hàng hóa gửi đi Tây Nguyên phải sử dụng dịch vụ hỏa tốc mới có thể giao trước Tết.

Hàng hóa chờ vận chuyển đi các tỉnh

Các tuyến đi miền Tây cũng chỉ đảm bảo nếu đi hỏa tốc. Nếu gửi từ ngày 11-2, hầu hết đơn hàng sẽ không kịp giao, vì vậy, khách hàng nên gửi ngay trong hôm nay để tăng khả năng nhận trước Tết.

Viettel Post thông tin trong giai đoạn từ ngày 9-2 đến 20-2, đơn vị tạm ngừng tiếp nhận một số loại hàng hóa như thực phẩm, đồ ăn dễ hư hỏng (hoa quả, giò chả, bánh chưng…), cùng các mặt hàng đặc thù có chiều dài trên 1,5 m hoặc trọng lượng trên 150 kg. Viettel Post sẽ nghỉ Tết 6 ngày, từ 15-2 đến hết 20-2 và hoạt động trở lại từ ngày 21-2.

J&T Express cũng thông báo tạm ngừng toàn bộ hoạt động giao – nhận từ ngày 16-2 đến hết ngày 20-2, và mở lại dịch vụ từ ngày 21-2.

Trong khi đó, Vietnam Post nghỉ Tết từ ngày 16-2 (tức 29 Tết) đến hết ngày 19-2 (tức mùng 3 Tết).

Theo khuyến cáo của các đơn vị vận chuyển, người gửi và người nhận cần chủ động liên hệ, hỏi kỹ nhân viên tại bưu cục về thời gian phát hàng, dịch vụ phù hợp và khả năng giao trước Tết để tránh phát sinh chậm trễ ngoài mong muốn.