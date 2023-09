Các nhà bán lẻ kiếm được bao nhiêu tiền trong ngày đầu mở bán iPhone 15 chính hãng?

Thông tin từ nhà bán lẻ điện máy lớn nhất thị trường là Thế Giới Di Động cho biết trong ngày 29-9, ngày mở bán iPhone 15 series chính hãng đầu tiên ở Việt Nam, các cửa hàng trong toàn hệ thống đã giao hơn 15.000 điện thoại iPhone 15 các loại đến tay khách hàng, doanh thu mang về hơn 500 tỉ đồng.

Thei đại diện hệ thống bán lẻ này, số máy trong đợt đầu còn lại là hơn 5.000 máy sẽ bàn giao cho khách trong một, hai ngày tới là hết.

Trong khi đó, hệ thống FPT Shop thống kê nhanh trong đêm mở bán 29-9 đã có 5.031 máy iPhone 15 các loại đã được giao cho khách hàng, doanh thu 150 tỉ đồng. Trong đó, lần đầu tiên nhà bán lẻ này tiến hành livestream mở bán online iPhone 15 trên TikTok Shop liên tục 15 tiếng, từ 0 giờ 29-9 đến 15 giờ chiều cùng ngày với 1.000 máy iPhone 15 các loại đã được bán, thu về hơn 30 tỉ đồng.

Khách đặt mua trước tiếp tục đến cửa hàng nhận iPhone 15

Hệ thống bán lẻ mới nổi là Minh Tuấn Mobile cũng đã giao hơn 1.500 máy iPhone 15 đến tay người dùng. Trong đó, có 500 máy được giao tại sự kiện mở bán lúc 0 giờ ngày 29-9, và hơn 1.000 máy được giao trực tiếp tại các chi nhánh trong ngày 29-9.

Còn hệ thống Di Động Việt cũng có thống kê sơ bộ trong ngày đầu mở bán cũng đã bán ra hơn 2.000 máy iPhone 15. Trong khi hệ thống CellphoneS giao máy cho khách khoảng tới 4.000 máy iPhone 15.

Số tiền thu về của mỗi hệ thống nhỏ đạt từ vài chục tỉ đồng đến hơn 100 tỉ đồng.

Theo nhận định từ các nhà bán lẻ iPhone 15 Pro Max titan tự nhiên, iPhone 15 Plus màu hồng là những phiên bản cháy hàng sớm năm nay. Một điều bất ngờ trong ngày đầu tiên mở bán cho thấy tỉ lệ UB (tỉ lệ bật máy - đo bằng số máy bán ra trên tổng tồn kho) cao nhất thuộc về iPhone 15 Plus thay vì iPhone 15 Pro Max.

Việc iPhone 15 Plus được khách chọn mua nhiều là do dòng này năm nay đã có những cải tiến đáng kể về màn hình, camera, cảm giác cầm nắm so với thế hệ tiền nhiệm. Một phần cũng do số lượng hàng iPhone 15 Plus về đợt đầu rất khiêm tốn.

iPhone 15 màu hồng đang được nhiều người lựa chọn

Thông tin từ nhà bán lẻ CellphoneS cũng cho biết khách hàng đã đặt cọc bản titan tự nhiên đã bất ngờ "quay xe" chọn sang phiên bản titan đen hoặc titan xanh sau khi được trải nghiệm thực tế tại cửa hàng, chứ không chọn màu Titan tự nhiên như ý định ban đầu.