Đại gia “gà lạnh” chỉ mới học hết lớp 12: Kinh doanh không có chuyện may mắn, không thể ngồi chờ sung rụng

Từng trắng tay vì đại dịch cúm gà

Trong chương trình CEO Talk do báo điện tử VTC News thực hiện, ông Vũ Mạnh Hùng cho biết bản thân kiếm được 1 triệu đô đầu tiên vào năm 21 tuổi: “Có cả máu, nước mắt và mồ hôi phải tuôn trào trong việc kiếm 1 triệu đô đầu tiên. Mất mát tài chính đầu tiên mà tôi gặp phải là chớp cơ hội không kịp. Đến hiện tại, một cuộc điện thoại của tôi có thể mất một vài triệu đô là chuyện bình thường.”

Ông Vũ Mạnh Hùng cho biết trong quá trình phát triển Tập đoàn Hùng Nhơn đã phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là đại dịch cúm gia cầm vào năm 2003 khiến họ phải tiêu hủy toàn bộ đàn gà.

“Thời điểm những năm đầu 2000 tôi nuôi khoảng 14.000 con gà trong một cái chuồng lá dừa. Đại dịch cúm gia cầm xảy ra tôi phải đốt hết toàn bộ gà và trắng tay thời điểm đó. Tuy nhiên, khi nhìn vợ con mình, tôi nghĩ phải phấn đấu lại”.

Ông Vũ Mạnh Hùng chia sẻ thời điểm đó ông đã bay sang Thái Lan và một số nước tiên tiến để nghiên cứu mô hình nuôi gà trong chuồng lạnh. Đến năm 2006, trại chăn nuôi gà lạnh Thùy Thảo được xây dựng trên diện tích đất 20 ha bao gồm nhiều hạng mục công trình.

“Những người có học có thể người ta sợ nhưng mình chỉ mới học hết lớp 12, xuất thân từ người lao động nên mình đâu có gì để mất. Và quan điểm của tôi là không có gì để mất hết nên khi đầu tư vào những cái mạo hiểm và kiểm soát được nó thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.” , Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn bộc bạch.

Ông Hùng chia sẻ rằng Tập đoàn Hồng Nhơn luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và quyết đoán trong các quyết định đầu tư. Ông cho rằng việc mạo hiểm là cần thiết để có thể đạt được những thành công mà người khác không thể thấy được.

“Người thành công bao giờ cũng có lối đi riêng nhưng tôi không chỉ có lối đi riêng mà tôi đi lối đi ngược luôn. Thậm chí việc đào tạo bản thân mình và đào tạo cán bộ nhân viên phải có tư duy ngược. Vì nếu chúng ta đi chung, người ta khỏe như người ta sẽ “đè” mình liền nên chúng ta phải đi ngược hoặc là chúng ta phải đi qua một cái hướng khác để đi nhanh hơn” , tỷ phú “gà lạnh” cho biết.

May mắn chỉ là một phần, không thể ngồi chờ sung rụng

Trong buổi chia sẻ, ông Hùng cũng cho rằng việc quản trị rủi ro là vô cùng quan trọng, bao gồm việc đầu tư vào công nghệ hiện đại và xây dựng chuỗi liên kết vững chắc.

Khi được hỏi liệu những thành công đến bây giờ có phải nhờ may mắn, ông Vũ Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn nhấn mạnh rằng trong kinh doanh không có sự may mắn: “Cái may mắn ở đây là mình có thể gặp được một số những cái đối tác tốt hơn hoặc là mình gặp được những cái người bạn tốt hơn hoặc là những cái nhân viên tốt hơn. May mắn nó chỉ một phần trong sự quyết đoán của mình thôi.

Năm 2021 Hùng Nhơn có đầu tư một dự án khoảng 1000 tỷ và chỉ có một tiếng 45 phút để quyết định cái dự án đó. Một là không hay là có chứ không thể nào mà chúng ta ngồi để tính toán và chọn được. Tại vì cơ hội, thời cơ nó không bao giờ đến lần thứ hai nên sự may mắn của con người nó chỉ là một phần, không ai ngồi chờ sung rụng mãi được”.

Hiện nay, Tập đoàn Hồng Nhơn đang triển khai nhiều dự án lớn, đặc biệt là tại khu vực Tây Nguyên. Ông Hùng giải thích rằng việc đi vào những vùng xa xôi, khó khăn là để tận dụng cơ hội và đón đầu các dự án hạ tầng như cao tốc trong tương lai. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đang tập trung vào việc liên kết với các hộ nông dân địa phương, hỗ trợ về giống, nguyên liệu và thu mua sản phẩm.

Ông Hùng chia sẻ: “Thành công của Tập đoàn Hùng Nhơn không chỉ dựa trên sự quyết đoán và mạo hiểm, mà còn phải dựa trên việc xác định rõ mục tiêu, học hỏi không ngừng và quản trị rủi ro hiệu quả. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải dám mạo hiểm, đi ngược lại với xu hướng chung để tìm ra cơ hội và thành công”.

Ông Vũ Mạnh Hùng được biết đến là “tỷ phú gà lạnh”và doanh nghiệp Hùng Nhơn do ông sáng lập là doanh nghiệp Việt đầu tiên xuất khẩu gà thịt sang thị trường Nhật bản. Tập đoàn Hùng Nhơn hiện sở hữu 15 công ty thành viên và hệ thống chuỗi DHN, với khoảng 1.000ha trang trại tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Trong đó, hệ thống trang trại gà thịt của Hùng Nhơn đang cung cấp cho thị trường hơn 3 triệu con gà mỗi năm, hệ thống trang trại gà đẻ cung cấp hơn 130 triệu quả trứng mỗi năm…