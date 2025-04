Chuyện thật như đùa: VĐV mai đi thi tối còn cày phim, cái kết ngủ quên đến mức áo cũng phải đi mượn

Trong lịch sử Olympic, hiếm có câu chuyện nào vừa hài hước vừa kịch tính như pha ngủ quên của Red Gerard tại PyeongChang 2018. Chỉ mới 17 tuổi, anh chàng vận động viên trượt tuyến người Mỹ đã suýt đánh rơi cơ hội tranh huy chương vì mải mê cày phim và ngủ quên báo thức. Nhưng điều đáng nói là từ màn khởi đầu siêu drama, Gerard vẫn bay cao để làm nên lịch sử. Hãy cùng lật lại khoảnh khắc "dở khóc dở cười" này nhé!

Đêm trước ngày thi đấu môn snowboard slopestyle, Red Gerard quyết định thư giãn bằng cách xem "Brooklyn Nine-Nine" trên Netflix. Bộ phim hài đình đám này khiến anh chàng không thể dừng lại, mắt dán vào màn hình đến tận khuya. Với lịch thi đấu sớm, Gerard cẩn thận đặt báo thức lúc 6 giờ sáng, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Anh chàng VĐV Red Gerard

Nhưng đời đâu ai ngờ, báo thức kêu inh ỏi mà anh vẫn ngủ say như... khúc gỗ! Đến 6:20 sáng, đồng đội Kyle Mack phải đập cửa phòng liên hồi, hét lên để kéo Gerard ra khỏi giấc mộng. Mở mắt ra, anh chàng tá hỏa nhận ra mình đã muộn giờ chuẩn bị.

Cơn hoảng loạn của Gerard chưa dừng lại ở đó. Trong lúc vội vã mặc đồ, anh phát hiện áo khoác thi đấu không cánh mà bay, đành mượn tạm áo của Kyle Mack. Tóc tai rối bù, mắt còn cay xè, Gerard lao ra xe buýt với tâm trạng như vừa chạy trốn thảm họa.

Sau này, anh kể lại trên "The New York Times" với nụ cười ngại ngùng: "Tôi chỉ muốn xem thêm một tập thôi, ai ngờ ngủ quên luôn. May mà có Kyle, không thì tiêu đời rồi!". Hình ảnh một vận động viên Olympic chạy đua với thời gian vì ngủ quên đúng là cảnh phim hài ngoài đời thật.

Gerard thi đấu ấn tượng năm đó dù suýt bị muộn

Đến sân thi đấu, tưởng chừng màn khởi động tệ hại sẽ khiến Gerard bị ảnh hưởng phong độ. Nhưng không, anh chàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tung ra những cú nhảy điêu luyện trên đường trượt tuyết. Với kỹ thuật hoàn hảo và sự tự tin, Gerard giành được số điểm cao nhất, vượt qua các đối thủ nặng ký để giành huy chương vàng môn trượt tuyết slopestyle.

Thành tích này không chỉ giúp anh chàng 17 tuổi trở thành nhà vô địch Olympic mà còn là vận động viên Mỹ trẻ nhất từng đoạt vàng tại môn này ở Olympic.

Câu chuyện của Gerard nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội. Fan hâm mộ không khỏi bật cười trước pha ngủ quên vì Netflix, còn gọi anh là "vua lầy lội" của làng trượt tuyết. Thậm chí, tài khoản Twitter của Netflix cũng vào cuộc, đăng dòng trạng thái trêu đùa: "Chúc mừng Red Gerard, người vừa vô địch Olympic lẫn vô địch cày phim!". Dù bị báo chí chọc ghẹo, Gerard đón nhận mọi thứ bằng sự thoải mái. Anh chàng chia sẻ: "Tôi học được bài học rồi, lần sau sẽ không để báo thức kêu vô ích đâu!".

Gerard và tấm HCV Olympic năm đó

Đến nay, drama của Red Gerard vẫn còn được nhắc đến như một giai thoại không thể quên tại Olympic. Với anh chàng trẻ tuổi, đây là một trải nghiệm không thể quên. Từ giờ chắc chắn, Gerard sẽ không bao giờ ngủ quên trước giờ đi thi nữa. Hiện tại Gerard vẫn đang tiếp tục thi đấu môn thể thao yêu thích. Năm 2022, anh tái xuất Olympic, nhưng chỉ có vị trí thứ 4 chung cuộc.