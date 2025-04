Bizfly Cloud - Đơn vị tiên phong đạt chứng nhận bảo mật PCI DSS phiên bản mới nhất V4.0.1

PCI DSS 4.0.1 là tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán. Thanh toán thẻ hay thanh toán không tiền mặt được ghi nhận tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ tại Việt Nam. Đã có hơn 17 tỷ giao dịch được thực hiện với tổng giá trị đạt khoảng 280 triệu tỷ đồng trong năm 2024, tăng 120% so với cùng kỳ - Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

PCI DSS là tên viết tắt của Payment Card Industry Data Security Standard, gồm các tiêu chuẩn bảo mật được xây dựng để nhằm bảo vệ các giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ trước gian lận và đánh cắp dữ liệu. PCI DSS là một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu do Hội đồng Tiêu chuẩn Bảo mật PCI (PCI SSC) thực hiện. PCI Security Standards Council được thiết lập, quản lý bởi 6 tổ chức thanh toán quốc tế uy tín gồm Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB và UnionPay.

Bizfly Cloud sau khi trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt từ hội đồng PCI đã đạt chứng nhận PCI DSS 4.0.1 cho tuân thủ bảo mật dữ liệu thẻ thanh toán. Chuẩn PCI DSS 4.0.1 áp dụng cho toàn bộ 20 dịch vụ đang cung cấp.

Để hoàn tất quá trình tuân thủ, đội ngũ kỹ thuật Bizfly Cloud đã tập trung cao độ, đặt quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng tiến độ trong suốt hơn 3 tháng. Và cuối cùng kết quả đã được đền đáp xứng đáng với việc Bizfly Cloud được Hội đồng công nhận đáp ứng đầy đủ 289 yêu cầu khắt khe thuộc 12 nhóm yêu cầu chính, bao gồm quy trình xử lý dữ liệu, kiểm soát truy cập, chính sách bảo mật thông tin, chính sách về mạng và tường lửa, quy trình giám sát, kiểm tra hệ thống…

Là nhà cung cấp các dịch vụ đám mây Make in Việt Nam tiên phong từ 2014, việc đảm bảo an toàn bảo mật hệ thống nội tại, dữ liệu khách hàng, đối tác, người dùng luôn là ưu tiên hàng đầu của Bizfly Cloud. Bizfly Cloud luôn đảm bảo thực hiện bảo trì định kỳ, rà soát lỗ hổng bảo mật, cập nhật các bản vá thường xuyên, thực hiện cảnh báo tới khách hàng khi phát hiện bất cứ rủi ro nghi ngờ nào…

"Với mong muốn xây dựng và phát triển một nền tảng điện toán đám mây của người Việt và phục vụ người Việt, việc đạt chứng chỉ PCI DSS V4.0.1 thể hiện quyết tâm và mục tiêu của chúng tôi. Bên cạnh việc xây dựng một hạ tầng mạnh mẽ, ổn định, an toàn bảo mật tối ưu, chúng tôi cũng chú trọng đến việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, giúp họ có thể triển khai, sử dụng, thanh toán dễ dàng và an tâm các dịch vụ trên môi trường đám mây. Ngoài ra, chúng tôi cũng hướng đến các cơ hội hợp tác với các đối tác lớn trong khu vực và trên thế giới", theo đại diện Bizfly Cloud chia sẻ.

Việc đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, mạnh mẽ và toàn diện không chỉ bảo vệ an toàn thông tin thẻ thanh toán của khách hàng khi sử dụng dịch vụ, đồng thời còn tăng cường bảo mật dữ liệu của Bizfly Cloud và khách hàng.

Để đáp ứng các yêu cầu về an toàn dữ liệu, bảo mật hệ thống, trước đó Bizfly Cloud cũng đã đạt các chứng chỉ ISO/IEC 27017:2015 và ISO/IEC 27001:2013.

SO/IEC 27017:2015 là chứng chỉ An toàn thông tin cho nhà cung cấp dịch vụ đám mây. Tiêu chuẩn này chứng nhận Bizfly Cloud đã áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh theo ISO 27017, bảo vệ dữ liệu trên điện toán đám mây theo chuẩn quốc tế. Đồng thời đảm bảo các yêu cầu: Kiểm soát truy cập, bảo vệ dữ liệu, quản lý rủi ro và tuân thủ pháp luật. Chứng chỉ nhằm xác nhận khả năng đảm bảo an toàn, ngăn ngừa sự cố ATTT cho khách hàng sử dụng dịch vụ Cloud.

ISO/IEC 27001:2013 là chứng chỉ hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS). Được đánh giá và chứng nhận bởi BSI (Viện Tiêu chuẩn Anh Quốc), đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy, tiêu chuẩn này xác nhận khả năng đáp ứng của Bizfly Cloud trong việc xây dựng và vận hành ISMS toàn diện, bảo vệ dữ liệu của tổ chức và khách hàng.

Ngoài ra Bizfly Cloud cũng đang trong quá trình triển khai và tham gia nhiều giải thưởng và chứng chỉ chứng nhận khác như giải thưởng Sao Khuê, nền tảng điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử…

Bizfly Cloud - tiền thân là VCCloud - với các giải pháp cloud tự phát triển từ 2012 đã tích lũy 15 năm kinh nghiệm trong quá trình triển khai và cung cấp hạ tầng cho chính VCCorp và nhiều doanh nghiệp lớn.

Nhà cung cấp sở hữu dải sản phẩm cloud phục vụ hầu hết các nhu cầu về hạ tầng điện toán đám mây của doanh nghiệp: từ các giải pháp hạ tầng backend (Cloud Server, K8s,...) đến tích hợp các giải pháp chuyển đổi số tiện ích (email, LMS, Call Center) phù hợp với mọi lĩnh vực ngành nghề và hầu hết các mô hình doanh nghiệp chuyển đổi số.

Việc làm chủ công nghệ với hạ tầng số do đội ngũ kỹ sư hoàn toàn là người Việt phát triển mang đến khả năng tùy biến linh hoạt theo đặc thù hoạt động hay nhu cầu riêng của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham khảo, dùng thử miễn phí và nhận ưu đãi giảm giá sâu lên tới 45% có thể truy cập tại: https://bizflycloud.vn/