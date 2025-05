63.000 tỷ, loạt siêu dự án "đổ bộ", 1 huyện đảo sẵn sàng trở thành đặc khu phát triển bậc nhất phía Bắc

Vân Đồn là huyện đảo nằm ở phía Đông và Đông Nam của tỉnh Quảng Ninh, cách trung tâm TP Hạ Long khoảng 50km. Trong Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Vân Đồn là một trong 2 đặc khu của Quảng Ninh (Vân Đồn, Cô Tô).

Vân Đồn sẽ thành lập đặc khu Vân Đồn trên cơ sở kết thúc hoạt động của 12 đơn vị hành chính cấp xã, chuyển nguyên trạng huyện Vân Đồn thành đặc khu Vân Đồn.

Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn - sân bay tư nhân đầu tiên ở Việt Nam.

Từ nhiều năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã ưu tiên bố trí nguồn lực ngân sách nhà nước để đầu tư đồng bộ, cải thiện mạnh mẽ hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại Vân Đồn.

Song song với đó, tỉnh cũng chủ động xúc tiến, thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội, qua đó hình thành hàng loạt công trình, dự án động lực và trọng điểm. Đây được xem là những yếu tố then chốt, nền tảng cốt lõi giúp Vân Đồn "cất cánh".

Hiện nay, trên địa bàn huyện Vân Đồn đang có hơn 60 dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách, với tổng vốn đăng ký lên tới khoảng 63.000 tỷ đồng. Nhiều dự án trong số này đã hoàn thành, đưa vào vận hành, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị và hạ tầng tại địa phương, đồng thời phát huy hiệu quả rõ nét trong việc kích hoạt các nguồn lực phát triển.

Nổi bật trong số đó là các công trình quy mô lớn như: Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tuyến cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, Bến cảng quốc tế Ao Tiên, Khách sạn Wyndham Garden Sonasea, Khách sạn Angsana Quan Lan Ha Long Bay Resort…

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để xúc tiến đầu tư, thu hút thêm nhiều dự án chiến lược vào Vân Đồn.

Tiêu biểu có thể kể đến Dự án Trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy bay do Tập đoàn Swire (Vương quốc Anh) đề xuất đầu tư tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; Dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại xã Vạn Yên do UBND tỉnh đề xuất. Đây đều là những dự án có quy mô vốn lớn, kỳ vọng sẽ tạo ra chuỗi giá trị mới, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hình thành các cực tăng trưởng mới tại Vân Đồn trong giai đoạn tới.

Khách sạn Angsana Quan Lan Hạ Long Bay.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, trong các buổi lấy ý kiến của nhân dân về thành lập đặc khu Vân Đồn, các ý kiến nhân dân đều đồng thuận. Cùng với đó, việc hạ tầng kỹ thuật đã và đang được đầu tư đồng bộ, hiện đại, Vân Đồn đang tạo ra được một lợi thế lớn trở thành đặc khu phát triển bậc nhất của khu vực phía Bắc.

Đặc biệt khi Đề án của tỉnh trình Trung ương xây dựng thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Đặc khu kinh tế Vân Đồn được thông qua sẽ tạo ra những động lực, mở ra cơ hội phát triển mới cho Vân Đồn. Đặc khu Vân Đồn sẽ được kỳ vọng là một trong những đầu tàu kinh tế của tỉnh.

Liên quan đến tình hình kinh tế, theo thống kê, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 4 tháng của Vân Đồn tăng 24,5% so cùng kỳ, bằng 27,9% so với kế hoạch năm.

Ngành dịch vụ, du lịch tiếp tục đóng vai trò quan trọng, với lượng khách du lịch 4 tháng ước tăng 131% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch tăng 24% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, đạt 36,2% so với kế hoạch, đạt 122,4% so với cùng kỳ, thuế phí tăng 29,5% so với cùng kỳ.