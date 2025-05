Bộ ba giải pháp Bizfly Cloud Server, Bizfly CDN, Bizfly Kubernetes Engine được vinh danh tại lễ trao giải Sao Khuê 2025

Lễ trao giải Sao Khuê đã diễn ra vào ngày 19/04/2025 vừa qua nhằm vinh danh các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu. Tham gia dự thi lần này, Bizfly Cloud đã vinh dự được xướng tên với 3 giải pháp nổi bật Bizfly Cloud Server, Bizfly CDN và Bizfly Kubernetes Engine, khẳng định chất lượng công nghệ Make in Vietnam.

Điện toán đám mây đã đóng góp vai trò rất quan trọng trong dòng chảy mạnh mẽ của công nghệ, cloud chính là nền tảng phát triển cho nhiều ứng dụng phổ biến mà chúng ta đang sử dụng ngày nay. Cùng với đó, tốc độ thay đổi của nền kinh tế số đặt ra những bài toán về: khả năng tối ưu vận hành, tối ưu quản lý và bắt kịp những xu hướng công nghệ mới.

Tận dụng các lợi thế của đám mây như ảo hóa hạ tầng máy chủ giúp giảm thiểu nhu cầu phải đầu tư cho thiết bị vật lý cần ngân sách lớn, khả năng giãn nở linh hoạt giúp mở rộng và thu hẹp quy mô phát triển dễ dàng,…, doanh nghiệp có thể hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ, đơn giản hóa các vận hành phức tạp để tập trung nghiên cứu và sáng tạo nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Với định hướng phát triển một Việt Nam số, việc làm chủ dữ liệu, sở hữu công nghệ không phụ thuộc nước ngoài trong đó có công nghệ nền tảng điện toán đám mây là một trong những mục tiêu quốc gia quan trọng. Bizfly Cloud đang làm chủ công nghệ và phát triển nền tảng điện toán đám mây Việt Nam, giúp các doanh nghiệp Việt Nam không bị phụ thuộc vào công nghệ của nước ngoài trong quá trình chuyển đổi số.

Từ 15 năm kinh nghiệm trong phát triển hạ tầng cho nội bộ VCCorp và sự hiểu biết thị trường, Bizfly Cloud đã phát triển một hệ giải pháp đám mây hơn 20 dịch vụ đáp ứng đầy đủ nhu cầu triển khai từ đơn giản đến phức tạp cho mọi quy mô doanh nghiệp. Trong đó các giải pháp tiêu biểu: Bizfly Cloud Server, Bizfly CDN và Bizfly Kubernetes Engine đã được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê.

Bizfly Cloud Server là giải pháp máy chủ ảo trên nền tảng điện toán đám mây với hệ thống Data center đặt tại Hà Nội và Hồ Chí Minh (triển khai Multi DC - Multi AZ). Bizfly Cloud Server sở hữu nhiều ưu điểm mạnh mẽ như Auto Scaling - tự động tăng giảm linh hoạt số lượng server theo sát nhu cầu thực tế giúp tối ưu chi phí sử dụng; Load Balancer - tự động phân luồng các yêu cầu gửi đến hệ thống; IaC (Infrastructure as Code) - quản lý hạ tầng bằng code sử dụng Terraform, Ansible; đa dạng phương thức thanh toán: Subscription (gói tháng), On Demand (gói giờ), Spot Instance (tiết kiệm 90% so với On Demand), Pool Resource (gói tài nguyên cố định). Các thành phần thuộc hệ thống Cloud Server đều được thiết lập dự phòng với tính năng tự động thay thế khi gặp sự cố, đảm bảo hệ thống của doanh nghiệp luôn an toàn và sẵn sàng.

Bizfly CDN - giải pháp giúp giảm tải cho máy chủ gốc đến 90% băng thông, tăng tối đa tốc độ truy cập website. Đó là nhờ cơ chế lưu dữ liệu tĩnh tại các máy chủ trong mạng lưới máy chủ của CDN. Các nội dung (văn bản, hình ảnh, video, HTML, CSS, JS, download files,…) được lưu sẵn trên máy chủ CDN, các yêu cầu truy cập sẽ không cần gửi trực tiếp đến máy chủ gốc. Nội dung sẽ được gửi từ máy gần người dùng nhất, qua đó đảm bảo tốc độ luôn nhanh dù truy cập từ bất cứ đâu. Bizfly CDN cũng sở hữu nhiều tính năng ưu việt tối ưu cho website trong nước như triển khai Multi CDNs, chuyển đổi ảnh WebP, CDN Storage (lưu và tải sớm file lớn),...

Bizfly Kubernetes Engine được đội ngũ Bizfly Cloud phát triển tiên phong tại Việt Nam. Không chỉ sở hữu hệ tính năng tương đồng với các giải pháp thế giới, Bizfly Cloud K8s cũng thường xuyên cập nhật các tính năng mới như: hỗ trợ tạo cluster với các node từ các nhà cung cấp đám mây khác, các node on-premise,… chỉ cần có kết nối Internet, Container Network Interface (CNI) hỗ trợ các Plugin như Kube-router, Cilium, Auto Repair, Auto cluster/Auto pilot,…, giúp đáp ứng đa dạng nhu cầu phát triển ứng dụng của doanh nghiệp.

Với hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, triển khai hạ tầng trên đám mây Bizfly Cloud giúp người dùng trong nước truy cập ứng dụng nhanh hơn, ít bị ảnh hưởng mỗi khi có sự cố network quốc tế. Việc lưu trữ dữ liệu trên hạ tầng nội sẽ đáp ứng nhu cầu tuân thủ lưu trữ dữ liệu trong nước của doanh nghiệp.

Thêm vào đó là khả năng hỗ trợ kỹ thuật và giữ liên hệ thường xuyên với khách hàng. Với đặc thù của nhiều doanh nghiệp Việt Nam, đội ngũ chuyên trách về công nghệ còn mỏng, khi có sự cố họ sẽ tìm sự trợ giúp ở nhà cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp nội sẵn sàng tư vấn trực tiếp, trả lời câu hỏi cho họ bởi đó là nhu cầu rất rõ ràng.

Và đặc biệt là không có rào cản về ngôn ngữ. Bất đồng ngôn ngữ trong giao tiếp cũng là một trong những trở ngại khá lớn trong việc đẩy nhanh thời gian hỗ trợ. Đối với những sự cố kỹ thuật, tốc độ xử lý sẽ quyết định mức độ ảnh hưởng và trải nghiệm khách hàng.

Giá chi phí cũng có thể được tối ưu trên hạ tầng nội địa. Chính sách giá bao gồm cả nguy cơ về chi phí cơ hội trong khoảng thời gian xử lý vấn đề, chi phí đường truyền (khoảng cách càng xa chi phí càng cao). Với các đơn vị trong nước như Bizfly Cloud, các chi phí này thường sẽ được tối ưu, thêm vào đó cung cấp nhiều phương thức thanh toán linh hoạt và phù hợp nhu cầu doanh nghiệp Việt.

Độc giả quan tâm có thể tham khảo và nhận ưu đãi lên đến 45% dịch vụ Cloud Server, VPS, Load Balancer, Database, Auto Scaling, Kubernetes Engine tại đây.