Người sáng lập Saigon Books Nguyễn Tuấn Quỳnh chia sẻ hành trình 8 năm startup: Khởi nghiệp rồi mới thấy mình “ảo tưởng sức mạnh” và không giỏi gì hơn ai

Chia sẻ trong chương trình CEO Talk do báo điện tử VTC News thực hiện, Founder và CEO của Saigon Books cho biết bản thân bắt đầu khởi nghiệp vì mong muốn đạt được sự tự do tài chính và tự do về thời gian.

“Thứ nhất, tôi bắt đầu Saigon Books và nghĩ rằng mình sẽ đầu tư một số tiền nhất định chứ không bỏ hết tiền mình có. Một người anh của tôi nói rằng đầu tư chừng 5 tỷ thôi, nếu hết thì mình đóng cửa công ty. Trong thực tế tôi đã đầu tư nhiều hơn 5 tỷ và tới lúc mà không còn tiền nữa tôi đã phải thế chấp nhà để có hạn mức tín dụng để vay tiền cho công ty có dòng tiền. Như vậy cái mục tiêu về tự do tài chính cuối cùng hóa ra là tất cả những cái gì mình có mình đã đổ hết vô công ty và thậm chí là nhà mình ở, mình phải thế chấp để mình có tiền cho công ty.

Khi khởi nghiệp, nghĩ rằng sẽ tự do thời gian nhưng hóa ra trong giấc ngủ mình vẫn còn mơ tới công việc. Bản thân tôi trong những giai đoạn đầu khởi nghiệp thì vừa là nhân viên bán hàng, vừa nhân viên thu tiền, vừa là nhân viên trực hội chợ, vừa là người phải đi ra nói chuyện với các ngân hàng để vay tiền, tức là tôi làm đầy đủ tất cả các công việc. Và hóa ra giấc mơ về tự do thời gian nó cũng không thực hiện được”, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh kể.

Trong buổi chia sẻ, người sáng lập Saigon Books cũng cho biết bản thân đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, như việc mất kiểm soát chi tiêu, không thể quản lý thời gian hiệu quả, và nhận ra rằng mình không giỏi như mong đợi.

“Trước đây, khi tôi làm ở một doanh nghiệp lớn và điều hành rất thành công nên tôi cảm thấy mình có vẻ là người giỏi, chưa kể là đâu đó mình nhận được cái giải thưởng này, giải thưởng kia. Cùng với đó là cái sự khen ngợi của đồng nghiệp hay bạn bè xung quanh nên mình nghĩ rằng mình là một người kinh doanh xuất sắc. Cho đến khi khởi nghiệp mình mới nhận ra một điều là mình không giỏi như mình nghĩ và thật ra mình đã ảo tưởng sức mạnh, không giỏi gì hơn ai” , Chủ tịch Saigon Books chia sẻ và cho biết thêm rằng sau những thất bại, ông đã thay đổi cách tiếp cận, tập trung vào việc xây dựng một đội ngũ giỏi và trao quyền cho họ. Ông cũng chú trọng hơn đến việc chia sẻ quyền lợi và tôn trọng quyết định của các cộng sự.

Chia sẻ vì sao bản thân chọn sách làm con đường khởi nghiệp, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh cho biết không có gì cầm trên tay nó đem lại cảm xúc nhiều như cầm một cuốn sách. Saigon Books hiện nay đã dần phát triển và đạt được một số thành công, chia sẻ thêm trong chương trình ông Quỳnh tin rằng thị trường sách Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng và hy vọng công ty sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.

“Thị trường sách ở Việt Nam vẫn tăng trưởng đâu đó từ 10 - 15%/năm và vẫn là một thị trường còn tiềm năng để phát triển lớn hơn. Cho dù mọi người nói rằng người dân Việt Nam chưa đọc sách nhiều nhưng với quan sát của tôi và với những cái bài học từ các nước thì rõ ràng là thị trường sách Việt Nam nó còn là một cái thị trường rất tiềm năng”, ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – đồng sáng lập và Chủ tịch Saigon Books chia sẻ.

Đồng thời, ông chủ của Saigon Books cũng cho biết thêm rằng quan điểm sống của bản thân là luôn giữ một tâm thế lạc quan, khiêm tốn và học hỏi liên tục, coi những thất bại là cơ hội để hiểu bản thân hơn.

Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh là Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Phó Chủ tịch hội Doanh nhân trẻ TP.HCM. Ông Quỳnh đã có 22 năm làm việc và lãnh đạo nhiều doanh nghiệp lớn như: Saigon Petro, Saigon Gas, Vina Gas, SFC, PNJ, PNC, Alpha Books… trước khi thành lập và điều hành Saigon Books vào năm 2016.