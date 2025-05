Sau sắp xếp, sẽ hình thành "siêu xã", đạt gần 1.300% tiêu chuẩn về dân số

Tuổi Trẻ đưa tin, mới đây, Bộ Nội vụ có tờ trình Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP HCM mới năm 2025. Theo đó, Bộ Nội vụ thống nhất với đề nghị của các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP HCM về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Cụ thể, tổng diện tích của TP HCM sau sáp nhập là hơn 6.772km² với dân số hơn 14 triệu người. Sau sắp xếp, TP HCM mới có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo.

Phường Hiệp Bình với 215.638 người (479,20% so với tiêu chuẩn), phường Tăng Nhơn Phú với 208.233 người (426,74% so với tiêu chuẩn) và xã Bà Điểm với 204.289 người (1.276,81% so với tiêu chuẩn) . Ba xã, phường này là kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn TP HCM.

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, phường Hiệp Bình được thành lập từ sáp nhập phường Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và một phần phường Linh Đông. Phường mới có quy mô dân số hơn 215.000 người trên diện tích 16,01 km². Trụ sở UBND phường được đặt tại địa chỉ số 2 Đường số 5 – trụ sở cũ của UBND phường Hiệp Bình Chánh.

Phường Tăng Nhơn Phú được thành lập trên cơ sở nhập các phường Hiệp Phú, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B và một phần Long Thạnh Mỹ. Phường mới có diện tích 16,51 km² với hơn 208.000 dân. Trụ sở chính quyền đặt tại số 29 Lê Văn Việt – trụ sở cũ của phường Tăng Nhơn Phú A.

Hai phường trên nằm trên địa giới TP Thủ Đức hiện hữu. Còn xã Bà Điểm được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Xuân Thới Thượng, xã Trung Chánh và xã Bà Điểm của huyện Hóc Môn.

Hồi giữa tháng 4, HĐND TP HCM tổ chức kỳ họp chuyên đề thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập các phường, xã và cho chủ trương đầu tư các dự án lớn.

Tại kỳ họp, HĐND TP HCM đã tán thành chủ trương hợp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và TP HCM, lấy tên là TP HCM, trung tâm hành chính - chính trị đặt tại TP HCM hiện nay.

HĐND TP HCM cũng tán thành chủ trương sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã. Theo đó, TP HCM sắp xếp lại, từ 273 đơn vị hành chính xuống còn 102 đơn vị, tương ứng giảm 62,3%. Trong đó, 62 đơn vị dưới 100.000 dân, 23 đơn vị từ 100.000 - 150.000 dân và 17 đơn vị từ 150.000 - 200.000 dân.