Nói dối cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, nam thanh niên chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng

Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Đạt (SN 1998, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng của chị T.T.T.N. (trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Nguyễn Thành Đạt bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Kết quả điều tra xác định Nguyễn Thành Đạt nợ người khác khoản tiền 3 tỷ đồng nên nảy sinh ý định đưa ra thông tin gian dối trong việc mượn tiền của người khác để trả nợ.

Biết chị T.T.T.N. là người quen biết với mình có khả năng cho vay tiền nên chiều 13/2/2025, Đạt gặp chị N. hỏi vay số tiền 3,7 tỷ đồng.

Đạt đưa ra thông tin gian dối rằng cần vay tiền để làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng, hẹn ngày 14/2/2025 sẽ trả tiền.

Chị N. đồng ý cho Đạt vay. Sau khi chị N. chuyển tiền, Đạt đã sử dụng số tiền để trả nợ cá nhân, không sử dụng đáo hạn ngân hàng. Khi đến hẹn, Đạt không trả tiền nên chị N. làm đơn trình báo cơ quan công an.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục điều tra, xử lý.