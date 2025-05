Thanh niên vay tiền người quen 3,7 tỷ đồng nói để đáo hạn ngân hàng rồi "bùng nợ"

Ngày 07/5, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thành Đạt (SN 1998, trú TDP Trung Phước, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 3,7 tỷ đồng của chị T.T.T.N (trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).