Các nhà cung cấp Apple tuyển dụng hàng loạt vị trí ở Nghệ An, một công ty tuyển đến 6.000 lao động phổ thông

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Khu kinh tế Đông Nam - Nghệ An, dự án Foxconn tại Nghệ An đang tuyển dụng gấp 50 kỹ sư làm việc tại KCN WHA Nghệ AN cho các vị trí kỹ sư phát triển sản phẩm, kỹ sư tự động hoá, quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất.

Yêu cầu cho các vị trí này là trình độ cao đẳng trở lên, chuyên ngành cơ khí, điện, điện tử, tự động hoá... và 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

Các vị trí này được chào với mức thu nhập từ 15-25 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, Luxshare-ICT Nghệ An tuyển các vị trí kỹ sư QPM, kỹ sư PM, kỹ sư PE, kỹ sư TE, kỹ sư EE, nhân viên FQC, PQE, IPQC... cùng với nhiều vị trí hành chính nhân sự khác như chuyên viên tuyển dụng, tiền lương, bảo hiểm, đào tạo...

Yêu cầu cho các vị trí này cũng là có kinh nghiệm ở vị trí liên quan, có tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

Ngoài các vị trí đòi hỏi trình độ cao và kinh nghiệm như trên, nhiều doanh nghiệp FDI tại Nghệ An cũng đang tuyển dụng hàng loạt lao động phổ thông.

Theo Thông tin từ Phòng doanh nghiệp và lao động, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, từ nay đến tháng 6, các doanh nghiệp FDI thuộc các KCN cần tuyển dụng gấp trên 10.000 lao động trẻ.

Đáng chú ý, doanh nghiệp lớn ở địa chỉ số 18, đường số 3, KCN VSIP Nghệ An, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên cần tuyển gần 6.000 lao động phổ thông, độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi và 103 lao động có tay nghề, trình độ kỹ thuật cao.

Trên các trang mạng xã hội và trang tuyển dụng cũng xuất hiện thông tin liên tục tuyển lao động của doanh nghiệp ở địa chỉ trên - là Luxshare-ICT.