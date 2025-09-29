Các "nữ tướng" hiến kế thúc đẩy kinh tế tư nhân: Từ trăn trở trà Việt của Chủ tịch Thái Hưng đến đề xuất Hệ sinh thái du lịch - lifestyle của Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung

Toàn cảnh phiên họp Ủy ban 4 về Phát triển Nguồn lực và Dịch vụ sáng 28/9 tại TP.HCM. Ảnh: BTC

Dưới sự chủ trì của bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam, cùng ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet, phiên họp đã quy tụ gần 45 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực dịch vụ, hàng không, du lịch, bán lẻ và chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu khai mạc, bà Phạm Thị Ngọc Thủy, Giám đốc Văn phòng Ban IV, đã chia sẻ về tâm huyết và nỗ lực của Ban IV và các doanh nhân trong suốt thời gian qua để cho ra đời mô hình Toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL). Bà nhấn mạnh, ViPEL ra đời không chỉ để hiện thực hóa chủ trương tại Nghị quyết 68-NQ/TW, mà còn là một bước chuyển đổi căn bản trong tư duy hợp tác, từ cơ chế “xin-cho” sang mô hình “Công - Tư Đồng Kiến Quốc” – nơi doanh nghiệp và chính phủ đồng thiết kế chiến lược, đồng thực thi.

Mở đầu cuộc thảo luận, các doanh nghiệp đã đi thẳng vào vấn đề cốt lõi: làm thế nào để mô hình “Công - Tư Đồng Kiến Quốc” đi vào thực chất. Ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, điều quan trọng nhất là phải tìm ra tiêu chí cho 20 dự án cấp quốc gia (ViPEL 20) đầu tiên để thực hiện. Theo ông, đây không chỉ là những dự án thông thường, mà phải là những dự án chiến lược, có khả năng dẫn dắt và lan tỏa. Các dự án này cần có cơ chế ưu tiên đặc biệt để triển khai thông suốt, có báo cáo định kỳ hàng tháng nhằm tìm ra công thức phối hợp công - tư hiệu quả nhất.

Từ khung thảo luận đó, bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thái Hưng, đã mang đến một đề xuất dự án cụ thể, xuất phát từ chính nỗi trăn trở của bà về ngành trà Việt Nam. “Cà phê của chúng ta đã vươn tầm thế giới, tại sao ngành trà chưa có tên trên bản đồ?” - bà Vinh đặt câu hỏi.

Bà chỉ ra thực trạng đáng suy ngẫm: ngành trà nói chung hiện chủ yếu là sản xuất thô và giá bình quân mới đạt là 3,7 USD trên một cân, trong khi giá thế giới có nơi lên đến 60 USD/kg. Đề án của bà Vinh không chỉ là một ý tưởng, mà đã bước đầu triển khai trong 3 tháng, có sự tham vấn từ các chuyên gia đầu ngành và lãnh đạo các hiệp hội.

Dự án nhắm đến việc giải quyết 6 vấn đề lớn của ngành trà, từ nâng cao giá trị, áp dụng khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tuần hoàn, đến bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc tại các vùng trồng trà, nơi có tới 87% lao động trong ngành trà là phụ nữ.

Dự án này cho thấy sự sẵn sàng cao và đáp ứng đủ các tiêu chí của ViPEL khi đã có sự kết nối của “4 nhà”: nhà khoa học, chính quyền địa phương, nhà nông ( với mục tiêu huy động hàng chục ngàn nông hộ trà tham gia) và các doanh nghiệp trà Việt Nam.

Một đề xuất khác đến từ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail, đã chỉ ra một cơ hội hợp tác công - tư ngay trong Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghị quyết đặt mục tiêu từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Bà Quyên cho rằng, đây chính là cơ sở để xây dựng ngay một dự án ViPEL, huy động các đơn vị y tế tư nhân cùng tham gia vào chiến lược chăm sóc sức khỏe toàn dân của chính phủ.

Bên cạnh đó, một hướng đi khác cho các dự án ViPEL trong lĩnh vực dịch vụ cũng được gợi mở qua đề xuất của ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh, và bà Hà Thị Thu Thanh- Cựu Chủ tịch Deloitte Việt Nam. Theo đó đề xuất một dự án hợp tác công - tư nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề du lịch, điển hình như dự án làng gốm Bát Tràng thành một điểm đến du lịch văn hóa tầm cỡ quốc tế.

Dự án không chỉ tập trung vào việc bảo tồn các giá trị di sản, mà còn xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, kết nối các nghệ nhân, doanh nghiệp địa phương và các nhà đầu tư lớn. Đây là một ví dụ điển hình cho việc giải quyết 'bài toán lớn' về bảo tồn di sản gắn với phát triển kinh tế bền vững, tạo ra một sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm bản sắc Việt Nam.

Một vấn đề mang tính nền tảng khác cũng được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, đó là nguồn nhân lực. Dẫn dắt thảo luận về nội dung này là bà Tiêu Yến Trinh, Tổng Giám đốc Talentnet Group và bà Nguyễn Thị Minh Giang, CEO/Nhà sáng lập Newing. Cho rằng đây là một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất của quốc gia, đề xuất cần xem xét thành lập một bộ phận chuyên trách, hoặc một tiểu ban riêng về nguồn nhân lực trong Ủy ban IV.

Đề xuất này nhằm có những chiến lược đủ sâu và hành động đủ mạnh mẽ để giải quyết bài toán đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ về đạo tạo quản trị chiến lược cho các các doanh nghiệp SME, vốn là yếu tố tiên quyết cho sự thành công của mọi dự án có liên quan đến doanh nghiệp tư nhân.

Tại phiên họp, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch-CEO PNJ đưa ra đề xuất về việc xây dựng một Hệ sinh thái du lịch - lifestyle , kết nối các ngành có thế mạnh của Việt Nam như d u lịch, thời trang, ẩm thực, truyền thông và giải trí để cùng tạo ra giá trị gia tăng, nâng tầm thương hiệu quốc gia Việt Nam.