Các ông lớn điện máy, công nghệ "đu trend" ngày siêu sale 11-11

Từ một sự kiện vốn chỉ phổ biến trên các sàn thương mại điện tử, nay ngày 11-11 đã trở thành "lễ hội mua sắm" lan rộng khắp hệ thống bán lẻ truyền thống, thu hút đông đảo người tiêu dùng săn hàng giảm giá.

Theo ghi nhận, tại hệ thống siêu thị Điện máy Chợ Lớn, chương trình sale "khủng" 11-11 bắt đầu từ ngày 7-11 và kéo dài đến hết 11-11 với mức giảm hơn 50% cho các sản phẩm tivi, máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh và điện gia dụng.

Còn Thế Giới Di Động triển khai chương trình "bùng nổ deal đôi", giảm giá 6% cho điện thoại, laptop, máy tính bảng (tối đa 1 triệu đồng), 8% cho tivi, loa karaoke, dàn máy (tối đa 1,2 triệu đồng), 15% cho đồng hồ và phụ kiện, trong khi nhóm hàng gia dụng giảm sâu tới 12%.

Cùng hệ thống với Thế Giới Di Động, hệ thống Điện máy Xanh tiếp tục mở rộng ưu đãi khi giảm 30% cho điện thoại, laptop, đồ điện tử – điện lạnh và giảm đến 50% cho hàng gia dụng, phụ kiện, đồng hồ.

Các cửa hàng điện máy, công nghệ cũng ăn theo ngày siêu sale 11-11

Hệ thống Di Động Việt cũng không đứng ngoài cuộc khi tung chương trình khuyến mãi lớn "mua 1 tặng 1" và giảm giá đến 1 triệu đồng trong khung giờ vàng từ 8 đến 12 giờ ngày 10 và 11-11.

Theo đó, người mua điện thoại Xiaomi Redmi 15C chỉ với 3,29 triệu đồng được tặng pin sạc dự phòng, mua Xiaomi 15T Pro giá 17,49 triệu đồng được tặng loa Bluetooth, hay OPPO A6 Pro giá 9,99 triệu đồng tặng loa Innoyo.

Nhiều sản phẩm gia dụng như nồi chiên không dầu Bear, máy làm sữa hạt, nồi áp suất điện cũng được giảm mạnh kèm quà tặng hấp dẫn như máy vắt cam hay máy xay sinh tố.

Trong khung giờ vàng, khách mua iPhone, MacBook hoặc tablet được giảm thêm 1 triệu đồng, đưa giá iPhone 16e xuống còn 14,89 triệu đồng, Samsung Galaxy S25 Ultra còn 25,49 triệu đồng và Xiaomi 15T chỉ 12,49 triệu đồng.

Ngoài ra, Di Động Việt còn tung hàng loạt "deal chạm đáy" chỉ từ 11.000 đồng cho phụ kiện như dây đeo điện thoại, cáp sạc, cùng nhiều thiết bị công nghệ nhỏ gọn trong tầm giá 111.000 – 211.000 đồng.

Trong khi đó, FPT Shop tung chương trình trợ giá đặc biệt trong hai khung giờ vàng 10 – 13 giờ và 19 – 21 giờ, với mức giảm đến 2,5 triệu đồng khi mua máy kèm SIM.

Đồng thời, hệ thống này phối hợp cùng TriGood triển khai chương trình "Thu cũ – đổi mới", giúp khách hàng đổi iPhone cũ lấy iPhone mới nhanh chóng và minh bạch qua nền tảng định giá tự động IMPROVED, đảm bảo quy trình chỉ trong vài phút.

Các doanh nghiệp bán lẻ kỳ vọng dịp "siêu sale 11-11" sẽ giúp doanh số tăng mạnh, góp phần hâm nóng thị trường công nghệ và kích cầu tiêu dùng trong giai đoạn cuối năm.