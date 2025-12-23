Các phương tiện mắc lỗi không thắt dây an toàn, dùng điện thoại nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
112 phương tiện bị camera giám sát an ninh phát hiện về lỗi “Không thắt dây an toàn” và “Dùng tay cầm và sử dụng điện thoại/thiết bị điện tử.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa thông báo các phương tiện bị phạt nguội được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 24/11/2025 đến ngày 30/11/2025.
Công an thông báo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT.
Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an địa phương (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.
Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
|
STT
|
Phương tiện, Biển số
|
Thời gian vi phạm
|
Vị trí vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
Ô tô
36C-374.86
|
24/11/2025 11h15'06
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy;
Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe
|
2
|
Ô tô
36A-639.34
|
24/11/2025 15h05'56
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
3
|
Ô tô
36A-100.24
|
24/11/2025 15h08'01
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
4
|
Ô tô
36A-960.46
|
24/11/2025 15h11'03
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
5
|
Ô tô
36A-478.07
|
24/11/2025 15h27'06
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
6
|
Ô tô
29E-534.30
|
24/11/2025 15h47'22
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
7
|
Ô tô
36A-025.82
|
24/11/2025 16h04'40
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
8
|
Ô tô
36C-510.61
|
24/11/2025 16h19'19
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
9
|
Ô tô
36A-636.47
|
24/11/2025 16h22'58
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
10
|
Ô tô
29A-994.12
|
24/11/2025 16h30'10
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
11
|
Ô tô
30G-010.54
|
24/11/2025 16h54'53
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
12
|
Ô tô
36C-007.72
|
25/11/2025 15h13'29
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
13
|
Ô tô
36A-264.87
|
25/11/2025 15h34'31
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
14
|
Ô tô
36A-390.22
|
25/11/2025 15h52'49
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
15
|
Ô tô
36K-089.62
|
25/11/2025 16h15'16
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
16
|
Ô tô
36A-171.70
|
25/11/2025 16h24'16
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
17
|
Ô tô
36A-223.70
|
25/11/2025 16h27'30
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
18
|
Ô tô
36C-390.83
|
25/11/2025 16h33'34
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
19
|
Ô tô
36C-190.02
|
25/11/2025 16h34'21
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
20
|
Ô tô
36N-0265
|
25/11/2025 16h35'11
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
21
|
Ô tô
36C-506.84
|
25/11/2025 16h58'08
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
22
|
Ô tô
36A-651.53
|
26/11/2025 14h35'39
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
23
|
Ô tô
36B-026.45
|
26/11/2025 14h41'40
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
24
|
Ô tô
29D-501.07
|
26/11/2025 14h42'14
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
25
|
Ô tô
36A-069.12
|
26/11/2025 14h45'09
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
26
|
Ô tô
36C-362.28
|
26/11/2025 14h59'16
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
27
|
Ô tô
36K-037.29
|
26/11/2025 15h10'48
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
28
|
Ô tô
36A-183.84
|
26/11/2025 15h24'41
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
29
|
Ô tô
36C-240.95
|
26/11/2025 15h27'53
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
30
|
Ô tô
36A-245.99
|
26/11/2025 15h30'17
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
31
|
Ô tô
36K-165.83
|
26/11/2025 15h38'11
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
32
|
Ô tô
36K-423.98
|
26/11/2025 15h38'28
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
33
|
Ô tô
30F-455.99
|
26/11/2025 15h49'09
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
34
|
Ô tô
36A-
138.59
|
26/11/2025 15h50'30
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
35
|
Ô tô
36A-582.42
|
26/11/2025 15h53'14
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
36
|
Ô tô
36A-865.79
|
26/11/2025 16h00'17
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
37
|
Ô tô
36A-792.08
|
26/11/2025 16h02'32
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
38
|
Ô tô
36K-422.47
|
26/11/2025 16h03'21
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
39
|
Ô tô
36A-957.62
|
26/11/2025 16h12'16
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
40
|
Ô tô
36A-680.29
|
26/11/2025 16h18'24
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
41
|
Ô tô
36M-4060
|
26/11/2025 16h20'58
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
42
|
Ô tô
30N-6546
|
26/11/2025 16h21'34
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
43
|
Ô tô
36H-015.53
|
26/11/2025 16h24'55
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
44
|
Ô tô
36K-265.95
|
26/11/2025 16h30'54
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
45
|
Ô tô
36A-779.12
|
26/11/2025 16h38'33
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
46
|
Ô tô
36A-998.00
|
26/11/2025 16h41'26
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
47
|
Ô tô
36K-626.61
|
26/11/2025 16h45'17
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
48
|
Ô tô
36A-823.71
|
26/11/2025 16h46'26
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
49
|
Ô tô
36A-600.92
|
26/11/2025 17h19'58
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
50
|
Ô tô
36C-505.09
|
27/11/2025 07h17'19
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
51
|
Ô tô
36A-880.74
|
27/11/2025 08h22'11
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
52
|
Ô tô
36A-400.17
|
27/11/2025 11h23'16
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
53
|
Ô tô
29A-364.09
|
27/11/2025 11h33'45
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
54
|
Ô tô
30E-718.27
|
27/11/2025 11h42'13
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
55
|
Ô tô
36M-0733
|
27/11/2025 13h11'51
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
56
|
Ô tô
36A-114.63
|
27/11/2025 13h25'44
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
57
|
Ô tô
36H-107.91
|
27/11/2025 14h12'20
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
58
|
Ô tô
36A-989.19
|
27/11/2025 14h20'12
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
59
|
Ô tô
29C-034.68
|
27/11/2025 14h28'41
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
60
|
Ô tô
36A-431.01
|
27/11/2025 14h32'05
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
61
|
Ô tô
36K-053.97
|
27/11/2025 14h43'42
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
62
|
Ô tô
36A-285.73
|
27/11/2025 14h46'02
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
63
|
Ô tô
36C-246.28
|
27/11/2025 14h58'23
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
64
|
Ô tô
29F-009.25
|
27/11/2025 14h59'09
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
65
|
Ô tô
36B-035.19
|
28/11/2025 08h42'50
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
66
|
Ô tô
30K-431.33
|
28/11/2025 15h02'10
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
67
|
Ô tô
30G-467.61
|
28/11/2025 15h16'09
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
68
|
Ô tô
36C-347.04
|
28/11/2025 15h36'08
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
69
|
Ô tô
36C-145.01
|
28/11/2025 15h39'03
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
70
|
Ô tô
30L-951.59
|
28/11/2025 15h44'53
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
71
|
Ô tô
36H-099.36
|
28/11/2025 15h48'31
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
72
|
Ô tô
36H-015.53
|
28/11/2025 15h51p01
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
73
|
Ô tô
36C-091.57
|
28/11/2025 15h56'00
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
74
|
Ô tô
15A-861.96
|
28/11/2025 15h56'01
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe
|
75
|
Ô tô
36H-039.76
|
28/11/2025 16h18'27
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
76
|
Ô tô
36A-066.19
|
28/11/2025 16h19'12
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
77
|
Ô tô
29A-364.09
|
28/11/2025 16h35p07
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
78
|
Ô tô
36C-272.88
|
28/11/2025 16h38'38
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
79
|
Ô tô
36A-307.46
|
28/11/2025 16h38'45
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
80
|
Ô tô
36A-166.84
|
28/11/2025 16h51'40
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
81
|
Ô tô
36A-969.39
|
28/11/2025 16h56'31
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
82
|
Ô tô
36A-478.71
|
28/11/2025 16h58'06
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
83
|
Ô tô
36H-082.93
|
29/11/2025 15h57'22
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
84
|
Ô tô
36H-142.76
|
29/11/2025 15h59'31
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
85
|
Ô tô
36A-245.65
|
29/11/2025 16h00'27
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy;
Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe
|
86
|
Ô tô
36A-111.93
|
29/11/2025 16h04'54
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
87
|
Ô tô
36A-589.10
|
29/11/2025 16h06'04
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe
|
88
|
Ô tô
36C-481.26
|
29/11/2025 16h11'34
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
89
|
Ô tô
36F-011.79
|
29/11/2025 16h28'33
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
90
|
Ô tô
36C-265.74
|
29/11/2025 16h36'18
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
91
|
Ô tô
36A-674.86
|
29/11/2025 16h52'36
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
92
|
Ô tô
36H-118.47
|
29/11/2025 16h58'50
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
93
|
Ô tô
36H-099.87
|
30/11/2025 14h32'29
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
94
|
Ô tô
36C-389.91
|
30/11/2025 15h35'00
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
95
|
Ô tô
36A-136.62
|
30/11/2025 15h54'41
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
96
|
Ô tô
36N-2699
|
30/11/2025 15h55'12
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
97
|
Ô tô
36A-700.53
|
30/11/2025 15h57'32
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
98
|
Ô tô
36A-722.81
|
30/11/2025 15h59'57
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
99
|
Ô tô
30K-269.99
|
30/11/2025 16h01'45
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
100
|
Ô tô
36A-876.77
|
30/11/2025 16h07'35
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
101
|
Ô tô
36A-024.98
|
30/11/2025 16h09'56
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
102
|
Ô tô
36C-290.97
|
30/11/2025 16h13'33
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
103
|
Ô tô
36A-215.38
|
30/11/2025 16h15'38
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
104
|
Ô tô
36A-252.56
|
30/11/2025 16h19'47
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
105
|
Ô tô
36K-190.88
|
30/11/2025 16h32'35
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
106
|
Ô tô
36A-288.88
|
30/11/2025 16h36'58
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
107
|
Ô tô
36N-1359
|
30/11/2025 16h52'05
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy
|
108
|
Ô tô
30L-059.04
|
30/11/2025 16h53'49
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
109
|
Ô tô
36D-006.36
|
30/11/2025 16h57'38
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
110
|
Ô tô
29A-328.25
|
30/11/2025 16h58'10
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
111
|
Ô tô
36A-025.82
|
30/11/2025 17h00p33
|
Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
112
|
Ô tô
36A-115.31
|
30/11/2025 17h04'09
|
Ngã tư Bưu Điện, Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
Cách tra cứu phạt nguội
Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.
