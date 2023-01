Các quán ăn nổi tiếng tại TP.HCM từng có nhiều tranh cãi nhưng tuyệt nhiên không bao giờ vắng khách

"Bún chửi" cô Huyền

Địa chỉ: 38/2 Nguyễn Công Hoan, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Giá: 55.000 - 60.000 VNĐ

Thời gian mở cửa: 10h - 17h

"Nổi đình nổi đám" với cái tên "bún chửi", quán bún nước cô Huyền là địa điểm không mấy xa lạ đối với người dân TP.HCM. Nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Kế Xương với thâm niên hơn 40 năm tuổi, quán bún nước cô Huyền từng gây bão mạng xã hội, thu hút nhiều thực khách cũng như các food blogger nổi tiếng đến thưởng thức vì tò mò về một đoạn clip được cho là ghi lại cảnh cô Huyền mắng chửi khách hàng té tát.

Trên thực tế, cô Huyền chỉ lớn tiếng với nhân viên nhằm thúc giục họ làm nhanh tay hơn để kịp phục vụ cho khách chứ cô Huyền không hề chửi khách như nhiều "cư dân mạng" vẫn hay đồn thổi. Sau khi nhiều người tò mò muốn trải nghiệm thử món bún nghe chửi khi ăn như thế nào thì bị thu hút bởi độ ngon của món. Từ đó quán bún của cô Huyền ngày càng đông khách hơn.

Ban đầu, khách đến vì tò mò. Sau đó, họ bị níu chân bởi món bún nước, mì trộn muối ớt thơm ngon độc đáo của cô Huyền. Đồ ăn được nêm nếm vừa vị, lúc nào cũng tươi ngon, nóng hôi hổi bởi khi nào có khách gọi thì cô mới bắt đầu làm. Cuối cùng, họ chọn gắn bó với quán bởi cảm thấy thích thú với tính cách thân thiện, hiếu khách của cô Huyền, cũng như "chấm" cái không khí ồn ào đặc biệt không lẫn vào đâu được của quán.

Bánh mì Huynh Hoa

Địa chỉ: 26 Lê Thị Riêng, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Giá: 62.000 - 129.000 VNĐ

Thời gian mở cửa: 11h - 21h

Bánh mì Huynh Hoa hay còn được dân tình biết đến với cái tên bánh mì Huỳnh Hoa là địa điểm ăn bánh mì vô cùng quen thuộc đối với người dân Sài thành. Ra đời vào năm 1989 khởi nguồn từ chiếc xe bán bánh tiêu, bánh quẩy và bánh mì không, bánh mì Huynh Hoa nhờ sự chất lượng, thơm ngon đã phát triển thành một thương hiệu bánh mì nổi tiếng khắp TP.HCM.

Trong suốt một thời gian dài, drama "bánh mì xẻ đôi" của tiệm là một đề tài nóng gây náo loạn các trang mạng xã hội. Sau hơn 10 năm gắn bó và cùng xây dựng thương hiệu bánh mì Huynh Hoa, cặp đôi chủ tiệm Huynh Hoa đã tách ra làm ăn riêng. Theo nhà cung cấp nguyên liệu chả thịt cho bánh mì Huỳnh Hoa tiết lộ, nguyên nhân dẫn đến việc chia tách này là do bà Hoa đã cặp với một người đàn ông khác.

Sau khi "đường ai nấy đi", bà Hoa vẫn tiếp tục sở hữu tiệm bánh mì Huynh Hoa, còn bà Huynh đã kinh doanh một tiệm bánh mì khác lấy tên là bánh mì bà Huynh. Theo nhiều thực khách nhận xét thì bánh mì bà Huynh có hương vị, chất lượng, kết cấu không khác bánh mì Huynh Hoa là bao, lại có giá thành "phải chăng" hơn so với bánh mì Huynh Hoa. Tuy nhiên, trong khi bánh mì Huynh Hoa vẫn tấp nập khách ra vào thì bánh mì bà Huynh lại khá vắng khách, chỉ có lác đác vài người mua. Nhìn chung, "drama" này vô tình đã trở thành một cách "PR" miễn phí cho cái tên Huynh Hoa vốn đã "hot" nay càng "hot" thêm.

Gỏi đu đủ Ty Thy

Địa chỉ: 546 An Dương Vương, Phường 10, Quận 6, TP.HCM

Giá: 35.000 - 140.000 VNĐ

Thời gian mở cửa: 12h - 21h

Quán gỏi đu đủ của mỹ nhân chuyển giới Ty Thy từ lâu đã nổi danh khắp các trang mạng xã hội. Trước đây, Ty Thy bán gỏi tại các hội chợ và được nhiều người biết đến. Sau đó, cô gom góp tiền mở một quán gỏi đu đủ nho nhỏ, thu hút nhiều khách hàng, food blogger, hot tiktoker,... đến ủng hộ, review. Trong quá trình hoạt động, quán gỏi đu đủ của Ty Thy cũng vướng phải nhiều ồn ào không đáng có. Đỉnh điểm là việc quán bất ngờ bị một hot tiktoker phốt vì thức ăn kém chất lượng. Sau đó, drama về vấn đề "an toàn vệ sinh thực phẩm" của quán gỏi đu đủ Ty Thy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và làm dấy lên một làn sóng tranh cãi dữ dội. Tuy nhiên, Ty Thy đã ngay lập tức lên sóng trực tiếp để phân trần rằng đó chỉ là một lỗi nhỏ do sơ suất chứ không phải do thức ăn kém chất lượng hay quy trình chế biến thực phẩm có vấn đề.

Sau ồn ào này, những tưởng quán Ty Thy sẽ trở nên vắng khách, nhưng trên thực tế, khách hàng đến ủng hộ quán thậm chí còn đông hơn trước kia. Thực khách đến quán một phần là để thưởng thức đồ ăn ngon, một phần là vì mến mộ tính cách thẳng thắn, bộc trực và cách xử lý khủng hoảng truyền thông vô cùng khéo léo, tinh tế của cô chủ quán gỏi.

Vì thực khách đến quán ngày càng đông, nên Ty Thy đã dời quán gỏi đu đủ của mình đến chỗ khác lớn hơn, khang trang hơn để tiện đón tiếp và phục vụ khách hàng. Đồng thời, bên cạnh các món best seller như gỏi đu đủ, trà tắc, bò viên chiên, Ty Thy cũng mở bán thêm nhiều món mới như chả giò, chân gà, ốc bươu luộc... để đa dạng hóa menu.

Ốc Sữa

Địa chỉ: 11 Hoa Sữa, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Giá: 35.000 - 140.000 VNĐ

Thời gian mở cửa: 15h - 23h

Có lẽ Ốc Sữa là cái tên không mấy xa lạ đối với những tín đồ nghiện ốc ở TP.HCM. Ngoài cái tên Ốc Sữa, nơi đây còn được mọi người biết đến với biệt danh "quán ốc thị phi nhất Sài Gòn".

Mọi chuyện bắt đầu khi các hot Tiktoker đến review và dành "những lời có cánh" cho các món ăn cũng như là cách phục vụ của quán Ốc Sữa. Tuy nhiên, không lâu sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều ý kiến trái chiều đã nhanh chóng nổ ra. Nhiều "cư dân mạng" cho rằng các bạn Tiktoker này đang "PR lố" vì họ cũng đã từng trải nghiệm quán ốc này thì thấy chất lượng không được tốt như quảng cáo. Cụ thể, ốc của quán không được tươi, tôm hùm có vị hôi, nhân viên khó chịu, quán tính tiền gửi xe nhưng lại chẳng ai trông coi...

Sau "cơn mưa" lời chê ấy, Ốc Sữa không những vắng khách mà còn càng đông đúc, nhộn nhịp hơn nữa. Vì tò mò, nhiều người bắt đầu đến quán để kiểm tra thực hư thì thấy chất lượng thức ăn của quán không thật sự tệ như lời đồn. Tùy theo khẩu vị từng người mà nước sốt của ốc có thể hợp hay không hợp. Nhưng nhìn chung, cách nêm nếm của quán khá đậm đà, vừa vị. Ốc của quán to, con nào con nấy rất chắc thịt, còn hải sản thì vô cùng tươi ngon. Nếu hải sản gặp vấn đề, bạn chỉ cần bạn góp ý thì chủ quán sẽ nhiệt tình đổi lại ngay.

Bò Ba Lão

Địa chỉ:

CN1: 993 Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3, TP.HCM

CN2: 574 Trường Sa, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Giá: 65.000 - 185.000 VNĐ

Thời gian mở cửa: 16h - 24h

Nhờ bán lẩu giá rẻ với 1 set lẩu gồm có cá, mực, thịt bò, cá viên... và 1 con tôm hùm mà chỉ có giá 129.000 VNĐ, Bò Ba Lão nhanh chóng "nổi như cồn" trên các trang mạng xã hội và làm dấy lên một làn sóng tranh cãi dữ dội về nguồn gốc, chất lượng thực phẩm. Không ít người khẳng định lẩu tôm hùm mà có giá 129.000 VNĐ thì quán chỉ có thể nhập tôm hư để bán cho khách. Tuy vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, nhưng Bò Ba Lão vẫn vô cùng đông khách và hầu như lúc nào cũng trong tình trạng hết chỗ ngồi.

Theo như chị chủ Bò Ba Lão thì đối tượng thực khách của quán không chỉ giới hạn trong phạm vi người đã đi làm, mà còn hướng đến cả những bạn học sinh, sinh viên. Vì vậy, chị bán giá rẻ là để mọi người đều có thể thưởng thức. Về tôm hùm, chị chủ cũng thẳng thắn rằng có thể tôm mình nhập không phải là tôm hoàn toàn tươi sống, nhưng chất lượng tôm vẫn rất ngon, thịt tôm không hề bở cũng không bị hôi, tanh hay kém chất lượng. Chị chủ còn mạnh dạn tuyên bố nếu khách hàng không hài lòng về chất lượng của bất kỳ món ăn nào của quán, chị sẵn sàng đổi ngay món mới cho khách.

Nhờ vào sự "chiều" khách của chị chủ nên Bò Ba Lão nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ đông đảo thực khách. Do số lượng khách hàng đến thưởng thức ngày một đông trong khi chi nhánh cũ không còn đủ sức chứa, nên vừa qua Bò Ba Lão đã khai trương thêm chi nhánh 2.