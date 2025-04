Các tài sản an toàn như yên Nhật, franc Thụy Sĩ nổi lên trong thương chiến

Các nhà đầu tư đổ xô vào các nơi trú ẩn an toàn như đồng yên và đồng franc Thụy Sĩ trong phiên giao dịch sáng thứ Hai, trong khi đồng đôla Úc vốn nhạy cảm với rủi ro bị bán tháo; đôla Mỹ cũng chịu nhiều áp lực do các nhà đầu tư đặt cược rằng rủi ro suy thoái gia tăng có thể buộc Fed phải cắt giảm lãi suất, sớm nhất là vào tháng 5.



Đồng đôla Mỹ đã giảm 0,45% so với đồng yên Nhật ở mức 146,21 JPY/USD, nhưng đã thu hẹp một số khoản lỗ sau khi đã giảm hơn 1% so với đồng yên Nhật vào đầu phiên.

"Chủ đề lớn là bán USD/JPY vì đây là một sợi dây liên kết tốt với suy thoái của Mỹ và là sợi dây liên kết tốt với lợi suất của Mỹ và lợi suất của Mỹ đã giảm mạnh", Brent Donnelly - Chủ tịch của công ty phân tích và tạo lập thị trường Spectra Markets cho biết.

Trong khi Franc Thụy Sĩ cũng tăng hơn 0,6% lên 0,8548 CHF/USD, kéo dài mức tăng 2,3% so với đồng bạc xanh vào tuần trước.

Cả yên Nhật và franc Thụy Sĩ đều đã tăng giá đáng kể do các nhà đầu tư đổ xô vào các tài sản an toàn trong bối cảnh các mức thuế quan mới của ông Trump đang làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn đang, làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Trong khi nhiều đồng tiền khác lại không như vậy. Đồng đôla Úc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm vào đầu phiên, trước khi thu hẹp một số khoản lỗ đó và hiện đang giao dịch ở mức 0,6005 USD/AUD, thấp hơn 0,66% so với phiên cuối tuần.

Đồng đôla New Zealand, cũng là một đại diện cho rủi ro, đã giảm 0,38% xuống mức 0,5575 USD/NZD, sau khi đã giảm hơn 1% vào đầu phiên.

"Mọi thứ đã trở nên tồi tệ hơn vào sáng nay", Tony Sycamore - Một nhà phân tích thị trường tại IG cho biết. "Nếu không có sự rút lại nào đó đối với các thông báo, thì chúng ta đang hướng đến một sự kiện thanh khoản và thanh khoản sẽ bị hút cạn khỏi các thị trường này trên tất cả các loại tài sản".

Các thông báo về thuế quan của Trump đã xóa sổ gần 6 nghìn tỷ USD trên thị trường cổ phiếu Mỹ vào tuần trước. Khi được hỏi về tác động của thuế quan đối với thị trường cổ phiếu, ông Trump cho biết vào Chủ Nhật rằng, ông không cố ý tạo ra đợt bán tháo trên thị trường, nhưng đôi khi cần phải dùng thuốc để khắc phục mọi thứ.

Hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Nhà Trắng để bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại. Nhưng cũng có không ít đối tác lớn đã và đang lên kế hoạch đáp trả bằng một loạt các biện pháp đối phó bao gồm cả việc đánh thuế trả đũa.

Các tài sản như trái phiếu chính phủ và vàng cũng tăng giá do giá an toàn.

Mặc dù đồng đô la Mỹ thường được biết đến là một tài sản trú ẩn an toàn, nhưng tình trạng đó dường như đang bị xói mòn khi sự không chắc chắn về thuế quan và lo ngại về tác động của chúng đối với tăng trưởng của Mỹ gia tăng.

So với một rổ tiền tệ, mặc dù đồng bạc xanh hầu như không thay đổi ở mức 102,81, nhưng nó đã giảm 1% vào tuần trước. "Do Mỹ đang là tâm điểm của cuộc chiến thương mại, nên đồng USD đã phải chịu tổn thất do dòng tiền chảy ra" khi các nhà đầu tư "tìm cách... đa dạng hóa khỏi các tài sản của Mỹ", Rodrigo Catril, chiến lược gia ngoại hối cấp cao tại Ngân hàng Quốc gia Úc cho biết.

Đồng euro tăng 0,03% lên 1,0967 USD/EUR trong phiên giao dịch châu Á sáng nay, trong khi đồng bảng Anh giảm 0,11% xuống 1,2892 USD/GBP.

Các nhà giao dịch đã tăng cường đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhiều hơn trong năm nay với quan điểm các nhà hoạch định chính sách sẽ phải nới lỏng mạnh mẽ hơn để hỗ trợ tăng trưởng tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Mặc dù Chủ tịch Fed Jerome Powell đã cảnh báo vào thứ Sáu tuần trước rằng, vẫn còn quá sớm để biết phản ứng đúng đắn từ NHTW nên là gì. Song thị trường dao động để ngụ ý rằng có khoảng 55% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 5 và hiện tại, giá tương lai chỉ ra rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hơn 100 điểm cơ bản trong năm nay. Trước đó, các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng tới.

Đồng nhân dân tệ trong nước đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng vào thứ Hai ở mức 7,3145 NDT/USD sau khi NHTW Trung Quốc đặt tỷ giá trung tâm ở mức yếu nhất kể từ ngày 3 tháng 12. Đồng nhân dân tệ ở nước ngoài đã giảm hơn 0,3% xuống còn 7,3193 NDT/USD.