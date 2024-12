Các doanh nghiệp lốp xe nước ngoài tăng vốn đầu tư vào Việt Nam

Cuối tháng 7, bà Lưu Yến Hoa, Chủ tịch Tập đoàn Sailun (Trung Quốc) kiêm Chủ tịch Công ty TNHH Sailun Việt Nam trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã cam kết Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư thêm 200 triệu USD tại Việt Nam trong thời gian tới. Như vậy, Tập đoàn dự kiến nâng vốn đầu tư lên 1,7 tỷ USD tại Việt Nam.

Nhà máy Sailun Tire Tây Ninh

Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam trực thuộc thuộc Tập đoàn Kumho Tire tại Hàn Quốc lên kế hoạch tiếp tục đầu tư mở rộng cho giai đoạn 3 vào đầu năm 2025, đầu tư thêm 300 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư lên 908 triệu USD, công suất của nhà máy nâng từ 12,5 triệu lốp xe lên 17 triệu lốp/năm.

 Sáng 14/12, tại Khu công nghiệp Minh Hưng - Sikico (Bình Phước), Tập đoàn HAOHUA (Trung Quốc) đã tổ chức khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất lốp ôtô của Công ty TNHH HAOHUA (Việt Nam).

Dự án Nhà máy sản xuất lốp ôtô của Công ty TNHH HAOHUA (Việt Nam) được UBND tỉnh Bình Phước trao giấy chứng nhận đầu tư vào tháng 9/2023 với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD. Cùng với việc hoàn thiện giai đoạn 1, tháng 11/2024, Tập đoàn HAOHUA tiếp tục đầu tư thêm 280 triệu USD để mở rộng nhà máy thêm 31 ha đất.

Khi cả 2 giai đoạn hoàn tất, tổng công suất của dự án sẽ đạt 24,4 triệu lốp xe/năm. Như vậy, Tập đoàn HAOHUA đã nâng tổng vốn đầu tư lên 780 triệu USD.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tham quan Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam.

Tháng 12, Công ty TNHH Lốp Advance Việt Nam tổ chức Lễ khởi công xây dựng mở rộng giai đoạn 3 - Dự án nhà máy sản xuất thông minh sản lượng 6 triệu lốp radial/năm, với vốn đầu tư 230 triệu USD; nâng tổng vốn đầu tư của công ty tại tỉnh Tiền Giang lên 615,15 triệu USD.

Dự án nhà máy giai đoạn 3 dự kiến hoàn công vào tháng 7/2025 và hoàn thành toàn bộ thi công vào cuối năm 2025, sau khi hoàn thành nhà máy sẽ sản xuất lốp radial phục vụ cho thị trường Bắc và Nam Mỹ.

Ngoài ra, dự án Nhà máy sản xuất lốp xe của Công ty cao su Kenda (Việt Nam) tại KCN Giang Điền, tỉnh Đồng Nai tăng 80 triệu USD, nâng tổng mức đầu tư lên 296 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, nhà sản xuất lốp xe nổi tiếng Michelin đã công bố kế hoạch đóng cửa hai nhà máy tại Cholet và Vannes ở miền Tây nước Pháp vào năm 2026, ảnh hưởng đến khoảng 1.250 nhân viên trong bối cảnh ngành sản xuất ô tô châu Âu đang phải vật lộn với những thay đổi về cơ cấu trên thị trường lốp xe ô tô chở khách và xe tải.

Theo thông báo từ Michelin, thị trường lốp xe châu Âu đã có nhiều chuyển đổi sâu sắc, với xu hướng tiêu thụ lốp giá rẻ ngày càng gia tăng từ châu Á gây khó khăn cho các sản phẩm cao cấp. Sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, kết hợp với lạm phát và giá năng lượng leo thang, buộc công ty phải đưa ra quyết định đóng cửa như “giải pháp cuối cùng” sau khi đã cân nhắc mọi lựa chọn.

Cổ phiếu săm lốp Việt vẫn dậy sóng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/12, cổ phiếu CSM của CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam tăng 1,91% lên mức giá 16.000 đồng/cp. Đây đã là phiên tăng thứ 6 liên tiếp của cổ phiếu này. Kể từ đầu tháng 11 cho tới nay, cổ phiếu của doanh nghiệp này cũng đã tăng 45%.



Cùng với đà tăng giá, lượng giao dịch hàng ngày của CSM cũng tăng vọt với hàng triệu cổ phiêu mỗi ngày so với chỉ vài trăm nghìn giai đoạn trước.

Trước đó, cổ phiếu CSM cũng đã tăng hơn 53% chỉ trong 5 tháng đầu năm nhưng sau đó lại giảm sâu sau khi một loạt lãnh đạo bị bắt. Mức giảm được ghi nhận từ tháng 6 đến tháng 11 là 41% trong giai đoạn này.

Cổ phiếu DRC cũng đang trong đà tăng từ ngày 21/11. Kể từ ngày 21/11 đến nay, cổ phiếu DRC đã tăng 12,5%. Hiện nay giá cổ phiếu DRC đang ở mức 30.150 đồng/cp.

Trong khi đó, cổ phiếu vẫn đang trong xu hướng giảm, giá cổ phiếu SRC hiện tại là 25.500 đồng/cp.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp săm lốp Việt Nam ghi nhận kết quả tăng trưởng tốt so với cùng kỳ.

CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM) sau 9 tháng đã mang về 3.740 tỷ đồng doanh thu, giảm gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 63,5 tỷ đồng, tăng 65% đạt mức hơn 63 tỷ đồng, vượt cả năm 2023.

CTCP Cao su Đà Nẵng (DRC) báo doanh thu thuần 9 tháng đạt 3.555 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 173 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

CTCP Cao su Sao Vàng (SRC) ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đạt gần 788 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty lên đến gần 123 tỷ đồng, gấp 7,5 lần so với 9 tháng năm 2023. Nguyên nhân chính do khoản lợi nhuận khác hơn 163 tỷ chủ yếu nhờ chuyển nhượng đất.