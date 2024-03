Các tiểu bang Hoa Kỳ đồng loạt kêu gọi Meta ngăn chặn việc “Hack tài khoản” mạng xã hội

Do hiện trạng ngày càng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook và Instagram bị chiếm đoạt, mới đây, Bộ trưởng Tư pháp New York, bà Letitia James trong một lá thư gửi luật sư trưởng của Meta, cho biết, những kẻ lừa đảo đang “chiến thắng trong cuộc chiến và hoành hành trên nền tảng Meta”, sau khi công ty này thông báo cắt giảm hàng nghìn việc làm tập trung vào bảo mật và quyền riêng tư vào tháng 11 năm 2022.

Các bang của Hoa Kỳ kêu gọi Meta chi nhiều tiền hơn nhằm nâng cao tính bảo mật tài khoản trên nền tảng của mình (Ảnh: REUTERS/Francis Mascarenhas)

Theo thông tin thống kê từ năm 2019, các bang cho biết, New York đã nhận được số lượng khiếu nại tăng 1.000% về những kẻ lừa đảo truy cập vào tài khoản và thay đổi mật khẩu, cho phép chúng đọc tin nhắn riêng tư và đóng giả làm người dùng thực tế để đánh lừa các tài khoản liên quan.

Bên cạnh đó, trong năm ngoái, bốn bang bao gồm Illinois, North Carolina, Pennsylvania và Vermont đã báo cáo số lượng đơn khiếu nại đã vượt quá mức 250% so với năm trước đó.

Cùng với đó, Bộ trưởng Tư pháp New York, bà Letitia James nói trong một tuyên bố: “Phương tiện truyền thông xã hội là cách hàng triệu người Mỹ kết nối. Việc tài khoản mạng xã hội của bạn bị người chiếm đoạt có thể khiến bạn cảm thấy giống như có ai đó lẻn vào nhà bạn và thay tất cả ổ khóa đồng thời đuổi bạn ra khỏi nhà”.

Để ngăn chặn sự việc này, các bang kêu gọi Meta chi nhiều tiền hơn nhằm nâng cao tính bảo mật tài khoản trên nền tảng của mình, bao gồm cả việc tăng cường nhân sự và hợp tác chặt chẽ hơn với những người có tài khoản bị hack. Cùng với việc nâng cấp các công nghệ bảo mật nhằm giảm rủi ro các “hacker” có thể tiệm cận được thông tin người dùng.

Năm 2023, số lượng khiếu nại chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội đã tăng 250% (Ảnh: REUTERS/Dado Ruvic)

Trong một tuyên bố gửi qua email, một phát ngôn viên của Meta cho biết công ty đang đầu tư “rất nhiều” vào công nghệ và nhân sự để xác định các tài khoản bị xâm phạm, đồng thời chia sẻ các mẹo với người dùng và cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết vấn đề.

Các bang đồng lòng kêu gọi Meta tăng cao bảo mật gồm có Alabama, Alaska, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Ohio, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, Nam Carolina, Nam Dakota, Tennessee, Utah, Virginia, Washington, Tây Virginia, Wisconsin và Wyoming.

Ngoài ra, vào tháng 10/2023, 41 tiểu bang và Washington, D.C. đã kiện Meta, cho rằng công ty này đã thiết kế nền tảng của mình để gây nghiện cho trẻ em, gây tổn hại đến sức khỏe tâm thần của chúng.