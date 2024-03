Các tình cũ đều "lên hương" nhờ yên Taylor Swift, bạn trai cầu thủ cũng sẽ tiếp bước dù đã tốn 204 tỷ tình phí?

Bất kỳ một anh chàng nào khi hẹn hò với Taylor Swift đều cần phải nhớ 3 điều. Thứ nhất, anh ta sẽ bị Swifties - cộng đồng fan của Taylor - để ý đến từng hành động. Thứ 2, chuyện tình của họ sẽ nhanh chóng trở thành tâm điểm trên các mặt báo. Và cuối cùng, anh chàng này sẽ trở nên nổi tiếng và giàu có hơn nhiều nhờ sức hút của Taylor Swift.

Thăng tiến nhờ hẹn hò Taylor Swift

Nếu nhìn lại, những bạn trai cũ của nữ tỷ phú Taylor Swift, từ Harry Styles, Calvin Harris cho đến Tom Hiddleston hay Joe Alwyn đều thăng tiến rất nhanh sau khi hẹn hò với Taylor.

Không ai có thể phủ nhận tài năng của các anh chàng này. Nhưng theo Daily Mail, nhờ việc hẹn hò với Taylor Swift, sự nghiệp của họ lên như diều gặp gió.

Styles hẹn hò với Taylor khi nhóm nhạc One Direction tạo được dấu ấn nhất định trên thị trường Mỹ vào năm 2012. Và nhờ bài hát viết chung với Taylor, Harris từ một DJ top đầu trở thành chủ nhân của một bài hit toàn cầu.

Ký giả Dolly Busby cũng cho rằng mối tình chớp nhoáng nhưng đáng nhớ Taylor, góp phần đưa Hiddleston nhanh chóng bước vào danh sách sao hạng A. Joe Alwyn thì nhờ các bài hát hợp tác với Taylor cũng không còn phải lo về sự nghiệp của mình tại Hollywood.

Người gần nhất có "may mắn" hẹn hò với Taylor là ngôi sao bóng bầu dục Travis Kelce, 34 tuổi. Nhiều người lo lắng khi xuất hiện thông tin Kelce đã tiêu tới 8,2 triệu USD (204 tỷ) tình phí chỉ sau 6 tháng hẹn hò cùng "Rắn chúa" Taylor Swift.

Tuy nhiên, Daily Mail cho rằng độ nổi tiếng của cầu thủ này đã được đưa lên một tầm cao mới nhờ chuyện tình với Taylor.

Tháng 9/2023, Taylor lần đầu đến sân cổ vũ Kelce thi đấu trong màu áo Kansas City. Ngay lập tức, "Travis Kelce" trở thành cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất Google, với hơn 5 triệu lượt truy vấn.

Chưa dừng lại, chiếc áo số 87 của cầu thủ này tăng 400% doanh số. Kênh podcast do Kelce thực hiện cùng anh trai cũng có lượt xem tăng gấp 4 lần. Trên các tập podcast, Kelce thường xuyên ẩn ý chuyện hẹn hò với Taylor. Cũng vì vậy, các Swifties không thể bỏ qua.

"Hiển nhiên, chúng tôi đang ở bên nhau. Dù vậy tôi muốn giữ mọi thứ riêng tư nên không chia sẻ nhiều về chuyện này", Kelce tiết lộ trong một tập podcast hồi năm ngoái. Hồi đầu tháng, anh em nhà Kelce đã nhận giải "kênh podcast của năm trên iHeartRadio" và trở thành kênh podcast về thể thao có nhiều lượt xem nhất trên Spotify.

"Anh em nhà Kelce rất thông minh. Những fan của Taylor giúp họ tăng lượt xem. Họ nhắc đến cô ấy và có lượng xem tăng vọt", một fan Taylor viết trên Instagram.

Các bạn trai trong quá khứ của Taylor Swift

Năm 2012, Taylor khi ấy 22 tuổi, hẹn hò cùng Harry Styles, 18 tuổi. Mối tình được fan gọi với cái tên ngắn gọn "Haylor" kéo dài trong vòng 10 tháng. Dù vậy, thế cũng đủ cho anh chàng này làm được điều mà rất nhiều nghệ sĩ đến từ Anh khác phải vất vả mới có được - đó là ghi dấu trên thị trường Mỹ.

Một ngày trước khi One Direction của Harry biểu diễn tại Quảng trường Madison ở New York, hình ảnh anh chàng nắm tay Swift tràn ngập các mặt báo. Bức hình này khiến sức hút của tour diễn tăng đáng kể. Bản thân Harry cũng có bàn đạp tốt sau này. Khi ra album thứ 3, anh chàng thậm chí còn thắng 2 giải Grammy.

Nam DJ người Scotland từng có thời gian hẹn hò cùng Taylor và cả hai cùng viết ca khúc "This Is What You Came For" vào năm 2016. Bài hát này sau đó gây sốt, đến nay vẫn là ca khúc thành công nhất của Harris.

Tiếp theo là Tom Hiddleston. Nam tài tử hẹn hò với Taylor vào khoảng hè 2016 và chuyện tình kéo dài trong khoảng 3 tháng.

Daily Mail mô tả về những hiệu ứng tích cực từ mối quan hệ này với Hiddleston. "Tên tuổi của anh ấy được nâng lên đáng kể. Hiddleston trở thành ứng viên cho vai James Bond và xuất hiện trên trang bìa của hàng loạt tạp chí, bao gồm tạp chí W vào tháng 8 năm đó", Daily Mail viết.

Đến Joe Alwyn, nam diễn viên này bị bắt gặp chụp chung lần đầu với Taylor vào năm 2017. Cả hai được cho gắn bó trong khoảng 6 năm. Từ một diễn viên ít tên tuổi, Alwyn bắt đầu bỏ túi những vai diễn lớn sau khi trở thành bạn trai của Taylor. Không chỉ vậy, anh chàng này còn tham gia viết 6 bài hát cùng bạn gái, thậm chí dành được một giải Grammy.

Khi những ca khúc này trở nên nổi tiếng, Alwyn kiếm được bộn tiền. "Thành thật mà nói anh ta đã trở nên rất giàu", một nguồn tin chia sẻ trên tạp chí Life and Style, "Joe bỏ túi đống tiền nhờ Eras Tour và anh ta không còn bao giờ phải lo về chuyện tiền bạc nữa". Theo tiết lộ, riêng nền tảng Spotify cũng mang về cho anh chàng này 2,3 triệu USD.

Trở về với hiện tại, Taylor đang hạnh phúc bên cạnh bạn trai Kelce. Cách đây chưa lâu, cả hai có chuyến nghỉ dưỡng tại Bahamas sau khi nữ ca sĩ kết thúc Eras Tour ở Singapore. Và cái tên Kelce lại tràn ngập các mặt báo. Chưa bao giờ khi mùa giải kép lại, Kelce lại được nhắc tên nhiều đến thế!

