Cách các đại gia "cảm ơn" quan chức trong vụ đất công Bến Vân Đồn "biến mất"

Hồ sơ vụ sai phạm tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4 (trước đây), còn lật tẩy những phương thức "cảm ơn" bằng tiền tỉ hết sức đa dạng của các đại gia dành cho nhóm quan chức thoái hoá.



Những thùng rượu "giá" hàng chục tỉ đồng

Theo nội dung vụ án, thương vụ góp vốn tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn thực chất là "kịch bản" nhằm thâu tóm đất công thông qua việc thành lập pháp nhân mới là Công ty Phú Việt Tín vào cuối năm 2009. Hai đơn vị thuộc VRG là Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa lần lượt góp vốn 72% và 28% để nhận giao đất từ UBND TPHCM mà không qua đấu giá. Tuy nhiên, toàn bộ hồ sơ pháp lý và con dấu của Phú Việt Tín thực tế đều do Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa trực tiếp quản lý và điều hành. Ngay sau khi có chủ trương giao đất, 99% vốn góp của phía Nhà nước đã nhanh chóng được chuyển nhượng cho các công ty của Linh và Dừa với giá thấp mà không qua thẩm định giá hay đấu giá theo quy định. Hành vi này đã biến tài sản Nhà nước thành tài sản tư nhân, gây thất thoát cho ngân sách hơn 542 tỉ đồng.

Trong vụ án này, VKSND Tối cao truy tố 22 bị cáo. Trong đó, có ông Trần Ngọc Thuận (cựu tổng giám đốc Tập đoàn Cao su - VRG) vì nhận hối lộ tổng cộng 45 tỉ đồng từ Đặng Phước Dừa (cựu chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín; chủ tịch HĐTV của Công ty CP Việt Tín từ 2005 đến 2024; cựu Phó Chủ tịch HĐQT của Ngân hàng TMCP Đông Á).

Khoảng cuối tháng 1-2014, ngay tại phòng làm việc của Thuận ở trụ sở VRG, Dừa đã mang đến 4 vỏ thùng carton đựng rượu Glenfarclas, bên trong chứa 20 tỉ đồng tiền mặt (loại mệnh giá 500.000 đồng/tờ) để "cảm ơn" vì đã tạo điều kiện cho thương vụ thâu tóm vốn góp.

Đến tháng 9-2014, sau khi hoàn tất việc chuyển dịch 99% vốn góp của các công ty con thuộc VRG sang các doanh nghiệp tư nhân, Đặng Phước Dừa tiếp tục mang 25 tỉ đồng đựng trong 2 túi vải kéo màu đen đến tận nhà riêng của Thuận tại quận 2, TPHCM trước đây. Sau khi nhận tiền, ông Thuận đã chia cho các thuộc cấp gồm Võ Sỹ Lực, Trần Thoại và Phạm Văn Thành mỗi người 2,5 tỉ đồng.

Hối lộ triệu đô và khoản "viện phí Singapore"

Bị cáo Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT VRG) bị cáo buộc đã nhận tổng số tiền hối lộ lên đến 1,2 triệu USD và 200.000 SGD (đô la Singapore) từ Lê Y Linh (cựu Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty TNHH Retro Harvest Finance tại Việt Nam từ năm 2010-2014; cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín từ năm 2014-2024; cựu giám đốc Công ty CP Đầu tư Hoa Sen Vàng) và Đặng Phước Dừa.

Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa - Ảnh: Bộ Công an

Trong đó, khoản tiền 200.000 SGD được đưa dưới hình thức thanh toán hộ viện phí khi con trai ông Thung đi chữa bệnh tại Singapore vào đầu năm 2009.

Về khoản tiền mặt, Lê Y Linh đã chuẩn bị 300.000 USD để trong túi giấy hiệu Hermes màu cam, nhờ Đặng Phước Dừa đưa cho Lê Quang Thung sau một bữa ăn tối tại nhà hàng. Ngoài ra, Linh và Dừa còn thống nhất chi riêng cho Thung mức phí "ngoại giao" tương đương 200 USD trên mỗi mét vuông đất dự án, tổng cộng là 1,2 triệu USD để đổi lấy sự ủng hộ xuyên suốt quá trình chuyển nhượng.

Túi giấy Hermes cam và yêu cầu "tặng căn hộ"

Bị cáo Đoàn Ngọc Phương (cựu Phó Cục trưởng Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây) đã nhận 200 triệu đồng đựng trong túi giấy hiệu Hermes màu cam và thêm 10.000 USD ngay tại phòng làm việc. Đổi lại, ông Phương đã chỉ đạo cấp dưới định giá khu đất 39-39B Bến Vân Đồn ở mức thấp (dưới 180 tỉ đồng) nhằm che giấu sai phạm và tránh bị xử lý hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) cũng được xác định đã hưởng lợi 60.000 USD từ Linh và Dừa sau khi ký các văn bản chấp thuận giao đất trái quy định.

Bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, hiện đang bỏ trốn) còn đưa ra điều kiện phải được "tặng 1 căn hộ" tại dự án sau khi hoàn thành để đổi lấy việc bút phê, tham mưu các thủ tục thâu tóm đất vàng.



Hiện nay, 22 bị cáo trong vụ án đã bị truy tố với các tội danh: Nhận hối lộ, Đưa hối lộ đến Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước.