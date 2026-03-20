Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI

Sáng 20-3, Ủy ban bầu cử TPHCM tổ chức hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban bầu cử TPHCM đã công bố Nghị quyết của Ủy ban bầu cử Thành phố về công bố kết quả bầu cử và Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên kiêm Thư ký Ủy ban bầu cử TPHCM, công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031



Theo danh sách vừa công bố, có 125 người trúng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 42 đơn vị bầu cử của Thành phố.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố, cho biết tính đến 21 giờ ngày 15-3, sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu đã ghi nhận có 9.426.585 cử tri tham gia bầu cử (đạt tỉ lệ 99,06%) trên tổng số 9.515.654 cử tri toàn Thành phố.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố, phát biểu kết luận hội nghị

Tất cả 168 xã, phường, đặc khu đều có tỉ lệ cử tri đi bầu trên 95%, trong đó có 38 xã, phường có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 100%. Trên địa bàn Thành phố, không có khu vực bỏ phiếu có tỉ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

"Cuộc bầu cử trên địa bàn Thành phố diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến công tác bầu cử và thực sự là ngày hội của toàn dân" - ông Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM cho biết qua theo dõi công tác tổ chức bầu cử của Thành phố diễn ra trong ngày 15-3, cho thấy cử tri Thành phố tìm hiểu rất kỹ các thông tin về tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của từng ứng cử viên thể hiện tâm huyết rất cao vì sự phát triển của Thành phố, chất lượng hoạt động của HĐND Thành phố.

Mỗi lá phiếu được cử tri trân trọng thực hiện chính là sự trao gửi của niềm tin, trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, bền vững.

Theo Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân, việc công bố 125 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 là bước quan trọng nhằm hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

"Ủy ban bầu cử Thành phố tin tưởng, các vị đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của nhân dân, của cử tri; tích cực tham gia hoạt động của HĐND góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử" - ông Huỳnh Thanh Nhân nói.