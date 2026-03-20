Ra quyết định truy tìm Phạm Thị Mỹ Tuyết sinh năm 1997

20-03-2026 - 10:15 AM | Xã hội

Công an TP Đà Nẵng đã phát thông báo truy tìm một phụ nữ bị tố chiếm đoạt hơn 2,5 tỷ đồng thông qua hình thức kêu gọi đầu tư rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 18/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy tìm đối với Phạm Thị Mỹ Tuyết (sinh năm 1997, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Đà Nẵng đang truy tìm Phạm Thị Mỹ Tuyết. (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo nội dung vụ việc do Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cung cấp: Khoảng tháng 10/2024, thông qua mối quan hệ quen biết, bà Phạm Thị Mỹ Tuyết đã rủ ông N.V.T. (sinh năm 1989), trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng đầu tư vào công ty Global Group (không rõ địa chỉ) với cam kết bảo đảm an toàn vốn và có lợi nhuận cao.

Vì tin lời bà Tuyết nên ông T. đã nhiều lần chuyển cho bà Tuyết số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Sau đó, qua tìm hiểu biết số tiền chuyển cho bà Tuyết đã được bà này sử dụng vào mục đích khác.

Ông T. sau đó đã nhiều lần yêu cầu trả tiền nhưng bà Tuyết không trả và bán nhà bỏ đi khỏi địa phương. Trước sự việc trên, ông T. đã làm đơn tố cáo bà Tuyết đến cơ quan Công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ ban đầu, vụ việc có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định truy tìm đối tượng để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ.

Qua đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cơ quan phối hợp truy tìm khi tìm thấy đối tượng nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng (Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP, số 47 Lý Tự Trọng, TP Đà Nẵng hoặc qua Điều tra viên Nguyễn Hữu Hưng, số điện thoại 0935234711 hoặc Cơ quan Công an cấp trên theo hệ lực lượng).

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

Được trả lương 350 triệu/tháng, 3 người "Tổ tư vấn" của siêu lừa nghìn tỷ Mr Pips làm công việc gì?

Tài xế Grab trong vụ nhạc sĩ Minh Khang gây chú ý với hành động khác biệt trong một chuyến xe

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

09:59 , 20/03/2026
Dàn dựng kịch bản lừa bán thiên thạch giả với giá 11 tỷ đồng

09:19 , 20/03/2026
Thu giữ hàng chục tỷ đồng, hơn 1.000 miếng vàng, siêu xe, sổ đỏ vụ Mr Pips

09:05 , 20/03/2026
Dự báo thời tiết ngày 20/3: Bắc Bộ nắng nhất 32°C trước khi có mưa ở nhiều nơi

07:39 , 20/03/2026

