Cách chức, điều chuyển nhiều cán bộ liên quan cao ốc sai phép 8B Lê Trực

Liên quan đến việc xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức có sai phạm trong vụ việc 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình), UBND TP Hà Nội cho biết, tháng 3/2016, Sở Xây dựng và UBND quận Ba Đình có văn bản báo cáo UBND TP.

Nhiều cán bộ liên quan đến cao ốc vượt tầng 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình) bị cách chức, điều chuyển công tác. Ảnh: Như Ý.

Theo đó, Chủ tịch UBND phường Điện Biên - Trần Mạnh Quân bị cảnh cáo cách chức vụ Chủ tịch UBND phường chuyển công tác khác.



Đối với cán bộ công chức thuộc thẩm quyền xem xét, kiến nghị của Hội đồng kỷ luật Sở Xây dựng: Buộc thôi việc đối với 1 cán bộ Tổ trưởng tổ TTXD phường Điện Biên; cảnh cáo 4 cán bộ công chức, trong đó có 1 Đội phó Đội TTXD quận cho thôi giữ chức vụ; 4 chuyên viên buộc chuyến công tác khác.

Khiển trách 4 cán bộ công chức, trong đó có Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng theo dõi địa bàn; 1 Đội trưởng Đội TTXD quận (cho thôi giữ chức vụ); 02 chuyên viên.

Đồng thời, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Phó trưởng phòng quản lý và cấp phép xây dựng và chuyên viên TTXD quận Ba Đình.

UBND TP Hà Nội cũng cho biết, đối với trường hợp cán bộ công chức đã nghỉ hưu nay phát hiện có vi phạm: Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ Hà Nội tại Văn bản số 109/SNV-QLSN ngày 18/01/2016 về cán bộ công chức đã nghỉ hưu nay phát hiện có vi phạm trong quá trình công tác thì không thuộc đối tượng áp dụng các quy định xử lý kỷ luật đối với công chức quy định tại Nghị định 34/2011/NĐ-CP.

Sở Xây dựng có thông báo nội dung kết luận thanh tra số 3017 ngày 10/12/2015 của Thanh tra TP tới nguyên Phó Giám đốc Sở Xây dựng và nguyên Trưởng phòng quản lý cấp phép đồng thời thông báo nội dung kết luận thanh tra trên tới Đảng ủy Khối cơ quan TP Hà Nội và Đảng ủy cấp trên của Chi bộ nơi cán bộ công chức đã nghỉ hưu đang sinh hoạt để quản lý cán bộ, đảng viên theo quy định của cơ quan tổ chức đảng.

Được biết, UBND TP Hà Nội mới đây có báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý, khắc phục vi phạm trật tự xây dựng tại dự án cao ốc 8B Lê Trực.

Theo đó, vi phạm trật tự xây dựng tại công trình số 8B Lê Trực diễn ra từ năm 2012. Mặc dù được Thành ủy, UBND TP chỉ đạo quyết liệt, nhưng đến nay mới cơ bản hoàn thành.

UBND TP Hà Nội cho biết, sau 2 giai đoạn xử lý vi phạm trật tự xây dựng hiện trạng công trình 8B Lê Trực còn 17 tầng và tum thang, chiều cao đến mặt mái tầng 17 là 58,5m, so với giấy phép xây dựng vượt chiều cao 5,5m; diện tích sàn tăng 2.834,8m2. Ảnh: Như Ý.

Nguyên nhân chủ yếu là do các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, có sai phạm; chủ đầu tư là Công ty cổ phần May Lê Trực vi phạm pháp luật, không phối hợp. So với giấy phép xây dựng, công trình vượt 1 tầng; về chiều cao tăng 15,89m; sai về khoảng lùi, khoảng giật cấp, dẫn đến tăng diện tích sàn xây dựng là 6.974m2.



Về kết quả xử lý vi phạm trật tự xây dựng, UBND TP Hà Nội thông tin: Giai đoạn 1 (năm 2016), cơ quan chức năng, UBND quận Ba Đình đã tháo dỡ phần tum thang và tầng 19, chiều cao công trình đến sàn tầng 19 là 61,81m/53m được cấp phép; diện tích sàn còn lại khoảng 34.640,8m2, vượt so với giấy phép xây dựng khoảng 4.766,8m2.

Giai đoạn 2 (tháo dỡ tầng 18, năm 2020), UBND quận Ba Đình và Sở Xây dựng đã rà soát hồ sơ cưỡng chế công trình sai phạm số 8B Lê Trực, đồng thời ban hành các văn bản pháp lý để tổ chức thực hiện. Đến nay, đã tháo dỡ toàn bộ phần tường xây, vách ngăn, cửa, thiết bị tầng; hoàn thành khối lượng cắt sàn tầng 18 với diện tích 1.268m2.

Về kết cấu công trình còn lại sau phá dỡ, theo báo cáo kết quả quan trắc biến dạng của Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội ngày 9-10-2020, độ võng và kích thước của các vết nứt tại các cấu kiện quan trắc chưa vượt ngưỡng các tiêu chí là cấu kiện nguy hiểm theo tiêu chuẩn TCVN 9381:2012 - Hướng dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà.

Hiện trạng công trình còn 17 tầng và tum thang, chiều cao đến mặt mái tầng 17 là 58,5m, so với giấy phép xây dựng vượt chiều cao 5,5m; diện tích sàn tăng 2.834,8m2…