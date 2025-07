Bão số 3 giật cấp 11 đang tiến vào nước ta, khi nào bắt đầu có mưa to, gió lớn?

Bão giật cấp 11 sẽ có mức độ ảnh hưởng ra sao?

Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, vào 10h sáng nay (21/7), bão số 3 còn cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 200 km về phía Đông, cách Hưng Yên khoảng 340 km và cách Ninh Bình khoảng 365 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất cấp 9 (75-88 km/h), giật cấp 11 (gió cấp 10-11 có thể làm đổ cây cối, cột điện, tốc mái nhà, gây thiệt hại rất nặng).

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Từ tối và đêm 21/7, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Vị trí và đường đi của bão số 3 vào sáng nay (Ảnh: nchmf).



Từ ngày 21/7 đến ngày 23/7, ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 600mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Hàng loạt tỉnh cấm biển, sơ tán dân để ứng phó với cơn bão rất mạnh

Để ứng phó với báo số 3, tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ sáng 21/7.

Trước đó, hàng loạt tỉnh đã ra lệnh cấm biển, trong đó:

Quảng Ninh cấm biển từ 14h ngày 20/7

Hải Phòng cấm biển từ 17h ngày 20/7

Hưng Yên cấm biển từ 18h ngày 20/7

Ninh Bình cấm biển từ 7h ngày 21/7.