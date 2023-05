Cách để trở thành Super Trader với phương pháp đầu tư chủ động PSCA

Đúng với cái tên "đầu tư chủ động", PSCA đề cao sự chủ động trong các quyết định hành động dựa trên một hệ thống các quy tắc đầu tư đã được quy chuẩn, không còn bị chi phối bởi cảm xúc hay sự chần chừ, thiếu quyết đoán.



Thực tế là trong đầu tư, những vấn đề như tâm lý, cảm xúc, lòng tham, nỗi sợ hãi hay sự chần chừ, thiếu quyết đoán là những thứ cố hữu mang tính con người. Những thứ này ràng buộc làm chúng ta trở nên bị động. Bị động với cơ hội, bị động với rủi ro và luôn trong tình trạng không biết phải hành động thế nào cho đúng. Đó là lý do vì sao mà có những người phân tích rất hay nhưng vẫn không kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán. Đơn giản là họ không biết cách hành động.

Ví dụ đơn giản là việc cắt lỗ. Có rất nhiều người biết rằng sẽ phải cắt lỗ ở một mốc nào đó, 7% hay 10% chẳng hạn. Nhưng khi cần phải cắt lỗ thì họ không hành động được, họ không đủ quyết đoán để ra quyết định. Hậu quả là một khoản lỗ nhỏ đáng ra đã có thể cắt sớm ở mốc 7% hay 10% đã trở thành khoản lỗ lớn 30% hay 40%. Năm 2022, rất nhiều người đã mắc phải sai lầm này và phải trả giá đắt cho sai lầm của mình. Một ví dụ khác đó là việc bỏ lỡ các siêu cổ phiếu. Đây thường là những cổ phiếu chạy rất nhanh và dứt khoát. Trong khi đó, bản tính con người là chần chừ. Nếu không có sự chủ động, bạn rất khó để mua chúng. Đến khi bạn chợt nhận ra "À! Đây là một cổ phiếu mạnh" thì cổ phiếu cũng đã tăng vài chục % từ điểm mua chuẩn rồi.

Tất cả những vấn đề đó sẽ được giải quyết trong phương pháp đầu tư chủ động PSCA. Đây cũng chính là sự khác biệt của PSCA so với các phương pháp đầu tư khác. Mục tiêu của PSCA là giúp các nhà đầu tư trở thành những nhà đầu tư chủ động. Họ sẽ không chỉ là những nhà phân tích giỏi nữa mà đã trở thành những nhà giao dịch giỏi, có thể chủ động hoàn toàn trong việc nắm bắt cơ hội và ra quyết định hành động một cách mạnh mẽ và quyết đoán. Tiến xa hơn nữa là trở thành một Super Trader với tỷ suất lợi nhuận vượt trội so với phần còn lại của thị trường.



Mỗi chữ cái trong PSCA tương ứng với mỗi bước trong quy trình đầu tư chủ động:



Lựa chọn cổ phiếu (P - Pick)

Xác định tín hiệu (S - Signal)

Đọc vị thông tin (C - Catalyst)

Kiểm soát hành động (A - Action)

Lựa chọn cổ phiếu (P - Pick)

Chúng ta không thể quan tâm hết các cổ phiếu trên thị trường. Vì vậy, bước đầu tiên cần làm là sàng lọc ra một danh mục theo dõi các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí. Để thuận tiện cho việc sàng lọc, PSCA xếp hạng cơ bản cổ phiếu theo 9 mức A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C- sau đó mới sàng lọc chúng theo 3 cấp độ: Cổ phiếu phổ thông, Cổ phiếu tiêu chuẩn và Cổ phiếu top 50.

Song song với đó, PSCA nêu ra 9 đặc điểm cơ bản thường thấy ở một siêu cổ phiếu để có thể dễ dàng phát hiện một cổ phiếu có phải là siêu cổ phiếu hay không.

Xác định tín hiệu (S - Signal)

Sau khi đã lọc ra được một danh mục theo dõi các cổ phiếu có nền tảng cơ bản thỏa mãn các điều kiện được đặt ra. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là xác định các tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu. Từ các tín hiệu kỹ thuật này, chúng ta mới có cơ sở để mua/bán đối với từng cổ phiếu cụ thể.

Vậy các tín hiệu kỹ thuật này được xác định như thế nào? PSCA dựa trên sự vận động của dòng tiền thông minh của các Big Boys. Do quy mô lớn, hành động của Big Boys rất dễ để lại dấu vết. Càng là siêu cổ phiếu thì các dấu vết này càng rõ nét. Chúng được cụ thể hóa thông qua các mẫu hình đã được lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ như mẫu hình tích lũy siết chặt, mẫu hình phân phối lỏng lèo…

PSCA cũng hướng đến việc "tìm mã mạnh nhất trong dòng mạnh nhất". Đây là cách mà các Super Trader bắt được các siêu cổ phiếu và đạt thành tích đầu tư vượt trội.

Đọc vị thông tin (C - Catalyst)

Catalyst (hay còn gọi là chất xúc tác) là một thông tin hay câu chuyện đặc biệt có thể thúc đẩy giá cổ phiếu tăng/giảm nhanh và mạnh hơn. Hầu hết các đợt siêu tăng giá của cổ phiếu đều có sự thúc đẩy của một catalyst đủ mạnh nào đó.

Sự nhanh nhạy về thông tin sẽ giúp cho các nhà đầu tư chủ động phát hiện sớm được cơ hội hay rủi ro. Từ đó có thể đưa ra quyết định hành động một cách nhanh chóng. PSCA nêu ra 7 loại catalyst thường gặp trong chứng khoán và cách để có thể dễ dàng đọc vị thông tin từ các catalyst đó.

Kiểm soát hành động (A - Action)



Đây là bước cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất trong PSCA đó là hành động (A - Action). Tại sao hành động lại là quan trọng nhất? Bởi chỉ có hành động mới có thể đem về lợi nhuận.

Để hành động đúng, trước hết chúng ta phải hiểu đúng về rủi ro & cơ hội. Mỗi thương vụ đầu tư đều có xác suất thắng/thua nhất định. Điều quan trọng đó là chúng ta sẽ hành động thế nào khi thắng và hành động thế nào khi thua? Tiếp theo, chúng ta cần biết cách kiểm soát những vấn đề cố hữu mang tính con người như là tâm lý hay cảm xúc.

PSCA có một hệ thống các quy tắc hành động cụ thể cho từng trường hợp với 3 nhóm quy tắc chính: Quy tắc tỷ trọng, Quy tắc mua và Quy tắc bán. Khi mọi thứ đã được quy chuẩn thành các quy tắc cụ thể, việc hành động sẽ trở nên nhanh chóng và quyết đoán hơn rất nhiều.

Hiện phương pháp Đầu tư chủ động PSCA đang được giảng dạy trong Khóa học Trở thành Super Trader với Phương pháp Đầu tư chủ động PSCA trên Nền tảng học chứng khoán Finbox Academy. Bạn có thể đăng ký học ngay tại trang web: https://academy.finbox.vn