Cách làm của nông dân Việt Nam lên báo nước ngoài, được xem là " cứu tinh" khi sóng nhiệt tấn công

"Cày đồng trong buổi ban đêm"

Chị Lan đang cố gắng hoàn thành công việc trước khi cái nóng gay gắt của ban ngày ập đến.

Đi làm đồng trong bóng tối đã trở thành "vị cứu tinh" cho rất nhiều nông dân ở miền bắc và miền trung Việt Nam trong mùa hè ngày càng nóng khi các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á phải đối mặt với nhiệt độ cao kỷ lục trong năm nay.

Chị Lan, 47 tuổi, trả lời AFP rằng, rất khó để làm việc khi mặt trời gay gắt chiếu thẳng vào lưng và hơi nước nóng trên ruộng phả vào mặt.

Lan đã chuyển sang làm việc vào ban đêm khi một đợt nắng nóng ập đến miền bắc Việt Nam vào đầu tháng 7. Các nhà dự báo thời tiết dự đoán một đợt nắng nóng kéo dài trong đó nhiệt độ hàng ngày sẽ vượt quá 37 độ C.



Ảnh: AFP

"Không đủ ánh sáng, cây trồng có thể không thẳng hàng", Lan nói khi nhanh chóng cắm mạ xuống ruộng dưới ánh đèn pha.

Giống như Lan, nông dân Nguyễn Hùng Phương, 62 tuổi, sẽ làm việc từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối và từ 3 giờ sáng đến 9 giờ sáng.

"Với nhiệt độ quá cao, làm việc vào ban ngày rất khó chịu và mệt mỏi, mặc dù tôi có thể nhìn rõ hơn", ông Phương nói.

Ông cho biết làm việc vào ban đêm khiến ông "làm việc hiệu quả hơn và ít bị phân tâm hơn".

Công việc trồng cây ban đêm bắt đầu từ vài năm trước tại ruộng của bà Nguyễn Thị Hạnh.

Bà Hạnh, 56 tuổi, nói rằng gieo mạ ban đêm có lợi cho lúa, loại nhạy cảm với nhiệt độ khắc nghiệt.

"Thực tế là tốt hơn nhiều vì nước mát hơn, phù hợp với cây non hơn", bà Hạnh nói.

Mỗi ngày, những người nông dân như chị Lan và ông Phương có thể kiếm được tới 40 USD, một khoản tiền kha khá. Thông thuòng, người lao động ở các vùng nông thôn thường kiếm được khoảng 250 USD mỗi tháng.

Biến đổi khí hậu đe dọa ngành nông nghiệp Đông Nam Á

Nghiên cứu cho thấy biến đổi khí hậu đang khiến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như sóng nhiệt có khả năng xảy ra cao gấp 30 lần.

Hồi tháng 4, nhiệt độ lên tới mức 50 độ C ở các vùng của Thái Lan. Tại Ấn Độ, ít nhất 13 người chết vì say nắng và hàng chục người phải nhập viện khi nhiệt độ gần 45 độ C tại Mumbai vào giữa tháng 4. Và tại Trung Quốc, hơn 100 trạm thời tiết vào tháng trước đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất, sau gần một năm kể từ đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng năm 2022.



Các sự kiện thời tiết khắc nghiệt đang trở nên phổ biến hơn, các chuyên gia cảnh báo rằng tần suất và cường độ của các đợt nắng nóng và những điều tương tự sẽ chỉ tăng nhanh khi biến đổi khí hậu tiếp tục diễn ra.

Thời tiết nắng nóng do El Nino dự kiến sẽ ảnh hưởng đến việc thu hoạch các loại cây trồng như dầu cọ ở Indonesia và Malaysia, hai nhà sản xuất hàng hóa lớn nhất thế giới - được sử dụng để sản xuất các sản phẩm từ chocolate đến xà phòng.

Đồng thơi El Nino cũng có khả năng ảnh hưởng đến việc trồng lúa ở các nước như Thái Lan và Việt Nam, cùng với sản lượng ngô ở Philippines.

Tại Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo những đợt nắng nóng kỷ lục, hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước sẽ tiếp tục diễn ra "trên diện rộng" trong những tháng đầu năm 2024 do El Nino.

Tại Thái Lan, nước xuất khẩu gạo và đường số 2 thế giới, nhiệt độ trong tháng 4 đạt mức cao kỷ lục ở nước này là 43 độ C.

Chính phủ các nước trong khu vực Đông Nam Á đang chuẩn bị ứng phó với mọi thứ, từ tình trạng thiếu nước đến cháy rừng.