Cách làm hộ chiếu online ngay tại nhà

Hiện nay, người dân có thể có thể làm hộ chiếu online ngay tại nhà chỉ bằng vài thao tác đơn giản mà không cần mất nhiều thời gian đến cơ quan xuất nhập cảnh như trước đây.

Việc làm hộ chiếu online có thể thực hiện theo các bước đơn giản dưới đây:

Bước 1: Truy cập https://hochieu.xuatnhapcanh.gov.vn/

Người dân chọn Chọn mục này để khai thông tin tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu.

Bước 2: Khai Tờ khai để nghị cấp hộ chiếu

Người dân điền các thông tin tại Tờ khai này. Các mục có dấu * màu đó là các trường thông tin bắt buộc phải điền.

Tờ khai mẫu đề nghị cấp hộ chiếu. Nguồn: Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh Việt Nam

Đối với mục Tiếp nhận hồ sơ đăng ký:

- Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu, đề nghị cấp lại hộ chiếu do hết hạn trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú hoặc tạm trú.

- Người đề nghị cấp hộ chiếu do sắp hết hạn, do hư hỏng hoặc bị mất, đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thường trú, tạm trú hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Nhập mã được cung cấp vào ô Nhập dãy ký tự ở mục này để hoàn thành khai tờ khai

Sau khi điền đầy đủ thông tin, ấn Kiểm tra lại thông tin đã khai

Hệ thống sẽ hiện trang Tờ khai đầy đủ. Người dân cần kiểm tra lại thông tin đã khai một lần nữa. Nếu đã chính xác, chọn Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên.

Người đề nghị cấp hộ chiếu phải chọn Kết thúc để hoàn thành việc khai tờ khai.

Bước 3: Nộp hồ sơ

Sau khi kết thúc kê khai, hệ thống sẽ trả về Mã số tờ khai. Người dân cần ghi lại mã số này để mang đến nộp hồ sơ tại địa chỉ đã đăng ký. Khi nộp hồ sơ cung cấp cho cán bộ tiếp nhận mã số tờ khai để thực hiện việc tiếp nhận.

