Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, kinh tế thế giới đang có những thay đổi sâu sắc dưới tác động của cạnh tranh chiến lược, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, những đột phá về khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn những hạn chế về năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, năng lực đổi mới sáng tạo và hiệu quả phân bổ nguồn lực.

Yêu cầu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới đòi hỏi nền kinh tế giảm dần sự phụ thuộc vào mở rộng đầu tư, lao động và khai thác các lợi thế truyền thống, hướng tới những chuyển biến căn bản về thể chế, công nghệ, năng suất và chất lượng nguồn nhân lực.

“ Cốt lõi của đổi mới mô hình phát triển là đổi mới cách thức tạo ra giá trị, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế ”, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại Diễn đàn.

Để thực hiện bước chuyển này, Thứ trưởng cho rằng, Nhà nước cần chủ động hoàn thiện thể chế, kiến tạo thị trường, mở đường cho các mô hình kinh doanh mới, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định và thuận lợi.

Cùng với đó, các nguồn lực cần được dẫn dắt vào những lĩnh vực nền tảng, chiến lược, có khả năng tạo hiệu ứng lan tỏa lớn đối với nền kinh tế. Cấu trúc động lực phát triển mới cần được hình thành trên cơ sở phát huy đầy đủ vai trò, tiềm năng và thế mạnh của từng khu vực kinh tế.

Kinh tế Nhà nước phát huy vai trò chủ đạo, giữ vững các cân đối lớn và dẫn dắt những lĩnh vực then chốt; kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, tiên phong trong đổi mới sáng tạo; khu vực đầu tư nước ngoài được định hướng theo chất lượng, công nghệ, hiệu quả và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Đặc biệt, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực trực tiếp nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam cần từng bước làm chủ công nghệ, tham gia sâu hơn vào các khâu nghiên cứu, thiết kế, sáng tạo và phát triển sản phẩm có giá trị cao, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghệ chiến lược, kinh tế số, kinh tế xanh.

Thứ trưởng Lê Tấn Cận khẳng định, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đổi mới tư duy quản trị và điều hành tài chính quốc gia, chủ động tham gia hoàn thiện thể chế, cơ chế huy động và phân bổ nguồn lực, phát triển đồng bộ các thị trường, nâng cao hiệu quả đầu tư và tạo lập môi trường thuận lợi cho các chủ thể kinh tế phát triển.

Chia sẻ tại Diễn đàn, bà Michaela Baur, Giám đốc quốc gia GIZ Việt Nam đánh giá, Việt Nam đang hướng tới tăng trưởng 2 con số trong những năm đến 2030, trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045 và đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Việc đồng thời thực hiện các mục tiêu này đòi hỏi nền kinh tế tạo ra nhiều giá trị hơn với mức tiêu thụ năng lượng và tài nguyên thấp hơn.

“ Doanh nghiệp cần nguồn năng lượng sạch, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực có kỹ năng. Các nhà đầu tư cần môi trường kinh doanh thuận lợi, trong khi những dự án có triển vọng cần được tiếp cận nguồn tài chính ”, bà Michaela Baur chia sẻ.