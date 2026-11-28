Thông báo mới từ cơ quan Thuế: Chính thức tạm hoãn xuất cảnh với tất cả những người nộp thuế có tên sau đây
Cơ quan thuế tại Đắk Lắk và Cần Thơ thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 88 cá nhân. Các khoản nợ được công bố cụ thể trong hồ sơ cộng lại hơn 3,37 tỷ đồng, trong đó khoản lớn nhất được nêu là hơn 526 triệu đồng.
Theo các thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, Thuế cơ sở 4 tỉnh Đắk Lắk đã ra thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 24 cá nhân; Thuế cơ sở 4 thành phố Cần Thơ thông báo đối với 20 cá nhân; Thuế cơ sở 2 thành phố Cần Thơ thông báo đối với 44 cá nhân.
Những người được nêu trong các văn bản gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã.
Lý do chung là người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo về tình trạng này, nhưng chưa thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.
Danh sách 88 cá nhân được thông báo tạm hoãn xuất cảnh
|Họ tên
|Doanh nghiệp/hộ kinh doanh, hợp tác xã liên quan
|Lý do tạm hoãn xuất cảnh
|Số tiền thuế nợ (đồng)
|Thời gian áp dụng
|Phan Văn Đoàn
|Công ty TNHH Thương mại Anh Đoàn
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Lê Thị Thu
|DNTN Thống Thu
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Nguyễn Ngọc An
|DNTN Thương mại và Dịch vụ An Thịnh Hy
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Trần Dũng
|DNTN Hưng Dũng
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Nguyễn Văn Trường
|DNTN Trường Nghiệp
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Bùi Xuân Quang
|DNTN Thương mại Xuân Quang
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Nguyễn Hồng Pháp
|Công ty TNHH Hồng Nga
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Nguyễn Mạnh Hùng
|Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Ánh Sáng
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Nguyễn Quang Uý
|DNTN Lê Nguyên
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Phạm Văn Sang
|DNTN Thương mại Nữ Sang
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Nguyễn Huy Hoàng
|Công ty TNHH MTV TM Ngọc Hoàng
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Lưu Văn Hiệp
|DNTN Vàng Ngọc Thuỷ Hiệp
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Nguyễn Viết Anh
|DNTN Xây dựng Tuấn Vũ
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Huỳnh Thị Huệ
|DNTN Nông sản Mỹ Hòa
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Nguyễn Thị Lệ Minh
|Công ty TNHH Một thành viên Mai Khang
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Đinh Xuân Hoàng
|Công ty TNHH Như Khôi Anh
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Nguyễn Văn Cảnh
|Công ty TNHH Việt Hoà
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Văn Hữu Nguyên
|Công ty TNHH Thương mại Thanh Nghĩa Buôn Hồ
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Võ Trần Phát
|Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Phát Thịnh
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Võ Thị Hương
|Công ty TNHH MTV Karaoke Phương Phương
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Nguyễn Thị Bình Yên
|Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Hưng Long
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|Từ 17/11/2026
|Lê Quang Tập
|Công ty TNHH Thương mại Lê Quang Tập
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|1.000.000
|Từ 17/11/2026
|Quốc Thị Mộng Hoàng
|Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Thiên Ngân
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|2.000.000
|Từ 17/11/2026
|Vũ Thị Cấp
|Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xây dựng Trường Sơn Buôn Hồ
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|98.009.222
|Từ 17/11/2026
|Nguyễn Triều
|Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Triều
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|1.068.165
|Từ 19/11/2026
|Hoàng Thị Ngọc Yến
|Hộ/cá nhân kinh doanh Hoàng Thị Ngọc Yến
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|890.280
|Từ 19/11/2026
|Hoàng Thanh Tịnh
|Hộ/cá nhân kinh doanh Hoàng Thanh Tịnh
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|1.682.230
|Từ 19/11/2026
|Võ Sĩ Tiến
|Hộ/cá nhân kinh doanh Võ Sĩ Tiến
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|623.196
|Từ 19/11/2026
|Đỗ Thanh Hoa
|Hộ/cá nhân kinh doanh Đỗ Thanh Hoa
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|1.437.542
|Từ 19/11/2026
|Nguyễn Ngọc Cẩn
|Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Ngọc Cẩn
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|2.471.689
|Từ 19/11/2026
|Nguyễn Ngọc Ninh
|Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Ngọc Ninh
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|4.640.790
|Từ 19/11/2026
|Tạ Minh Phương
|Hộ/cá nhân kinh doanh Tạ Minh Phương
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|1.105.684
|Từ 19/11/2026
|Tô Minh Cử
|Hộ/cá nhân kinh doanh Tô Minh Cử
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|825.822
|Từ 19/11/2026
|Nguyễn Thị Lý
|Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Thị Lý
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|5.153.741
|Từ 19/11/2026
|Lý Thị Hồng
|Hộ/cá nhân kinh doanh Lý Thị Hồng
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|3.853.836
|Từ 19/11/2026
|Phan Ngọc Anh
|Hộ/cá nhân kinh doanh Phan Ngọc Anh
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|2.229.719
|Từ 19/11/2026
|Tôn Thị Lợi
|Hộ/cá nhân kinh doanh Tôn Thị Lợi
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|1.758.695
|Từ 19/11/2026
|Phạm Thị Thúy Hằng
|Hộ/cá nhân kinh doanh Phạm Thị Thúy Hằng
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|4.733.430
|Từ 19/11/2026
|Nguyễn Thị Phúc
|Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Thị Phúc
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|9.242.688
|Từ 19/11/2026
|Nguyễn Thị Tuyết
|Hộ/cá nhân kinh doanh Nguyễn Thị Tuyết
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|4.277.658
|Từ 19/11/2026
|Đinh Thị Kim Chi
|Hộ/cá nhân kinh doanh Đinh Thị Kim Chi
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|4.543.020
|Từ 19/11/2026
|Vũ Thị Kim Loan
|Hộ/cá nhân kinh doanh Vũ Thị Kim Loan
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|994.252
|Từ 19/11/2026
|Tăng Minh Phụng
|Hộ/cá nhân kinh doanh Tăng Minh Phụng
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|1.376.370
|Từ 19/11/2026
|Đoàn Thị Nhung
|Hộ/cá nhân kinh doanh Đoàn Thị Nhung
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|47.840.899
|Từ 19/11/2026
|Nguyễn Thị Ngọc Nghĩa
|Công ty TNHH Dịch vụ Bắc Nam Thuận Hòa
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|4.333.000
|Từ 17/11/2026
|Nguyễn Xuân Nữ
|Công ty TNHH Một thành viên Tuyên Long Phát
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|2.895.043
|Từ 17/11/2026
|Nguyễn Thị Ngọc Bích
|Công ty TNHH Cửa hàng Vật liệu Xây dựng Tấn Sơn 2
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|7.432.771
|Từ 17/11/2026
|Hà Quốc Đông
|Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Khảo sát Địa chất Công trình Hà Khang
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|4.300.868
|Từ 17/11/2026
|Nguyễn Bá Thọ
|Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Gói bánh tét Cổ truyền Kim Hoa
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|2.357.600
|Từ 17/11/2026
|Đỗ Đình Thy
|Công ty TNHH Một thành viên Thiết kế Xây dựng Dking
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|3.213.359
|Từ 17/11/2026
|Nguyễn Thanh Hoài
|Công ty TNHH Nhôm kính Thanh Hoài
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|4.622.800
|Từ 17/11/2026
|Nguyễn Hải Hà
|Công ty TNHH Garage Hải Hà
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|8.072.094
|Từ 17/11/2026
|Trần Quốc Khải
|Công ty TNHH Thương mại Nhất Nhất
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|7.841.493
|Từ 17/11/2026
|Ngô Bảo Hoàng
|Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Nông nghiệp Xà No
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|9.112.325
|Từ 17/11/2026
|Trần Thanh Toàn
|Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ New Sky
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|182.271.635
|Từ 13/11/2026
|Phan Thị Yến Nhi
|Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Khánh Đăng Construction
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|8.171.650
|Từ 13/11/2026
|Nguyễn Thị Mỹ Lợi
|Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Xây dựng Vận tải Ngân Như Ngọc
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|84.102.831
|Từ 13/11/2026
|Nguyễn Thị Thanh Hoa
|Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hoa Duy
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|20.069.169
|Từ 12/11/2026
|Nguyễn Thành Luân
|Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ KTK
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|8.273.375
|Từ 12/11/2026
|Lê Văn Xinh
|Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Xây dựng Tổng hợp Thuận Thành
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|22.583.617
|Từ 12/11/2026
|Lê Tấn Tài
|Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ Quang Đăng
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|16.927.100
|Từ 12/11/2026
|Trần Thị Tuyết Minh
|Công ty TNHH Khách sạn Milan Dương
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|13.930.650
|Từ 12/11/2026
|Nguyễn Đức Chính
|Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Dầu khí BCA
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|12.407.360
|Từ 12/11/2026
|Nguyễn Thế Nhân
|Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Xây dựng Thương mại Thiên Thuận Nhân
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|15.609.091
|Từ 12/11/2026
|Lê Văn Nuôi
|Công ty CP Huỳnh Trân PT
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|158.015.622
|Từ 12/11/2026
|Lê Văn Hiện
|Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hoàng Thanh Bình
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|85.175.439
|Từ 12/11/2026
|Văn Công Mông
|DNTN Công Minh
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|50.326.642
|Từ 12/11/2026
|Diệp Khỏe
|Công ty TNHH Đức Phong Cần Thơ
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|20.162.963
|Từ 12/11/2026
|Lâm Tấn Tài
|Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sea Light Travel
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|21.457.456
|Từ 12/11/2026
|Phạm Văn Lộc
|Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát triển Lộc Gia
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|13.779.945
|Từ 12/11/2026
|Võ Thành Phong
|Công ty TNHH Xây dựng Bình Minh Land
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|30.067.150
|Từ 12/11/2026
|Nguyễn Văn Trị
|Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Công trình Giao thông 779
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|9.765.000
|Từ 12/11/2026
|Bùi Hoàng Thượng
|Công ty TNHH Xây dựng Nhân Thành Vinh
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|52.793.474
|Từ 12/11/2026
|Nguyễn Văn Luận
|Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ TMG
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|484.398.048
|Từ 12/11/2026
|Nguyễn Chí Thanh
|Công ty TNHH Xây dựng 186
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|14.202.650
|Từ 12/11/2026
|Nguyễn Hoàng Minh
|DNTN Nhà hàng Minh Bảo
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|34.905.586
|Từ 12/11/2026
|Nguyễn Ngọc Đức
|Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đức Lộc Tài
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|16.257.545
|Từ 12/11/2026
|Huỳnh Ngọc Kim Phượng
|Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Zazacar
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|34.755.153
|Từ 12/11/2026
|Lê Minh Thinh
|Công ty TNHH Địa ốc Minh Phương
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|15.360.323
|Từ 12/11/2026
|Phạm Quang Đạm
|Hợp tác xã Thúy Giang
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|24.674.775
|Từ 12/11/2026
|Phùng Vũ Khoa
|DNTN Vũ Khắc Nguyên
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|34.695.034
|Từ 12/11/2026
|Hứa Minh Bằng
|Công ty TNHH Thương mại Hứa Gia Minh
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|98.731.635
|Từ 12/11/2026
|Trần Lê Uyên Phương
|Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Tổng hợp Phương Uyên
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|31.821.226
|Từ 12/11/2026
|Huỳnh Thúy Kiều
|Công ty TNHH Xây dựng và Tư vấn Bất động sản Phú Gia Cần Thơ
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|21.491.175
|Từ 12/11/2026
|Trần Thị Từ Quy
|Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Xây dựng - Dịch vụ Kim Ngân Phát
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|35.656.453
|Từ 12/11/2026
|Phạm Quang Vinh
|Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Thái Công
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|484.563.473
|Từ 12/11/2026
|Lê Trọng Nhân
|Công ty TNHH Dịch vụ Hưng Tiến Phát
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|434.112.677
|Từ 11/11/2026
|Nguyễn Văn Đáp
|Công ty Cổ phần Hoàn Thiện
|Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; chưa xử lý mã số thuế
|526.092.621
|Từ 12/11/2026
Số tiền trong bảng được xác định tại những thời điểm ghi trên từng thông báo, chưa bao gồm tiền chậm nộp tính trên các khoản nợ chưa thanh toán. Với người đại diện theo pháp luật, số nợ được trình bày là khoản nợ của doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan. Tổng số nợ được công bố cụ thể trong 67 thông báo là 3.373.548.824 đồng; con số này không bao gồm 21 thông báo không nêu số tiền cụ thể.
Điều kiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh theo các thông báo
Theo nội dung các văn bản, để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh kịp thời, người nộp thuế cần có hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế nợ để tổng số tiền còn phải nộp tại thời điểm tra cứu xuống dưới ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh; hoặc người nộp thuế được chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.
Các thông báo đồng thời cung cấp đầu mối xử lý tại cơ quan thuế quản lý. Cá nhân và đơn vị liên quan có thể liên hệ cơ quan được ghi trong từng văn bản để đối chiếu nghĩa vụ thuế, được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và xử lý việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.
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