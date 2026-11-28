Phóng viên Báo Hànộimới đã trao đổi với chuyên gia kinh tế, Tiến sĩ Lê Quốc Phương, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), về những vấn đề đặt ra sau kết luận sơ bộ của Hoa Kỳ trong cuộc điều tra theo Mục 301.

Tiến sĩ Lê Quốc Phương. Ảnh: C.D

- Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam tồn tại tình trạng "dư thừa công suất". Theo ông, đâu là những luận điểm quan trọng cần tiếp tục làm rõ trong quá trình tham vấn của Việt Nam tới đây?

- Theo lập luận của phía Hoa Kỳ, quy mô sản xuất và xuất khẩu lớn đồng nghĩa với dư thừa công suất. Tuy nhiên, đây là hai khái niệm không thể đánh đồng.

Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa nên tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo cao là điều phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tương tự, tỷ lệ xuất khẩu trên GDP (năm nay xuất khẩu ước xấp xỉ mức GDP, khoảng 550-560 tỷ USD) phản ánh độ mở của nền kinh tế chứ không phải là chỉ báo về dư thừa công suất. GDP đo giá trị gia tăng, còn xuất khẩu phản ánh giá trị hàng hóa, vì vậy không thể sử dụng hai chỉ tiêu này để đưa ra kết luận dư thừa công suất.

Việc so sánh tỷ trọng tiêu dùng của Việt Nam với Hoa Kỳ (Hoa Kỳ khoảng 70%, Việt Nam khoảng 50%) cũng chưa phản ánh đúng bản chất khi hai nền kinh tế có trình độ phát triển và quy mô tiêu dùng rất khác nhau. Do vậy, kết luận dư thừa công suất do tiêu dùng thấp là chưa đủ cơ sở.

Tôi cũng cho rằng cần làm rõ các chính sách phát triển công nghiệp, ưu đãi đầu tư hay thu hút FDI của Việt Nam không nhằm tạo ra dư thừa công suất. Trong đó, quy hoạch công nghiệp không buộc doanh nghiệp sản xuất vượt cầu; còn ưu đãi đầu tư nước nào cũng có, kể cả Hoa Kỳ để thu hút sản xuất vào trong nước.

Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu với giá trị gia tăng còn khiêm tốn. Hàng hóa xuất khẩu cũng mang lại lợi ích cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Hoa Kỳ, đồng thời tạo điều kiện để nền kinh tế Hoa Kỳ tập trung vào các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao hơn.

- Theo ông, trong trường hợp Hoa Kỳ áp dụng mức thuế bổ sung 35%, tác động đối với nền kinh tế và doanh nghiệp Việt Nam sẽ diễn ra như thế nào?

- Hiện đây mới là kết luận sơ bộ nên chưa thể khẳng định mức thuế cuối cùng. Tuy nhiên, nếu kịch bản áp thuế 35% xảy ra, tác động sẽ rất đáng kể vì Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Thuế tăng sẽ khiến giá hàng hóa Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ cao hơn, kéo theo nhu cầu tiêu dùng và kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ sụt giảm. Nhóm chịu ảnh hưởng đầu tiên là các doanh nghiệp xuất khẩu, sau đó lan sang doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu, công nghiệp hỗ trợ, logistics và nhiều ngành dịch vụ liên quan.

Hệ quả tiếp theo có thể là sản xuất thu hẹp, đầu tư giảm, việc làm và thu nhập của người lao động bị ảnh hưởng, kéo theo sức mua trong nước suy giảm và tác động tới tăng trưởng kinh tế.

Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ chịu áp lực lớn nhất do khả năng chia sẻ chi phí với đối tác nhập khẩu hạn chế hơn các doanh nghiệp quy mô lớn. Nếu tình trạng kéo dài, nguy cơ thu hẹp sản xuất hoặc rút khỏi thị trường là điều không thể loại trừ.

Ngoài ra, tác động sẽ khác nhau giữa các ngành và địa phương. Những lĩnh vực có tỷ trọng xuất khẩu lớn sang Hoa Kỳ như điện tử, dệt may, da giày hay các địa phương có kim ngạch xuất khẩu cao như Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng sẽ chịu ảnh hưởng rõ nét hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mức độ suy giảm xuất khẩu còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác chứ không hoàn toàn tỷ lệ thuận với mức thuế.

Doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ cần chủ động ứng phó trước biến động của thị trường. Ảnh: Hoàng Hạnh

- Ông đánh giá như thế nào về các giải pháp Chính phủ đang triển khai nhằm hạn chế nguy cơ áp mức thuế cao?

- Theo tôi, các cơ quan chức năng đang tập trung vào ba nhóm giải pháp.

Thứ nhất là tiếp tục đối thoại, tham gia điều trần trong khuôn khổ cuộc điều tra theo Mục 301 bằng các lập luận và bằng chứng để phản bác những nhận định chưa phù hợp của phía Hoa Kỳ, nhất là các đánh giá về dư thừa công suất, chính sách phát triển công nghiệp hay dòng vốn FDI.

Thứ hai là thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại cân bằng, công bằng Việt Nam - Hoa Kỳ. Theo đó, Việt Nam đã thể hiện thiện chí rất cao thông qua các cam kết mở cửa thị trường, tháo gỡ hàng rào phi thuế quan, tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và gia tăng mua sắm hàng hóa từ Hoa Kỳ. Mục tiêu cao nhất là thuyết phục phía Hoa Kỳ không áp dụng mức thuế bổ sung 35% hoặc nếu không thể tránh thì giảm xuống mức thấp nhất có thể.

Thứ ba là triển khai đồng bộ Nghị quyết của Chính phủ về quản trị tổng thể xuất siêu và phòng ngừa rủi ro thương mại giai đoạn 2026-2030, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm kiểm soát rủi ro thương mại, chống gian lận xuất xứ, ngăn chặn trung chuyển bất hợp pháp, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó các vụ việc phòng vệ thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để chủ động ứng phó với các kịch bản có thể xảy ra?

- Trong bối cảnh thương mại toàn cầu có nhiều biến động, theo tôi điều quan trọng nhất là doanh nghiệp phải tự đánh giá mức độ rủi ro; đồng thời đánh giá mức phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ và xây dựng kịch bản ứng phó cho từng nhóm sản phẩm. Mặt hàng nào có tỷ trọng xuất khẩu sang Hoa Kỳ càng lớn thì rủi ro càng cao.

Doanh nghiệp cũng cần chủ động đàm phán với các đối tác nhập khẩu để chia sẻ chi phí phát sinh nếu thuế được áp dụng, thay vì để toàn bộ gánh nặng dồn về phía mình.

Về lâu dài, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, khai thác thị trường ngách, chủ động mở rộng hệ thống phân phối, đại lý và tăng cường xúc tiến thương mại tại những thị trường mới nhằm giảm phụ thuộc vào một thị trường duy nhất.

Cùng với đó là nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đổi mới công nghệ, cải thiện quản trị, tăng năng suất lao động, nâng tỷ lệ nội địa hóa và gia tăng giá trị sản phẩm. Đây mới là nền tảng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động của thương mại quốc tế.

- Trân trọng cảm ơn ông !