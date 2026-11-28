Việc nâng xếp hạng phản ánh đánh giá tích cực của Moody’s đối với những cải thiện về chất lượng thể chế, hiệu quả điều hành chính sách và quá trình chuyển dịch nền kinh tế Việt Nam theo hướng đa dạng hóa, nâng cao giá trị gia tăng. Theo Moody’s, thể chế ngày càng được củng cố, triển vọng tăng trưởng tích cực và cơ cấu kinh tế đa dạng hơn đang góp phần nâng cao khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc. Cùng với đó, Moody’s nâng trần xếp hạng tín nhiệm nội tệ của Việt Nam từ Baa2 lên Baa1 và trần xếp hạng tín nhiệm ngoại tệ từ Ba1 lên Baa3.

Moody’s đánh giá tiến trình cải cách thể chế của Việt Nam được đẩy nhanh rõ rệt kể từ cuối năm 2024, với nhiều chuyển biến trong sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, tinh gọn các bộ, ngành và chính quyền địa phương; củng cố các thiết chế tư pháp, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh số hóa dịch vụ công và hệ thống dữ liệu của Chính phủ.

Những nỗ lực này đã góp phần cải thiện đáng kể các chỉ số quản trị, đưa Việt Nam tiệm cận một số quốc gia có mức xếp hạng tín nhiệm cao hơn. Moody’s xác định cải thiện quản trị thông qua cam kết cải cách thể chế là động lực chính trong quyết định nâng xếp hạng tín nhiệm lần này.

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam từ mức Ba2 lên Ba1, triển vọng “Ổn định”

Về triển vọng kinh tế, Moody’s nhận định các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thị trường vốn, cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đang hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất và các ngành có giá trị gia tăng cao. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì tích cực, ngày càng tập trung vào các lĩnh vực bán dẫn, điện tử tiên tiến và công nghệ cao.

Theo số liệu được Moody’s dẫn chiếu, tăng trưởng GDP thực tế của Việt Nam đạt 9% trong 9 tháng đầu năm 2026, cao hơn mức 8% của cả năm 2025. Vốn FDI đăng ký trong 10 tháng đầu năm 2026 tăng 74% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với lĩnh vực tài khóa, Moody’s tiếp tục ghi nhận mức nợ Chính phủ thấp và khả năng trả nợ vững chắc, tạo dư địa cho Việt Nam tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế. Mặc dù nợ Chính phủ được dự báo tăng dần từ khoảng 30% GDP năm 2026 lên khoảng 35% GDP vào cuối thập kỷ, mức này vẫn được đánh giá là vừa phải nhờ tăng trưởng danh nghĩa cao và việc duy trì nhất quán các nguyên tắc quản lý nợ thận trọng. Các chỉ tiêu tài khóa của Việt Nam tiếp tục có vị thế tốt hơn đáng kể so với nhiều quốc gia cùng mức xếp hạng. Moody’s đồng thời ghi nhận tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đã bắt đầu được cải thiện.

Triển vọng xếp hạng “Ổn định” phản ánh đánh giá của Moody’s về sự cân bằng giữa tiềm năng tiếp tục cải cách thể chế, kinh tế, qua đó nâng cao hiệu quả chính sách và khả năng chống chịu của Việt Nam, với một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm. Trong đó, có chất lượng và tính minh bạch của số liệu, chất lượng quy định pháp luật, hiệu quả khuôn khổ chính sách tiền tệ, tăng trưởng tín dụng và mức độ đòn bẩy của hệ thống tài chính.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, tiếp nối việc tổ chức xếp hạng tín nhiệm R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức Đầu tư ngày 8/10/2026, quyết định nâng một bậc xếp hạng của Moody’s tiếp tục khẳng định những chuyển biến tích cực trong cải cách thể chế, nền tảng kinh tế vĩ mô, triển vọng tăng trưởng và an toàn nợ công của Việt Nam. Kết quả này góp phần củng cố vị thế tín nhiệm quốc gia trên thị trường quốc tế, tăng cường niềm tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn trong huy động các nguồn lực dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.