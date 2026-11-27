Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã BID) nhận được Công văn số 10914/NHNN-QLGS ngày 25/11/2026 của Ngân hàng Nhà nước. Theo công văn, NHNN chấp thuận cho BIDV tăng vốn điều lệ thêm tối đa 13.972,5 tỷ đồng. Nguồn tăng vốn là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối năm 2023, theo phương án Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ngày 24/4/2026.

Ngày 26/11/2026, HĐQT BIDV cũng đã ra nghị quyết triển khai phương án. Ngân hàng sẽ phát hành tối đa 1.397.250.028 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 17,9636% trên 7.778.229.473 cổ phiếu đang lưu hành. Như vậy, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm gần 18 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh do làm tròn xuống sẽ bị hủy bỏ. Thời gian phát hành dự kiến trong quý IV/2026.

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng từ 77.782 tỷ đồng lên khoảng 91.755 tỷ đồng.

Về kinh doanh, quý III/2026 BIDV lãi trước thuế 10.579 tỷ đồng, tăng 39,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 29.483 tỷ đồng, tăng 24,8%. Tại ngày 30/9/2026, vốn chủ sở hữu của ngân hàng là 203.020 tỷ đồng, tăng 16,9% so với đầu năm.