Gửi tại quầy: VPBank có lãi suất cao nhất

Theo biểu lãi suất áo dụng ngày 27/11, VPBank niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,3%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 1,575 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm nếu lĩnh lãi cuối kỳ.

Sacombank áp dụng lãi suất tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,7%/năm đối với khoản tiền gửi dưới 500 triệu đồng. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 1,425 triệu đồng.

Tại Techcombank, lãi suất kỳ hạn 6 tháng dành cho khách hàng thông thường có khoản tiền gửi dưới 1 tỷ đồng là 5,55%/năm. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 1,3875 triệu đồng tiền lãi.

SHB áp dụng lãi suất 5,3%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm bậc thang, dành cho khoản tiền dưới 2 tỷ đồng. Theo đó, khách hàng gửi 50 triệu đồng sẽ nhận khoảng 1,325 triệu đồng tiền lãi sau 6 tháng.

Đối với HDBank, sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thông thường có lãi suất 4,9%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, tương ứng 1,225 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

Tại MB, biểu lãi suất tiết kiệm khách hàng cá nhân ghi nhận mức 4,1%/năm đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng ở kỳ hạn 6 tháng. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 1,025 triệu đồng tiền lãi.

ACB áp dụng lãi suất 4%/năm đối với sản phẩm tiết kiệm truyền thống lĩnh lãi cuối kỳ ở kỳ hạn 6 tháng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 1 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm.

Gửi 50 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng nhận bao nhiêu tiền lãi?

Ngân hàng Tại quầy (%/năm) Tiền lãi tại quầy (triệu đồng) Online (%/năm) Tiền lãi online (triệu đồng) VPBank 6,30 1,575 6,50 1,625 Sacombank 5,70 1,425 6,60 1,650 Techcombank 5,55 1,3875 6,05 1,5125 SHB 5,30 1,325 5,70 1,425 HDBank 4,90 1,225 5,00 1,250 MB 4,10 1,025 5,20 1,300 ACB 4,00 1,000 4,40 1,100

Tiền lãi được tính theo công thức: Số tiền gửi × lãi suất năm × 6/12, giả định khách hàng gửi đủ kỳ hạn và lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi online: Sacombank niêm yết lãi suất 6,6%/năm

Ở kênh online, Sacombank áp dụng lãi suất 6,6%/năm đối với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng ở kỳ hạn 6 tháng. Với khoản tiền gửi 50 triệu đồng, khách hàng dự kiến nhận 1,65 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm. Đối với khoản tiền gửi dưới 50 triệu đồng, ngân hàng áp dụng lãi suất 6,3%/năm.

Sau lần điều chỉnh ngày 26/11, VPBank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,5%/năm, giảm 0,1 điểm % so với biểu lãi suất trước đó. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng sẽ mang lại khoảng 1,625 triệu đồng tiền lãi.

Techcombank niêm yết lãi suất online kỳ hạn 6 tháng ở mức 6,05%/năm đối với khách hàng thông thường. Với 50 triệu đồng gửi đủ kỳ hạn, tiền lãi dự kiến đạt 1,5125 triệu đồng.

Tại SHB, lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng là 5,7%/năm. Khoản tiền gửi 50 triệu đồng tương ứng 1,425 triệu đồng tiền lãi sau nửa năm.

Trong khi đó, biểu tiền gửi số truyền thống dành cho khách hàng Mass của MB ghi nhận lãi suất trả sau 5,2%/năm ở kỳ hạn 6 tháng đối với khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. Mức này tương ứng 1,3 triệu đồng tiền lãi.

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm online kỳ hạn 6 tháng ở mức 5%/năm, tương ứng 1,25 triệu đồng tiền lãi cho khoản gửi 50 triệu đồng.

ACB áp dụng lãi suất online 4,4%/năm ở kỳ hạn 6 tháng đối với khoản tiền gửi dưới 200 triệu đồng. Với 50 triệu đồng gửi trong nửa năm, khách hàng dự kiến nhận 1,1 triệu đồng tiền lãi.

Như vậy, với khoản tiền gửi 50 triệu đồng trong 6 tháng, Sacombank có lãi suất online cao nhất trong nhóm được so sánh, ở mức 6,6%/năm, tương ứng 1,65 triệu đồng tiền lãi. VPBank đứng sau với lãi suất 6,5%/năm, tương ứng 1,625 triệu đồng.

Ở kênh tại quầy, VPBank dẫn đầu với lãi suất 6,3%/năm. Trong khi đó, ACB có mức lãi suất thấp nhất trong nhóm được so sánh ở cả hai hình thức gửi tiền.

Lưu ý: Các mức lãi suất trong bài được tổng hợp từ biểu lãi suất do các ngân hàng niêm yết ngày 27/11. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thời điểm, số tiền gửi và chính sách của từng ngân hàng; mức lãi suất áp dụng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa ngân hàng và người gửi tiền.