Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa đưa vào hoạt động tính năng chuyển tiền hội thoại M-ChatPay cùng tiện ích thanh toán xuyên biên giới QR Global trên nền tảng ngân hàng số thế hệ mới MSB Digital Bank.

Chuẩn hóa giao dịch thường nhật bằng ngôn ngữ hội thoại trực quan

Trong quá trình nâng cấp trải nghiệm ngân hàng số, việc đơn giản hóa thao tác và cá nhân hóa tương tác với dòng tiền là yếu tố cốt lõi quyết định sự gắn bó của người dùng. Thay vì duy trì giao diện nhập liệu truyền thống với nhiều trường thông tin tách biệt, tính năng M-ChatPay trên MSB Digital Bank chuyển đổi toàn bộ nghiệp vụ chuyển tiền thành các luồng hội thoại tự nhiên, quen thuộc như trên các ứng dụng nhắn tin hàng ngày.

Trải nghiệm thực tế trên M-ChatPay được tối giản thành một hành trình liền mạch chỉ với vài thao tác chạm. Ngay khi truy cập, hệ thống cho phép người dùng đồng bộ hóa danh bạ tài khoản đã lưu, sắp xếp các giao dịch thường nhật thành các luồng hội thoại trực quan. Người dùng có thể dễ dàng khởi tạo giao dịch mới chỉ với một chạm qua 'Chat mới' hoặc tìm kiếm nhanh theo tên/số tài khoản. Chỉ cần chọn tên người nhận, nhập số tiền và nội dung tương tự như soạn một tin nhắn thông thường, giao dịch sẽ được xử lý tức thì sau bước xác thực bảo mật. Đặc biệt, người dùng có thể chọn chế độ đặt lịch chuyển tiền tự động ngay trong khung hội thoại để thiết lập và theo dõi các khoản chi định kỳ như tiền thuê nhà hay sinh hoạt phí mà không cần thao tác lặp lại hàng tháng.

Với cấu trúc này, mọi giao dịch gửi đi và nhận về với cùng một cá nhân hoặc đối tác được tập hợp xuyên suốt trong một luồng trò chuyện duy nhất. Không chỉ dừng lại ở chuyển tiền, M-ChatPay trao quyền quản lý tài chính chủ động cho người dùng: dễ dàng tra cứu lịch sử qua từ khóa, tính tổng giá trị giao dịch phát sinh trong đoạn chat, ghim liên hệ quan trọng hoặc thiết lập lịch chuyển tiền định kỳ tự động (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) chỉ trong một khung hình. Bên cạnh đó, toàn bộ giao dịch chuyển và nhận tiền qua M-ChatPay tới tất cả các ngân hàng tại Việt Nam đều được miễn phí, giúp tối ưu chi phí cho người dùng trong mọi giao dịch thường nhật.

Theo MSB, M-ChatPay là mảnh ghép giúp MSB Digital Bank tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một "trợ thủ tài chính" toàn diện, hợp nhất mọi nhu cầu trên một điểm chạm. Để hiện thực hóa điều này, MSB đã tái thiết kế hàng chục hành trình khách hàng và số hóa đa phần quy trình nội bộ, kết nối từ thanh toán, tín dụng, bảo hiểm đến hệ sinh thái mua sắm và tích điểm đổi quà. Trên nền tảng công nghệ từ Backbase, SmartOSC kết hợp các lớp bảo mật quốc tế, sự hiện diện của ChatPay giúp các giao dịch cơ bản trở nên thông minh và gắn kết sâu sắc hơn với hệ sinh thái chung

Hoàn thiện hệ sinh thái số với kết nối thanh toán không biên giới

Song song với các tiện ích trong nước, MSB Digital Bank mở rộng khả năng chi tiêu quốc tế cho khách hàng thông qua tính năng QR Global. Tiện ích này cho phép người dùng quét mã thanh toán tại các điểm chấp nhận VietQR Global ở nước ngoài mà không cần mang theo tiền mặt hay thực hiện thủ tục quy đổi ngoại tệ phức tạp với tỷ giá quy đổi và phí giao dịch (nếu có) được hiển thị rõ ràng trước khi người dùng xác nhận thanh toán.

Đại diện MSB cho biết, MSB luôn lấy khách hàng làm trọng tâm để kiến tạo các hành trình tài chính liền mạch và an toàn. Việc ra mắt M-ChatPay cùng QR Global trên nền tảng số hoàn toàn mới dành cho khách hàng cá nhân khẳng định bước tiến của MSB trong việc số hóa nghiệp vụ và nâng chuẩn trải nghiệm số phục vụ nhịp sống hiện đại.

Thông tin về sản phẩm dịch vụ MSB, khách hàng liên hệ hotline 1900 6083 (KHCN) và 1800 6260 (KHDN).