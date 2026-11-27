Theo đó, bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng, đăng ký mua 103.000 cổ phiếu VCB. Mục đích là đầu tư, theo phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh, từ ngày 3/12 đến 31/12/2026.

Hiện bà Vân sở hữu 117.000 cổ phiếu VCB, tương đương 0,0014% vốn điều lệ. Nếu mua đủ số đăng ký, bà sẽ nắm 220.000 cổ phiếu, tương đương 0,0026% vốn điều lệ Vietcombank. Tính theo mệnh giá, giao dịch trị giá 1,03 tỷ đồng. Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 26/11 là 48.950 đồng/cổ phiếu, bà Vân cần chi khoảng 5 tỷ đồng để mua hết số cổ phiếu này.

Lãnh đạo ngân hàng đăng ký mua khi cổ phiếu VCB đang ở vùng giá thấp nhất trong hơn 3,5 năm. Phiên 26/11, VCB đóng cửa ở 48.950 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ cuối tháng 4/2023 (giá điều chỉnh). So với đỉnh 75.400 đồng/cổ phiếu giữa tháng 1/2026, thị giá VCB đã giảm hơn 35%. Riêng trong tháng 11, mã này giảm liên tục, từ vùng 57.000 đồng/cổ phiếu cuối tháng 10 xuống dưới 50.000 đồng/cổ phiếu.

Với hơn 8,35 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Vietcombank hiện vào khoảng 409.000 tỷ đồng. Con số này đã giảm hơn 220.000 tỷ đồng so với thời điểm đỉnh hồi đầu năm.

Về Vietcombank, ngân hàng đang có kế hoạch triển khai nhiều phương án tăng vốn. Đầu tháng 11, Vietcombank đã nhận văn bản của Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa 5.431 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Số cổ phiếu chào bán tối đa 6,5% số cổ phiếu đang lưu hành, khoảng 543,1 triệu cổ phiếu, dành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Kế hoạch bán 6,5% vốn được đưa ra từ năm 2019 nhưng chưa hoàn tất. Theo lãnh đạo ngân hàng, Mizuho Bank sẽ tham gia đợt chào bán này. Hiện cổ đông chiến lược Nhật Bản này nắm 15% vốn Vietcombank.

Ngoài ra, Vietcombank còn kế hoạch phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để tăng vốn thêm khoảng 10.700 tỷ đồng, đã được ĐHĐCĐ 2026 thông qua. Tuy nhiên, ban lãnh đạo ưu tiên triển khai phát hành riêng lẻ trước, sau đó mới đến phương án này.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2026, Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế 40.440 tỷ đồng, tăng 22%, dẫn đầu ngành. Riêng quý 3, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 6.184 tỷ đồng, gần gấp 8 lần cùng kỳ, nên lợi nhuận trước thuế quý đi ngang so với cùng kỳ ở mức 11.218 tỷ đồng.