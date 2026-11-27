Mở đầu phiên giao dịch sáng 27/11, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động so với cuối phiên hôm qua. Giá bán vàng miếng SJC tại cả 5 thương hiệu được khảo sát tiếp tục duy trì ở mức 134,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán vàng nhẫn dao động từ 132,5-134,3 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 26/11, giá bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng 400.000 đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn tăng từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng/lượng tại SJC và PNJ.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 128,3-134,3 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng. Cả hai loại vàng đều giữ nguyên giá so với cuối phiên trước.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 127-132,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, không ghi nhận điều chỉnh.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn được duy trì ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 128,5-134,5 triệu đồng/lượng. Cả hai loại vàng đều giữ nguyên giá ở hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, không ghi nhận biến động.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 128,5 triệu đồng/lượng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 127 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 1,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC niêm yết mức cao nhất 134,3 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở mức 132,5 triệu đồng/lượng, chênh 1,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng niêm yết giá bán ra ở mức 134,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ở mức 129,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 128,3 134,3 129,5 134,5 PNJ 127 132,5 129,5 134,5 DOJI 128,5 133,5 129,5 134,5 Bảo Tín Minh Châu 128,5 133,5 128,5 134,5 Bảo Tín Mạnh Hải 128,5 133,5 129,5 134,5

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch ở mức 3.566 USD/ounce, giảm 0,6% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, kim loại quý này đã tăng 0,77% trong phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng giảm nhẹ khi những lo ngại dai dẳng về lạm phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục tăng lãi suất gây áp lực lên kim loại quý.

Ông Han Tan, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại Bybit, cho biết giá vàng giao ngay đang kiểm định vùng hỗ trợ quanh 3.500 USD/ounce. Theo ông, vàng khó có thể phục hồi bền vững cho đến khi thị trường nhận thấy Fed đang tiến gần đến cuối chu kỳ tăng lãi suất.

Vị chuyên gia nhận định đà tăng của vàng có thể tiếp tục bị hạn chế. Tuy nhiên, làn sóng giảm nắm giữ tài sản rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu, cùng với hoạt động mua vàng liên tục của các ngân hàng trung ương, có thể tạo lực đỡ cho kim loại quý này.

Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy nhu cầu nội địa mạnh mẽ đang thúc đẩy lạm phát tại Mỹ. Trong tháng 10, chỉ số đo lường lạm phát cơ bản ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ cao nhất kể từ cuối năm 2023. Diễn biến này củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 12 và một lần nữa vào đầu năm 2027.

Trước đó, Fed đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng ba năm vào tháng 9.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, mặt bằng lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý vốn không mang lại lợi suất.

Trong một báo cáo, các chuyên gia phân tích tại TD Securities cho rằng với những rủi ro hiện hữu, vẫn còn quá sớm để khẳng định giá vàng nói riêng và nhóm kim loại quý nói chung đã chạm đáy.

Tuy nhiên, về dài hạn, TD Securities đánh giá vàng và các kim loại quý khác vẫn có tiềm năng tăng giá đáng kể. Giá vàng có thể hướng tới mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2027, khi giới đầu tư bắt đầu tính đến khả năng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, HSBC cảnh báo sự suy yếu kéo dài của thị trường chứng khoán có thể khiến giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 3.400 USD/ounce.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư đã công bố một loạt biện pháp thuế quan mới đối với hàng hóa từ 14 đối tác thương mại lớn, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU).