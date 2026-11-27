Ngày 18/11/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lợi dụng yếu tố tâm linh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Đắk Lắk và một số địa phương trên cả nước.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an đã khởi tố hai bị can Trương Minh Hoàng (32 tuổi) và vợ là Dương Kim Sang (33 tuổi), cùng trú tại phường Gia Định, TP.HCM.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2025 đến nay, Dương Kim Sang sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok mang tên “Sang Duong Shop” để tổ chức livestream, đăng tải những hình ảnh, nội dung mang yếu tố tâm linh nhằm thu hút người xem.

Người từng chuyển tiền hoặc nhận hàng thu tiền hộ liên quan đến hai tài khoản Facebook, TikTok “Sang Duong Shop” khẩn trương đến trình báo để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Ảnh minh hoạ: Thành An)

Trong các buổi phát trực tiếp, Sang đưa ra thông tin có khả năng dự đoán chính xác số đuôi kết quả xổ số 3 miền, từ đó dụ dỗ người xem mua “lộc”. Những lời giới thiệu về khả năng dự đoán kết quả xổ số được sử dụng để tạo lòng tin, khiến nhiều người tin rằng việc mua “lộc” có thể giúp họ trúng thưởng.

Sau khi người xem đồng ý mua, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận hàng theo hình thức giao hàng thu tiền hộ. Tuy nhiên, những con số được cung cấp đều không trúng thưởng như thông tin quảng cáo.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã lừa đảo hàng nghìn người trên cả nước, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các bị can và xác định những người bị hại có liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai từng giao dịch, chuyển tiền hoặc mua hàng liên quan đến Trương Minh Hoàng và Dương Kim Sang, đặc biệt thông qua các tài khoản Facebook, TikTok “Sang Duong Shop”, khẩn trương đến trình báo.

Người dân có thể đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tại số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an đề nghị các bị hại chủ động phối hợp, cung cấp chứng cứ liên quan như thông tin giao dịch, chứng từ chuyển tiền, tin nhắn trao đổi hoặc dữ liệu mua hàng để hỗ trợ quá trình xác minh, làm rõ vụ việc.