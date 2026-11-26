‏Đồng hành thiết thực qua những con số ý nghĩa‏

‏Theo Khảo sát mức sống dân cư năm 2024 của Cục Thống kê, chi tiêu bình quân cho giáo dục, đào tạo của một người đi học đạt hơn 9,5 triệu đồng/năm, tăng 36,3% so với năm 2022. Trong đó, học phí và các khoản chi liên quan đến trường lớp, học thêm chiếm tỷ trọng đáng kể. Những con số cho thấy đầu tư cho giáo dục ngày càng được các gia đình chú trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu cân đối nguồn lực tài chính để đáp ứng nhu cầu học tập.‏

‏Trong những tháng qua, FE CREDIT đã triển khai chuỗi hoạt động đồng hành cùng các gia đình Việt chuẩn bị hành trang học tập cho con thông qua chương trình "Cứ gật đầu với con, còn lại để FE CREDIT!". Khép lại với những kết quả đáng ghi nhận, dấu ấn của chương trình không chỉ nằm ở quy mô tiếp cận hay giá trị các phần thưởng, mà còn ở những hỗ trợ thiết thực, giúp khách hàng có thêm lựa chọn tài chính kịp thời, đáng tin cậy để chăm lo cho việc học tập của con và chủ động thực hiện những kế hoạch dài hạn của gia đình.‏

‏Chuỗi ưu đãi "Cứ gật đầu với con, còn lại để FE CREDIT!" với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng đã mang đến những hỗ trợ kịp thời cho hàng nghìn khách hàng‏‏. Ảnh: VPBank

‏Trên các nền tảng trực tuyến như livestream, mạng xã hội, chương trình ghi nhận hàng trăm nghìn lượt tiếp cận, tương tác sôi nổi, cùng hàng nghìn lượt tham gia, trải nghiệm tại chợ, siêu thị, trường học ở nhiều địa điểm trên cả nước. ‏

‏Chị Ngọc Hà (ngụ tại phường Gò Vấp), khách tham quan điểm bán lưu động của FE CREDIT tại siêu thị cho biết: "Cha mẹ nào cũng muốn con có đủ điều kiện học tập, nhưng đầu năm học có rất nhiều khoản phải lo. Tôi được các chuyên viên FE CREDIT tư vấn trực tiếp về các giải pháp tài chính và ưu đãi dành cho mùa tựu trường. Những thông tin này khá hữu ích, giúp tôi biết thêm lựa chọn để chuẩn bị cho con chu đáo hơn mà vẫn cân đối được chi tiêu gia đình".‏

‏Với tổng giá trị ưu đãi hơn 2,5 tỷ đồng, FE CREDIT kết hợp đa dạng hình thức khuyến mại trên các sản phẩm khoản vay, trả góp xe máy, điện thoại và điện máy, từ voucher mua sắm, tiền mặt, quà tặng công nghệ đến các hoạt động tương tác, tư vấn, trao thưởng trực tiếp tại điểm bán, siêu thị, chợ hay trường học.‏

‏Tiếp sức kịp thời, góp thêm động lực hiện thực hoá hàng triệu ước mơ‏

‏Chương trình "Cứ gật đầu với con, còn lại để FE CREDIT!" không chỉ đã trao tặng hơn 10.000 phần quà và những trải nghiệm khám phá tài chính tiêu dùng thiết thực cho người tiêu dùng, mà còn cung cấp các giải pháp tài chính nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch cùng nhiều giá trị gia tăng, góp phần đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa ước mơ.‏

‏"Cơ hội được lắng nghe khách hàng chia sẻ trực tiếp không chỉ giúp chúng tôi thấu hiểu nhu cầu thực tế của từng gia đình mà còn tạo điều kiện để khách hàng được tư vấn cụ thể về sản phẩm, lãi suất, kỳ hạn và nghĩa vụ thanh toán. Điều quan trọng còn là giúp khách hàng có đầy đủ thông tin để cân nhắc, lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng chi trả"‏‏, anh Minh Tuấn, chuyên viên tư vấn FE CREDIT, chia sẻ.‏

‏Với nhiều gia đình, thiết bị công nghệ không đơn thuần phục vụ giải trí mà còn là công cụ hỗ trợ học tập, tra cứu tài liệu và phát triển kỹ năng. Vì thế, một món quà đúng thời điểm có thể mang ý nghĩa vượt lên trên giá trị vật chất.‏

‏Trong khuôn khổ của chương trình, từ tháng 9 đến tháng 11, FE CREDIT cũng đã tiến hành trao thưởng thành công cho 30 khách hàng may mắn trúng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G 4GB/64GB, trị giá 5 triệu đồng mỗi giải. Anh Bùi Tá Lang, ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM, một trong những người may mắn đầu tiên cho biết: ‏‏"Là khách hàng của FE CREDIT từ lâu, lần này tôi chọn giải pháp tiền mặt và may mắn trúng thưởng máy tính bảng Samsung Galaxy Tab. Với món quà giá trị này, tôi sẽ tặng lại cho con để sử dụng cho việc học tập và giải trí".‏

‏Không chỉ có những phần quà công nghệ, chương trình còn ghi dấu bằng các hoạt động ưu đãi mang giá trị thiết thực đến cho khách hàng mua xe máy. Tại cửa hàng An Thịnh Phát (Bình Dương), anh Lù Mì Vá không giấu được niềm vui khi là một trong 99 khách hàng may mắn nhận giải thưởng lên đến 10 triệu đồng tiền mặt: ‏‏"Chọn hình thức trả góp giúp tôi chia nhỏ khoản tiền phải thanh toán, nhờ vậy cũng dễ sắp xếp chi tiêu hơn. May mắn nhận được phần thưởng 10 triệu đồng, tôi vui lắm. Tôi dự định biếu ba mẹ một phần, mua thêm đồ dùng học tập cho em trai, phần còn lại sẽ để dành cho chuyến về quê ăn Tết sắp tới".‏

‏Từ chiếc máy tính bảng đến khoản tiền thưởng hấp dẫn, mỗi phần quà mang một giá trị khác nhau, nhưng cùng góp thêm niềm vui vào những dự định đang được vun đắp. Với FE CREDIT (công ty tài chính tiêu dùng thuộc hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng), đó cũng là cách chương trình khuyến mại mở rộng phạm vi tác động, hướng đến những trải nghiệm tích cực, và sự gắn kết với khách hàng qua các phần thưởng hữu ích.‏

‏Nhiều khách tham quan quan tâm tìm hiểu, trao đổi với đội ngũ tư vấn của FE CREDIT tại các khu chợ, siêu thị và điểm bán trên cả nướcg‏‏. Ảnh: VPBank

‏‏Theo đại diện FE CREDIT, ‏‏"Đằng sau những con số kết quả ấn tượng của chương trình, không chỉ là cơ hội tiếp cận các giải pháp tài chính đáng tin cậy và ưu đãi hấp dẫn, mà còn là những câu chuyện đời thường của mỗi khách hàng cần được trân trọng và sẻ chia. FE CREDIT tin rằng giá trị của mỗi giải thưởng không chỉ nằm ở vật chất, mà còn ở sự hỗ trợ đúng lúc, khi một gia đình có thêm điều kiện thực hiện kế hoạch học tập cho con, hay một người trẻ có thêm động lực theo đuổi mục tiêu của mình. Đó cũng là ý nghĩa mà doanh nghiệp mong muốn mang đến thông qua chương trình".‏

‏Qua ba tháng triển khai với chuỗi ưu đãi quy mô lớn, FE CREDIT tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành cùng khách hàng bằng những giải pháp tài chính và hỗ trợ thiết thực, giúp mỗi cá nhân, gia đình có thêm điều kiện chủ động thực hiện các kế hoạch trong cuộc sống. Bởi trên hành trình học tập, trưởng thành và theo đuổi ước mơ, bên cạnh nguồn lực tài chính thì điều quan trọng không kém là sự thấu hiểu, kiến thức và những hỗ trợ phù hợp, đúng thời điểm để mỗi người, mỗi gia đình tự tin tiến về phía trước.‏