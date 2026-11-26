



01 Cuộc đua tăng vốn điều lệ

Năm 2026, ngành ngân hàng chứng kiến làn sóng tăng vốn điều lệ rộng khắp, với lần đầu tiên cột mốc 100.000 tỷ đồng được nhắc đến. Đến hiện nay đã có 3 ngân hàng ghi nhận vốn điều lệ trên mốc kỷ lục này.

Cụ thể, hồi tháng 9/2026, MB đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, đưa vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng. VPBank cũng kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, nâng vốn lên 100.000 tỷ đồng.

Sau đó, Techcombank hoàn tất phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, nâng vốn điều lệ từ 70.862,4 tỷ đồng lên 106.293,56 tỷ đồng. Đợt phát hành này kết thúc ngày 30/10/2026, với tỷ lệ thực hiện quyền tới 50%.

Ba ngân hàng đưa vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng Vốn điều lệ, đơn vị: tỷ đồng. 80.550 100.688 MB Hoàn tất chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hồi tháng 9, vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng. 70.862 106.294 Techcombank Hoàn tất phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 50%, kết thúc ngày 30/10/2026. 79.339 100.000 VPBank Hoàn tất phát hành hơn 2,06 tỷ cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng.

Không chỉ ba ngân hàng trên, nhóm quốc doanh cũng đang hướng tới mốc 100.000 tỷ đồng. Vietcombank có kế hoạch kết hợp phát hành cổ phiếu từ quỹ dự trữ và chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận từ ngày 3/11, với vốn điều lệ dự kiến tiệm cận 100.000 tỷ đồng nếu hoàn tất. BIDV đã nâng vốn lên 77.782 tỷ đồng trong quý III, chuẩn bị chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ gần 18% và có kế hoạch phát hành riêng lẻ, hướng tới vượt 100.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026-2027. VietinBank cũng tiếp tục dùng lợi nhuận giữ lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu, mở đường cho vốn điều lệ vượt ngưỡng này.

Ở các ngân hàng cổ phần khác, HDBank hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ 30%, phân phối hơn 1,5 tỷ cổ phiếu cho cổ đông, và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nâng vốn điều lệ lên hơn 65.000 tỷ đồng. SeABank hoàn tất đợt tăng vốn thứ hai trong năm, đưa vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng. TPBank được chấp thuận phát hành cổ phiếu tỷ lệ 5%, đưa vốn điều lệ từ 26.420 tỷ lên hơn 27.740 tỷ đồng.

Trong khi đó, ABBank hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 10.350 tỷ lên 13.972 tỷ đồng, BVBank phân phối thành công hơn 320 triệu cổ phiếu, 99,9% tổng số đăng ký chào bán, đưa vốn lên hơn 9.609 tỷ đồng,...

NCB cũng có kế hoạch tăng vốn đáng chú ý. Sau đợt phát hành riêng lẻ hồi tháng 6 đưa vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng thêm tối đa 33.000 tỷ đồng trong năm 2027. Nếu thành công, vốn điều lệ sẽ lên gần 62.280 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi và đưa NCB vào nhóm 10 ngân hàng có vốn lớn nhất thị trường.

NCB cũng có kế hoạch tăng vốn đáng chú ý. Sau đợt phát hành riêng lẻ hồi tháng 6 đưa vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng thêm tối đa 33.000 tỷ đồng trong năm 2027. Nếu thành công, vốn điều lệ sẽ lên gần 62.280 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi và đưa NCB vào nhóm 10 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất thị trường.

02 Cuộc đua huy động vốn

Bên cạnh tiền gửi truyền thống, năm 2026 chứng kiến cuộc đua đa dạng hoá các kênh huy động của ngân hàng, từ phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi cho đến huy động vốn trên thị trường quốc tế.

Đặc biệt, các ngân hàng đã cho ra mắt nhiều sản phẩm chứng chỉ tiền gửi mới phù hợp với thị hiếu và nền tảng online, giúp khách hàng có thể dễ dàng chuyển nhượng, tăng tính thanh khoản.

Chẳng hạn, Sacombank phát hành chứng chỉ tiền gửi linh hoạt từ 30/6, giúp khách vừa sinh lời vừa chủ động nguồn vốn. Từ 7/10, VPBank bổ sung chứng chỉ tiền gửi Super Thịnh Vượng với mệnh giá chỉ từ 1 triệu đồng, kèm tiện ích thanh toán linh hoạt 24/7.

Vietcombank đưa chứng chỉ tiền gửi lên kênh trực tuyến, khách thực hiện 100% trên ứng dụng. Với Techcombank, số dư chứng chỉ tiền gửi đang lưu hành đến cuối quý 3 đã đạt 186.275 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cuối năm 2025.

ACB triển khai sản phẩm chứng chỉ tiền gửi mới trên ACB ONE, giúp ngân hàng huy động vốn, bù đắp việc tiền gửi khách hàng truyền thống tăng trưởng yếu trong năm nay.

Các ngân hàng khác như ACB, BVBank, MSB, MB,...cũng không kém cạnh trong việc thúc đẩy kênh huy động bằng chứng chỉ tiền gửi.

Việc triển khai chứng chỉ tiền gửi trên ứng dụng ngân hàng số giúp các nhà băng thu hút được lượng lớn nguồn vốn huy động của khách hàng cá nhân, tổ chức.

Ở thị trường quốc tế, nhiều thương vụ huy động vốn đáng chú ý đã hoàn tất. Trong đó, VPBank dẫn đầu với hơn 2,1 tỷ USD qua hai khoản vay hợp vốn là 1,44 tỷ USD liên kết bền vững cùng 15 định chế tài chính và 730 triệu USD do IFC và SMBC thu xếp.

Techcombank xác nhận khoản vay hợp vốn quốc tế 1 tỷ USD trong quý III. HDBank huy động khoản vay xã hội hợp vốn 721 triệu USD từ ADB, Standard Chartered cùng các định chế khác, cao hơn khoảng 60% so với kế hoạch ban đầu, bên cạnh 100 triệu USD trái phiếu xanh phát hành từ đầu năm.

Bên cạnh đó, MB hoàn tất 550 triệu USD vay nước ngoài trong nửa đầu năm, BIDV huy động khoản vay bền vững 250 triệu USD, còn VIB hoàn tất khoản vay hợp vốn 285 triệu USD từ 9 định chế, nằm trong kế hoạch huy động 1 tỷ USD của năm.

03 Cuộc đua ứng dụng AI

Nếu giai đoạn trước, chuyển đổi số chủ yếu là số hóa quy trình, thì năm 2026 đánh dấu bước chuyển sang ngân hàng thông minh. Theo thống kê của ngành, hơn 40% tổ chức tín dụng đã ứng dụng AI trong chăm sóc khách hàng, gần 46% dùng AI và dữ liệu lớn để phân tích, hỗ trợ ra quyết định và phát hiện giao dịch bất thường.

Cuộc đua này diễn ra trên nền khung pháp lý mới. Ngày 30/9, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 53/2026/TT-NHNN về an toàn, quản lý rủi ro và điều kiện triển khai hệ thống AI trong ngành ngân hàng, có hiệu lực từ 15/11/2026. Thông tư yêu cầu phân loại hệ thống AI theo mức rủi ro cao, trung bình hoặc thấp trước khi triển khai.

Với AI tự động thực hiện giao dịch thanh toán, ngân hàng và khách hàng cần có thỏa thuận trước, khách hàng được cung cấp công cụ để tạm dừng hoặc hủy quyền bất cứ lúc nào. Khung quy định rõ ràng giúp các ngân hàng đầu tư AI với lộ trình dài hơi, đặt an toàn và quyền lợi khách hàng làm nền.

Techcombank là một trong những ngân hàng đầu tiên tuyên bố theo đuổi chiến lược AI-first, dựa trên ba trụ cột dữ liệu, số hóa và nhân tài. Mỗi ngày ngân hàng xử lý hơn 8 tỷ điểm dữ liệu khách hàng, hồ sơ của mỗi cá nhân có khoảng 12.500 đặc điểm, làm nền cho các khuyến nghị tài chính cá nhân hóa. Đến giữa năm 2026, Techcombank Mobile có 14,1 triệu khách hàng, và khách hàng cá nhân đã thực hiện 2,7 tỷ giao dịch qua kênh điện tử trong 6 tháng đầu năm, tăng 16% so với cùng kỳ.

Tại TPBank, ngân hàng có 18 triệu khách hàng với 99,5% giao dịch diễn ra trên kênh số, và định hướng AI-Native đang đi vào từng khâu vận hành. Ngân hàng có hơn 60 ứng dụng AI tại 13 khối và đơn vị, trong đó 12 nhóm ứng dụng tiêu biểu tiết kiệm tổng cộng 8.283 ngày công. Với khách hàng, T'AioX, trợ lý AI trên ứng dụng ngân hàng số ra mắt tháng 8/2026, xử lý khoảng 500.000 đến 600.000 yêu cầu mỗi tháng, từ tra cứu giao dịch, thống kê chi tiêu đến tư vấn tài chính cá nhân. Tính năng Paste to Pay giúp rút thao tác chuyển tiền từ 5 bước xuống 1 bước. Ở mảng an toàn, đến tháng 10/2026, hệ thống của TPBank đã ngăn chặn hơn 400 tỷ đồng giao dịch rủi ro và bảo vệ trên 52.000 khách hàng.

T'AioX, trợ lý AI từ TPBank là một trong những trợ lý AI đáng chú ý trên thị trường ngân hàng năm nay.

LPBank đưa AI vào chăm sóc khách hàng qua Lumi, nền tảng khai thác dữ liệu thời gian thực để chủ động nhận diện nhu cầu. Sau hơn 15 tháng triển khai, thời gian nhận diện vấn đề giảm từ 3 phút xuống dưới 10 giây, tỷ lệ cuộc gọi nhỡ giảm từ gần 9% xuống 0%, tốc độ phản hồi nhanh gấp 3 lần tổng đài viên thông thường. Ngân hàng cũng giới thiệu giải pháp ngân hàng số AI-First với ứng dụng LPBank Plus.

Các ngân hàng khác cũng có những bước đi riêng. Tháng 4/2026, VPBank và MB cùng Mastercard thực hiện những giao dịch có tác nhân AI đã xác thực đầu tiên tại Việt Nam. Trợ lý ảo trở thành chuẩn mực mới ở nhiều nhà băng, từ VCB Digibot của Vietcombank, iBot của VietinBank đến chatbot của MB, ACB, VIB,...

04 Cuộc đua thanh toán xuyên biên giới và QR

Năm 2026, việc mở rộng thanh toán xuyên biên giới có thêm bước tiến quan trọng khi Việt Nam bắt đầu kết nối với thị trường tỷ dân: Trung Quốc.

Đến cuối tháng 11/2026, NAPAS đã hoàn thành kết nối dịch vụ VietQRGlobal với 6 thị trường là Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore, đồng thời đang triển khai kết nối với Ấn Độ và các thị trường tiềm năng khác. Theo đó, người Việt hiện nay có thể thanh toán ở bằng chính điện thoại và ví điện tử của mình tại nước ngoài mà không phải đổi sang tiền mặt.

Ở chiều thu hút du khách đến Việt Nam, kết nối với thị trường Trung Quốc đi lần lượt qua UnionPay, Alipay và Weixin Pay, nền tảng thứ ba được NAPAS cùng BIDV công bố từ 6/8.

Singapore được kết nối từ 2/7 cùng VietinBank và Liquid Group, còn đến 18/11, NAPAS và NETS triển khai tiếp chiều người Việt quét mã tại Singapore.

Trong xu hướng này, việc phát triển QR Payment tại các hộ kinh doanh trở thành phần quan trọng quyết định kết nối thanh toán xuyên biên giới có hiệu quả hay không. Theo đó, các ngân hàng cùng NAPAS đưa VietQRGlobal vào các điểm bán: NCB hoàn tiền cho hộ kinh doanh chấp nhận thanh toán qua VietQRGlobal, ACB ra mắt giải pháp QR xuyên biên giới với chương trình hoàn phí 3 tháng đầu cho khách đăng ký từ 3/9, còn Sacombank nằm trong nhóm ngân hàng triển khai sớm QR song phương.

Kết quả đã thấy rõ: trong 8 tháng năm 2026, lượng giao dịch của du khách Thái Lan, Lào, Campuchia tại Việt Nam tăng 8 lần, giá trị tăng 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều người Việt đi nước ngoài, Vietcombank là đơn vị đầu tiên triển khai QR xuyên biên giới đa thị trường từ tháng 4/2026 qua Alipay+, cho phép khách dùng VCB Digibank thanh toán tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản và hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ khác thuộc mạng lưới này. BIDV cùng NAPAS, Hana Bank và GLN International ra mắt dịch vụ thanh toán QR Việt - Hàn từ ngày 23/4.

05 Cuộc đua sáng kiến dịch vụ

Chưa có năm nào hộ kinh doanh được các ngân hàng đồng loạt quan tâm và đầu tư cung cấp sản phẩm, dịch vụ như năm nay.

Quy định mới về tài khoản đã mở ra một "sân chơi" riêng cho nhóm hộ kinh doanh. Từ 1/3/2026, hộ kinh doanh cần dùng tài khoản đứng tên hộ kinh doanh, tách bạch với tài khoản cá nhân, và phải khai báo tài khoản dùng cho hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế. Các ngân hàng nhanh chóng trình làng giải pháp trọn gói.

VPBank ký ghi nhớ với Cục Thuế để hỗ trợ 5,4 triệu hộ kinh doanh bằng giải pháp số tích hợp quản lý doanh thu, hóa đơn điện tử, chữ ký số, kê khai và nộp thuế. MB ra mắt bộ giải pháp MB Seller với "loa thanh toán 0 đồng" và chính sách bảo hành 1 đổi 1 dài hạn. VietinBank có iShop Pro, giải pháp quản lý bán hàng đáp ứng quy định về hóa đơn điện tử.

Trong khi đó, BIDV sớm tích hợp giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro ngay trên BIDV SmartBanking, giúp hộ kinh doanh theo dõi thu chi, công nợ và kết nối hóa đơn điện tử, đồng thời ký hợp tác với Cục Thuế để đồng hành nhóm này chuyển từ thuế khoán sang kê khai.

Techcombank có bộ giải pháp cho merchant, gồm ứng dụng quản lý bán hàng T-Shop phối hợp cùng One Mount Group và FPT IS, gói MerchantOne cho doanh nghiệp bán lẻ nhiều cửa hàng; ngân hàng cũng liên kết tài khoản hộ kinh doanh với eTax Mobile chỉ trong khoảng một phút

Với khách hàng cá nhân, thị trường chứng kiến không ít đột phá ở sản phẩm thẻ và ứng dụng ngân hàng số. Chẳng hạn, VIB đã chính thức ra mắt VIB One Card từ tháng 8, gom nhiều hạng thẻ, nhiều hệ quyền lợi và nhóm đặc quyền vào một chiếc thẻ duy nhất, phát triển cùng khách hàng.

Ngoài thẻ, các ngân hàng mở rộng sang những tiện ích đời sống. Techcombank ra mắt thương hiệu Techcom Wealth hướng tới quản lý gia sản toàn diện, và ký ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với Bệnh viện Bạch Mai. SHB giới thiệu SHB Health Connect, giải pháp tích hợp chăm sóc sức khỏe.

Các cuộc đua nối tiếp nhau khiến sân chơi ngân hàng năm 2026 cạnh tranh gay gắt hơn bao giờ hết. Và người được hưởng lợi nhiều nhất là khách hàng, với sản phẩm đa dạng, dịch vụ gọn hơn và nhiều ưu đãi hơn.

Những cuộc đua ấy cũng là bức tranh nền để nhìn lại sức bật của từng ngân hàng trong năm. Thành quả của năm 2026 sẽ tiếp tục được ghi nhận tại FChoice Awards, nơi người đọc, giới chuyên gia cùng đánh giá ngân hàng nào đang để lại dấu ấn lớn thị trường.

Viettel Tammi - Nền tảng bình chọn chính thức của FChoice Awards 2026 Viettel Tammi là nền tảng bình chọn chính thức của FChoice Awards 2026, nơi độc giả có thể tham gia lựa chọn những đề cử yêu thích trong 5 hạng mục thuộc nhóm Cộng đồng bình chọn. Được phát triển bởi Viettel, Tammi là ứng dụng liên lạc và tiện ích số với các tính năng gọi điện, nhắn tin, họp trực tuyến cùng nhiều tiện ích phục vụ đời sống. Nền tảng chú trọng bảo vệ tài khoản và quyền riêng tư thông qua các lớp xác thực, bảo mật thông tin. Cổng bình chọn mở từ 0h ngày 26/11 đến 23h59 ngày 12/12/2026. Hãy truy cập ứng dụng Viettel Tammi, tham gia bình chọn và gửi sự ủng hộ đến những đề cử bạn yêu thích. Mỗi lựa chọn của bạn sẽ góp phần tạo nên kết quả FChoice Awards năm nay. Mọi thắc mắc về chương trình, vui lòng liên hệ qua Email về địa chỉ của Ban tổ chức FChoice: info@cafef.vn



