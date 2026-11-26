Trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 20/11, ông Phan Quốc Công, Tổng Giám đốc CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ), cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp đang ở trạng thái "hết sức khẩn cấp". Doanh số chưa đủ bù đắp chi phí vận hành thường xuyên, khiến công ty liên tục thua lỗ hàng tháng.

Theo ông Công, PNJ hiện có khoảng 17.000 tỷ đồng hàng tồn kho, trong đó ước tính khoảng 7.000 tỷ đồng là kim cương và trang sức kim cương chậm luân chuyển. Một phần hàng hóa đang luân chuyển cũng được sử dụng để bảo đảm các khoản vay, khiến khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền của doanh nghiệp bị hạn chế.

"Các đối tác tín dụng vẫn hỗ trợ đáo hạn. Chúng tôi đang tiếp tục thuyết phục họ tăng hạn mức để bảo đảm nguồn vốn", Tổng Giám đốc PNJ cho biết.

Ba ngân hàng quốc doanh chiếm gần 91% dư nợ vay ngân hàng của PNJ

Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý III/2026, tổng dư nợ vay ngắn hạn của PNJ tại ngày 30/9 đạt gần 4.321 tỷ đồng, tăng hơn 97 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ vay từ các ngân hàng thương mại đạt gần 3.617 tỷ đồng, giảm 14,4% so với đầu năm và chiếm 83,7% tổng dư nợ vay ngắn hạn của doanh nghiệp.

Tại thời điểm cuối quý III, PNJ còn dư nợ tại 5 ngân hàng, gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank, KEB Hana Bank và Woori Bank.

VietinBank là ngân hàng cho PNJ vay nhiều nhất với dư nợ hơn 1.278 tỷ đồng, tăng gần 707 tỷ đồng, tương đương 124% so với đầu năm. Các khoản vay tại ngân hàng này có lãi suất từ 8,2–9%/năm, thời hạn đến ngày 29/3/2027, được bảo đảm bằng hàng tồn kho và tài sản cố định.

Đứng thứ hai là BIDV với dư nợ 1.000 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Các khoản vay có lãi suất từ 7,5–8,2%/năm, thời hạn đến ngày 18/2/2027 và được bảo đảm bằng hàng tồn kho.

Dư nợ ngân hàng của PNJ tính đến cuối tháng 9/2026. (Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2026)

Trong khi đó, dư nợ của PNJ tại Vietcombank giảm hơn 801 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn gần 998 tỷ đồng. Khoản vay có lãi suất 8,7%/năm, thời hạn đến ngày 26/3/2027 và cũng được bảo đảm bằng hàng tồn kho.

Như vậy, tổng dư nợ của PNJ tại ba ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước đạt gần 3.276 tỷ đồng, chiếm 90,6% tổng dư nợ vay ngân hàng của doanh nghiệp.

Hai ngân hàng còn lại là KEB Hana Bank và Woori Bank có dư nợ lần lượt là 180 tỷ đồng và 161 tỷ đồng, với lãi suất tương ứng là 6%/năm và 6,2–7,2%/năm.

Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2026, PNJ đã vay thêm hơn 12.065 tỷ đồng từ các ngân hàng, đồng thời hoàn trả hơn 12.672 tỷ đồng nợ vay.

Doanh nghiệp cũng đã tất toán toàn bộ dư nợ tại ACB, HSBC, Shinhan Bank, Kasikornbank và Siam Commercial Bank tính đến cuối tháng 9.

Xét về tài sản bảo đảm, ngoại trừ khoản vay tín chấp 180 tỷ đồng tại KEB Hana Bank, toàn bộ dư nợ tại các ngân hàng còn lại đều được bảo đảm bằng hàng tồn kho hoặc hàng tồn kho kết hợp với tài sản cố định.

Chủ tịch PNJ cho công ty vay 700 tỷ đồng với lãi suất 10%/năm

Trong khi dư nợ vay ngân hàng giảm hơn 606 tỷ đồng so với đầu năm, PNJ lại phát sinh một lượng lớn khoản vay từ các cá nhân.

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ vay cá nhân của PNJ đạt 703,7 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận khoản vay nào.

Trong đó, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, cho doanh nghiệp vay 700 tỷ đồng theo hình thức tín chấp, với lãi suất 10%/năm và thời hạn đến ngày 25/9/2027.

Đây cũng là khoản vay có lãi suất cao nhất trong số các khoản vay ngắn hạn còn dư nợ của PNJ tại thời điểm cuối quý III.

Ngoài ra, PNJ còn vay 3,7 tỷ đồng từ các cá nhân khác với lãi suất 9%/năm.

Áp lực tài chính từ cam kết mua lại sản phẩm

Theo Tổng Giám đốc Phan Quốc Công, qua rà soát, khoảng 21.000 tỷ đồng giá trị hàng hóa đã bán thuộc phạm vi tính toán thu đổi. Con số này có thể tiếp tục tăng trong quá trình doanh nghiệp đối chiếu dữ liệu.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ giá trị hàng hóa trên sẽ trở thành nghĩa vụ thanh toán bằng tiền tại cùng một thời điểm. PNJ cần xác định đầy đủ nguồn tiền thanh toán, giá trị hàng hóa thu hồi và những tổn thất có thể phát sinh để đánh giá nguồn lực cần thiết.

Với nguồn lực hiện tại, lãnh đạo PNJ thừa nhận công ty không thể tiếp tục đáp ứng đầy đủ việc thanh toán mua lại bằng tiền theo chính sách T+120 như trước đây. Doanh nghiệp đang xây dựng phương án sử dụng các sản phẩm hiện có để giải quyết nghĩa vụ với khách hàng.

Cùng với việc thu xếp nguồn vốn tín, PNJ đang đẩy mạnh tái cấu trúc bộ máy, tiết giảm chi phí và phục hồi doanh số. Doanh nghiệp kỳ vọng quá trình sắp xếp lại bộ máy có thể giúp tiết giảm khoảng 30% chi phí nhân sự.

Về huy động vốn, Đại hội đồng cổ đông hồi tháng 10/2026 đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu.

Theo lãnh đạo PNJ, trước khi tiếp nhận nguồn vốn mới, doanh nghiệp cần đánh giá lại hàng tồn kho, xác định đầy đủ các nghĩa vụ tài chính và thẩm định hoạt động. Việc thuyết phục nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn nếu toàn bộ nguồn vốn mới tiếp tục phải dành cho việc mua lại kim cương.

Khả năng cải thiện tình hình tài chính của PNJ sau quý I/2027 sẽ phụ thuộc vào sức mua của thị trường và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.