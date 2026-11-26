Sáng 25/11/2026, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phan Đình Điền, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV) Agribank.

Tại hội nghị, ông Đoàn Thái Sơn, Phó Thống đốc Thường trực NHNN, đã trao quyết định bổ nhiệm và chúc mừng ông Phan Đình Điền trên cương vị công tác mới.

Phó Thống đốc ghi nhận những đóng góp của ông Điền trong thời gian được phân công thực hiện nhiệm vụ tại SCB, đồng thời nhấn mạnh việc bổ nhiệm lần này vừa nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo Agribank, vừa ghi nhận những đóng góp của ông trong quá trình công tác.

Ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch HĐTV Agribank, đề nghị tân Thành viên HĐTV phát huy kinh nghiệm, tích cực tham gia hoạch định chiến lược, quản trị rủi ro, xử lý nợ, hoàn thiện thể chế và thúc đẩy chuyển đổi số tại ngân hàng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Đình Điền cam kết phát huy kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể HĐTV và Ban Điều hành Agribank triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Gần 30 năm gắn bó với Agribank trước khi làm Chủ tịch SCB

Ông Phan Đình Điền có hơn 32 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, trong đó gần 30 năm công tác tại Agribank trước khi được điều động sang SCB vào tháng 9/2023.

Trong quá trình làm việc tại Agribank, ông Điền từng đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, Giám đốc Trung tâm Phê duyệt tín dụng Agribank tại TP.HCM. Ông có kinh nghiệm trong công tác quản trị, điều hành và xử lý nợ.

Ngày 15/8/2023, ông Phan Đình Điền được Thống đốc NHNN bổ nhiệm giữ chức Thành viên HĐTV Agribank với thời hạn 5 năm.

Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, NHNN quyết định trưng tập, chỉ định ông Điền thôi đảm nhiệm chức danh Thành viên HĐTV Agribank để giữ chức Chủ tịch HĐQT SCB, thay ông Vũ Anh Đức kể từ ngày 22/9/2023.

Ông Điền tiếp quản vị trí đứng đầu HĐQT SCB trong bối cảnh ngân hàng đang được đặt trong diện kiểm soát đặc biệt. Khi đó, NHNN yêu cầu HĐQT và Ban Điều hành SCB tập trung ổn định hoạt động, từng bước giải quyết các khó khăn, vướng mắc và hoàn thiện đề án tái cơ cấu tổng thể ngân hàng.

Sau hơn 3 năm thực hiện nhiệm vụ tại SCB, ông Phan Đình Điền trở lại Agribank, tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐTV mà ông từng nắm giữ vào năm 2023.

Theo Agribank, việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Điền góp phần bổ sung nhân sự cấp cao giàu kinh nghiệm thực tiễn, phục vụ yêu cầu đổi mới quản trị và triển khai chiến lược phát triển của ngân hàng trong giai đoạn mới.

Về phía SCB, ngày 23/11, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Quang Tiến, Tổng Giám đốc SCB, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng này.