Phiên giao dịch ngày 26/11, thị trường chứng khoán Việt Nam ngập trong sắc đỏ khi VNIndex có lúc mất hơn 37 điểm xuống quanh 1.650 điểm. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, TCB, VCB, VPB, BID, CTG,...đều giao dịch trong sắc đỏ.

Nhóm 28 cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm mạnh, trong đó những mã như EIB của Eximbank, LPB của LPBank, TCB của Techcombank giảm trên dưới 4%.

Các cổ phiếu khác như HDB của HDBank, TPB của TPBank, ACB, MBB, VPB của VPBank, CTG của VietinBank, BID của BIDV,...cũng có lúc giảm trên dưới 2%.

Trong khi đó ở chiều ngược lại, có 2 cổ phiếu ngân hàng hiếm hoi giao dịch trong sắc xanh là NVB của Ngân hàng Quốc dân (NCB) và KLB của Kienlongbank.

Đặc biệt, KLB của Kienlongbank tăng giá kể từ khi mở cửa cho đến chiều nay. Cổ phiếu này còn có thời điểm tăng kịch biên độ lên 11.650 đồng/cp (+6,88%). Đến đầu giờ chiều, đà tăng thu hẹp với mức tăng 4,59% lên 11.400 đồng/cp.

Trước đó, phiên 25/11, cổ phiếu KLB cũng đã tăng kịch trần (+6,86%) lên 10.900 đồng/cp, trắng bên bán khi toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán được hấp thụ. Thanh khoản mã ngân hàng này tăng mạnh, với hơn 1,5 triệu cổ phiếu được khớp lệnh phiên 25/11 và hơn 1,5 triệu cp sáng 26/11, gấp 7-10 lần các phiên khác trong 2 tuần gần đây.

