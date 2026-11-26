Cập nhật lúc 13h20 ngày 26/11, giá vàng miếng SJC tại một số thương hiệu tăng thêm 400.000 đồng/lượng so với khảo sát buổi sáng, trong khi giá vàng nhẫn không ghi nhận biến động mới.

So với cuối phiên hôm qua, giá bán vàng miếng SJC tại cả 5 thương hiệu được khảo sát đồng loạt tăng 400.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tăng từ 400.000-500.000 đồng/lượng tại SJC và PNJ, giữ nguyên tại các thương hiệu còn lại.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 128,3-134,3 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, cũng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 126,5-132 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn được duy trì ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, không ghi nhận điều chỉnh. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 128,5-134,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở chiều mua và tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 128,5 triệu đồng/lượng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 126,5 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 2 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC niêm yết mức cao nhất 134,3 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở mức 132 triệu đồng/lượng, chênh 2,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng niêm yết giá bán ra ở mức 134,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ở mức 129,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 1 triệu đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu.

13h20 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 128,3 134,3 129,5 134,5 PNJ 126,5 132 129,5 134,5 DOJI 128,5 133,5 129,5 134,5 Bảo Tín Minh Châu 128,5 133,5 128,5 134,5 Bảo Tín Mạnh Hải 128,5 133,5 129,5 134,5

---------------------------

Cập nhật lúc 9h30 sáng 26/11, giá vàng trong nước ghi nhận diễn biến tăng tại một số thương hiệu sau khi đi ngang vào đầu phiên. Giá vàng nhẫn tăng từ 400.000-500.000 đồng/lượng tại SJC và PNJ, trong khi giá vàng miếng SJC tăng 400.000 đồng/lượng tại Công ty SJC.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 128,3-134,3 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên trước. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,5-134,5 triệu đồng/lượng, cũng tăng 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 126,5-132 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên trước.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn được duy trì ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng. Cả hai loại vàng đều không ghi nhận điều chỉnh.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 128,5-134,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều so với cuối phiên hôm qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng. Cả hai loại vàng đều không ghi nhận biến động.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 128,5 triệu đồng/lượng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 126,5 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 2 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC niêm yết mức cao nhất 134,3 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở mức 132 triệu đồng/lượng, chênh 2,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, giá mua vào cao nhất thuộc về SJC với 129,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất tại Bảo Tín Minh Châu với 128,5 triệu đồng/lượng, chênh 1 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC niêm yết mức 134,5 triệu đồng/lượng, cao hơn 400.000 đồng/lượng so với bốn thương hiệu còn lại.

9h30 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 128,3 134,3 129,5 134,5 PNJ 126,5 132 129,1 134,1 DOJI 128,5 133,5 129,1 134,1 Bảo Tín Minh Châu 128,5 133,5 128,5 134,1 Bảo Tín Mạnh Hải 128,5 133,5 129,1 134,1

---------------------------

Mở đầu phiên giao dịch sáng 26/11, giá vàng trong nước không ghi nhận biến động so với cuối phiên hôm qua. Giá bán vàng miếng SJC tại cả 5 thương hiệu được khảo sát tiếp tục duy trì ở mức 134,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán vàng nhẫn dao động từ 131,5-133,9 triệu đồng/lượng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 25/11, giá bán vàng miếng SJC đồng loạt giảm 900.000 đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn giảm từ 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn được niêm yết ở mức 127,9-133,9 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên ở cả hai chiều so với cuối phiên trước.

Tại PNJ, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 126-131,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng. Cả hai loại vàng đều không ghi nhận điều chỉnh.

Tại DOJI, giá mua - bán vàng nhẫn được duy trì ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên hôm qua.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 128,5-134,1 triệu đồng/lượng. Cả hai loại vàng đều giữ nguyên giá ở hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua - bán vàng nhẫn tiếp tục duy trì ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC mua - bán ở mức 129,1-134,1 triệu đồng/lượng, không ghi nhận biến động.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 128,5 triệu đồng/lượng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, thấp nhất là 126 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 2,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, SJC niêm yết mức cao nhất 133,9 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ thấp nhất ở mức 131,5 triệu đồng/lượng, chênh 2,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu được khảo sát cùng niêm yết giá bán ra ở mức 134,1 triệu đồng/lượng. Giá mua vào tại SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng ở mức 129,1 triệu đồng/lượng, cao hơn 600.000 đồng/lượng so với Bảo Tín Minh Châu.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 127,9 133,9 129,1 134,1 PNJ 126 131,5 129,1 134,1 DOJI 128,5 133,5 129,1 134,1 Bảo Tín Minh Châu 128,5 133,5 128,5 134,1 Bảo Tín Mạnh Hải 128,5 133,5 129,1 134,1

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện giao dịch ở mức 3.575 USD/ounce, giảm 0,35% so với mức đóng cửa hôm qua. Trước đó, kim loại quý này đã tăng 0,77% trong phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng dao động quanh mức thấp nhất trong hơn một năm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (25/11), khi dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ tiếp tục củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới.

Theo Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước, sau khi tăng 0,5% trong tháng 9.

"Với áp lực lạm phát vẫn ở mức cao hơn đáng kể so với mục tiêu của Fed, khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới vẫn rất cao, điều này càng gây thêm áp lực lên giá vàng", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định.

Theo vị chuyên gia này, triển vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất là một trong những yếu tố chính gây sức ép lên thị trường vàng, trong khi dữ liệu PCE mới công bố không giúp giảm bớt những lo ngại đó.

Môi trường lãi suất cao thường bất lợi đối với vàng do kim loại quý này không mang lại thu nhập từ lãi, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng so với các tài sản sinh lời khác.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện kỳ vọng gần 100% Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách tháng 12. Lần gần nhất ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất là vào tháng 9.

Tính từ mức đỉnh lịch sử thiết lập hồi đầu năm, giá vàng thế giới giao ngay đã giảm khoảng 37%.