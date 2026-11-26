Theo ông Nguyễn Quốc Hoàng, Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Đảm bảo, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (báo cáo pro forma) không chỉ là cầu nối giữa số liệu quá khứ và cấu trúc dự kiến sau tái cấu trúc, mà còn là công cụ để CEO và CFO kiểm chứng phương án IPO trước khi đưa ra những quyết định khó đảo ngược.

PV: Trước hết, ông có thể giải thích ngắn gọn báo cáo pro forma là gì và khác gì so với báo cáo tài chính thông thường?

Ông Nguyễn Quốc Hoàng: Báo cáo pro forma, có thể được hiểu đơn giản là một bức tranh tài chính được dựng lại để trả lời câu hỏi: nếu một giao dịch hoặc phương án tái cấu trúc đã diễn ra sớm hơn, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ như thế nào?

Chẳng hạn, trước IPO, doanh nghiệp có thể thành lập công ty mẹ, hợp nhất các công ty con, đưa thêm một mảng kinh doanh vào đơn vị dự kiến niêm yết hoặc tách một hoạt động kinh doanh ra ngoài. Khi đó, báo cáo pro forma minh họa ảnh hưởng của các thay đổi này trên nền số liệu lịch sử, để ban lãnh đạo và nhà đầu tư nhìn rõ hơn bức tranh tài chính của doanh nghiệp dự kiến IPO.

Cần phải khẳng định, báo cáo pro forma không phải là dự báo tương lai, cũng không phải cách để làm đẹp số liệu trước IPO. Đó là thông tin minh họa, được lập trên các giả định rõ ràng và có căn cứ. Khác biệt cốt lõi nằm ở chỗ báo cáo tài chính thông thường ghi lại thực tế những gì đã xảy ra trong kỳ báo cáo, còn báo cáo pro forma lại cho thấy tác động giả định của một giao dịch cụ thể lên chính số liệu lịch sử đó.

Nếu báo cáo tài chính lịch sử giống như một bức ảnh chụp doanh nghiệp trong các kỳ đã qua, thì báo cáo pro forma giúp người đọc hình dung bức ảnh ấy sau khi doanh nghiệp đã thay đổi cấu trúc. Dù vậy, báo cáo pro forma không thay thế báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Đây là lớp thông tin bổ sung, cầu nối giữa cấu trúc doanh nghiệp trong quá khứ và cấu trúc mà nhà đầu tư sẽ sở hữu sau IPO.

Theo ông, vì sao báo cáo pro forma đặc biệt quan trọng với doanh nghiệp đang chuẩn bị IPO?

Vì nhà đầu tư IPO sẽ mua cổ phần của doanh nghiệp sau tái cấu trúc, chứ không phải doanh nghiệp được phản ánh trong báo cáo tài chính quá khứ.

Một trong những bước quan trọng khi chuẩn bị IPO là rà soát và đánh giá tổng thể cấu trúc pháp lý, mô hình tổ chức, cấu trúc sở hữu và các cổ đông hiện hữu để xác định phạm vi hoạt động và cấu trúc tập đoàn phù hợp với IPO. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp thường thực hiện một loạt giao dịch tái cấu trúc như thành lập công ty mẹ, hợp nhất hoặc sáp nhập các công ty con, chia tách doanh nghiệp, hay sắp xếp lại cơ cấu sở hữu của các cổ đông hiện hữu để phù hợp với mô hình công ty đại chúng và các yêu cầu pháp lý về IPO.

Do các giao dịch này có thể làm thay đổi đáng kể tình hình tài chính và kết quả kinh doanh, báo cáo pro forma sẽ minh họa ảnh hưởng của chúng lên số liệu lịch sử, trên giả định rằng các giao dịch đã được thực hiện tại một thời điểm trước đó. Nhờ đó, ban lãnh đạo và các bên liên quan sẽ có cái nhìn đầy đủ hơn về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị dự kiến IPO sau tái cấu trúc, làm cơ sở để đánh giá và triển khai kế hoạch IPO.

Chẳng hạn, khi hợp nhất thêm một công ty con vào đơn vị dự kiến IPO, báo cáo pro forma có thể cho thấy những thay đổi về doanh thu, chi phí lãi vay hay lợi ích của cổ đông không kiểm soát mà số liệu lịch sử chưa thể hiện. Những thông tin này giúp ban lãnh đạo cân nhắc lại phạm vi hợp nhất, cơ cấu vốn hoặc kỳ vọng định giá trước khi nộp hồ sơ.

Nếu giao dịch có thể dẫn đến những kết quả khác nhau đáng kể, báo cáo pro forma nên được lập theo nhiều kịch bản để minh họa các kết quả có thể xảy ra và hỗ trợ ban lãnh đạo ra quyết định.

Khung pháp lý hiện nay tại Việt Nam quy định như thế nào về báo cáo này, có bắt buộc không, thưa ông?

Theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, doanh nghiệp phải cung cấp báo cáo pro forma trong một số trường hợp liên quan đến chào bán chứng khoán ra công chúng, niêm yết và tiếp tục niêm yết sau khi thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp. Thông tư số 10/2022/TT-BTC hướng dẫn chi tiết việc lập và trình bày báo cáo này.

Điều này cho thấy báo cáo pro forma không chỉ giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư đánh giá ảnh hưởng của các giao dịch hoặc sự kiện trọng yếu, mà còn ngày càng gắn chặt với các yêu cầu của cơ quan quản lý trên thị trường vốn.

Ở các thị trường vốn phát triển, yêu cầu này cũng được quy định cụ thể. Tại Mỹ, các yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) về lập và trình bày thông tin tài chính pro forma được quy định tại Điều 11, Quy định S-X (Article 11 of Regulation S-X). Theo đó, thông tin này được yêu cầu trong một số trường hợp cụ thể, như giao dịch mua lại hoặc thoái vốn một hoạt động kinh doanh có quy mô đáng kể, một số giao dịch liên quan đến chào bán chứng khoán để mua một hoạt động kinh doanh cụ thể có quy mô đáng kể và các giao dịch khác đã xảy ra hoặc có khả năng xảy ra mà việc công bố thông tin tài chính theo quy ước là trọng yếu đối với nhà đầu tư.

Ngoài yêu cầu tuân thủ, báo cáo pro forma có thể hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư như thế nào?

Dù là yêu cầu bắt buộc trong một số trường hợp, báo cáo pro forma không nên chỉ được xem là một thủ tục.

Khi được xây dựng trên những giả định hợp lý và minh bạch, báo cáo pro forma có thể trở thành công cụ hỗ trợ ra quyết định cho ban lãnh đạo, đồng thời giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn tác động của các giao dịch lớn như mua bán, sáp nhập hay tái cấu trúc đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt, khi báo cáo tài chính lịch sử chưa phản ánh đầy đủ diện mạo của doanh nghiệp sau giao dịch, báo cáo pro forma giúp thu hẹp khoảng cách thông tin, tăng tính minh bạch và qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Không chỉ doanh nghiệp chuẩn bị IPO, các tập đoàn lớn cũng thường lập báo cáo pro forma cho các giao dịch tái cấu trúc nhằm sắp xếp lại cơ cấu sở hữu tại các công ty con hoặc cơ cấu lại danh mục đầu tư, đặc biệt khi giao dịch dẫn đến thay đổi quyền kiểm soát đối với một số đơn vị trong tập đoàn.

Từ kinh nghiệm thực tế, ông có lưu ý gì cho lãnh đạo doanh nghiệp khi lập báo cáo pro forma?

Theo tôi, có ba điểm lãnh đạo doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý.

Thứ nhất, hiểu đúng bản chất của các giao dịch tái cấu trúc, đặc biệt là những thay đổi về pháp nhân, cơ cấu sở hữu, danh mục đầu tư và quyền kiểm soát. Đây là cơ sở để xác định phương pháp kế toán và các điều chỉnh phù hợp trên báo cáo pro forma. Chẳng hạn, đánh giá sai việc giao dịch có làm thay đổi quyền kiểm soát hay không có thể dẫn đến áp dụng sai phương pháp kế toán, kéo theo các điều chỉnh không phù hợp.

Thứ hai, chuẩn bị sớm và tuân thủ đúng các quy định về lập và trình bày báo cáo pro forma. Doanh nghiệp nên bắt đầu ngay khi xác định phương án tái cấu trúc, thay vì chờ đến giai đoạn hoàn thiện hồ sơ IPO, bởi việc thu thập và tách số liệu lịch sử của từng mảng kinh doanh thường mất nhiều thời gian hơn dự kiến.

Thứ ba, các giả định và điều chỉnh phải có cơ sở, nhất quán và minh bạch. Báo cáo pro forma không phải là công cụ để trình bày doanh nghiệp theo kịch bản thuận lợi nhất, mà phải giúp người đọc hiểu rõ hơn tác động của giao dịch đến bức tranh tài chính của doanh nghiệp. Điều này đặc biệt quan trọng trong IPO, huy động vốn, M&A và tái cấu trúc, khi chất lượng của báo cáo pro forma ảnh hưởng trực tiếp đến cách nhà đầu tư và cơ quan quản lý đánh giá giao dịch.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Ghi chú: Quan điểm trong bài báo này là của người trả lời phỏng vấn và không nhất thiết phản ánh quan điểm của tổ chức EY toàn cầu hoặc các công ty thành viên.